  • Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ у острова Змеиный
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    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу
    Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны
    Названы причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова повреждены самолеты Ил-76
    В Киеве после серии взрывов начались пожары
    Опровергнуты фейки о «преодолении» ВСУ первой линии обороны ВС России
    В США предупредили Украину о потери союзников
    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    17 комментариев
    30 августа 2023, 11:44

    Среди победителей конкурса «Лидеры возрождения» оказались 23 участника СВО

    В числе победителей конкурса для управленцев новых регионов «Лидеры возрождения» оказались 23 участника спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    В числе 104 победителей кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» оказалось 23 военнослужащих – участников спецоперации из Донецкой и Луганской народных республик.

    Для участия в финале конкурса командование отпустило их с передовой спецоперации, сообщает Telegram конкурса «Лидеры возрождения».

    Награды победителям вручили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, главы четырех новых российских регионов, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков.

    Каждый из победителей получит 1 млн рублей на образование и будет включен в кадровый резерв своего региона с перспективой дальнейшего назначения на руководящие должности разных уровней.

    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (108)
    29 августа 2023, 19:38
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО

    Военный эксперт Кнутов: Каждый перехват «Нептуна» снижает атакующие возможности ВСУ

    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    @ wikimedia.org/VoidWanderer

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поскольку Украина располагает небольшим количеством ракет «Нептун», то каждый подобный перехват снижает атакующий потенциал противника и работает на усиление наших позиций на море. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

    «Это событие значимо, потому что у Украины таких ракет мало, ВСУ не так часто их применяют. Следовательно, каждый перехват – ощутимое снижение атакующих возможностей ВСУ. Допускаю, что противник хотел атаковать какое-то наше судно в Черном море, но ВС России воспрепятствовали реализации этого замысла», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, успешный перехват показывает растущие возможности российской ПВО и ее адаптивность. «Нептун» перехватить трудно, потому что ракета подходит к цели на сверхмалых высотах. Соответственно, если силы ПВО научились ее перехватывать – значит, наш потенциал растет, это усилит наши позиции на море», – добавил собеседник.

    Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» средствами ПВО. «Нептун» создан на основе советской ракеты Х-35, отдельные части и компоненты которой производили в УССР. «Нептун» отличается несколько большей дальностью и размерами. Кроме того, на ракете размещена более современная система управления.

    Дальность полета «Нептуна» составляет 280 км, а масса боевой части – 150 кг. Если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить почти до 500 км, рассказывал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун», оснащенный натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету.

    В октябре прошлого года ВКС России высокоточным оружием в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» и уничтожили головные части ракет «Нептун», производимые на предприятии.

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    30 августа 2023, 06:58
    Пожары начались в Киеве после взрывов

    Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов в двух районах Киева

    Пожары начались в Киеве после взрывов
    @ Andreas Hoenig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов.

    Кличко заявил, что пожары начались в Дарницком и Шевченковском районах. Он уточнил, что в Шевченковском районе горит административное здание, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы также произошли в Одессе, Кривом Роге и Черкассах.


    Коментарии (40)
    30 августа 2023, 00:10
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    @ Военная хроника/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили, почему вооруженные силы Украины несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

    Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

    В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

    Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

    «Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

    Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

    Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

    В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Коментарии (19)
    29 августа 2023, 16:43
    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России

    Forbes: В рядах ВСУ сообщили о новой успешной тактике ВС России с использованием разных моделей дронов на фронте

    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Множество применяемых российскими военными в зоне спецоперации модификаций беспилотников парализует действия ВСУ, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его источникам из рядов ВСУ, украинские военные сильно отстают от россиян, так как российская армия выпускает рои беспилотников «Ланцет», начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, передает РИА «Новости». Также колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России.

    При этом оператор БПЛА Николай Ворошов отметил, что со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться. «Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», – подчеркнул солдат ВСУ.

    Тем временем ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов.

    Коментарии (10)
    29 августа 2023, 14:26
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    @ VoidWanderer/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО также перехватили два снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в Telegram-канале ведомства.

    За этот же период уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотников, 433 ЗРК, 11 555 танков и других бронемашин, 1146 машин РСЗО, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    29 августа 2023, 20:56
    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные не дали Вооруженным силам Украины закрепиться в Урожайном и Старомайорском и предпринимают меры для пресечения попыток ВСУ обойти эти населенные пункты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Как сообщил врио главы ДНР, две самые горячие точки – это Южно-Донецкое направление, на рубеже Старомайорское – Урожайное противник пытается закрепиться, зайти и создать там опорные пункты, но российские подразделения не дают противнику это сделать, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться в этих населенных пунктах у них не получается, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, от Урожайного не осталось ни одного целого не то что дома, там не осталось ни одного целого подвала, поэтому противник, вероятнее всего, будет стараться обойти эти населенные пункты. Врио главы ДНР заверил, что российские подразделения видят эти намерения ВСУ и предпринимают исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить такого развития событий.

    Во вторник утром Пушилин сообщал, что ВСУ перебросили в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР резервы.

    Коментарии (27)
    30 августа 2023, 02:13
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ

    Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера с десантными группами вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Черного моря самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил специальных операций, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, «катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек» были уничтожены около 00.00 мск.

    Напомним, неделю назад два украинских катера, в том числе один с группой десанта, также были уничтожены российской авиацией в Черном море.

    Коментарии (16)
    30 августа 2023, 00:37
    Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников

    Губернатор Псковской области Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    Ведерников сообщил в Telegram, что лично находится на месте «с начала инцидента». Жертв, по предварительной информации, нет.

    В авиационных службах сообщили, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, передает ТАСС.


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    29 августа 2023, 20:48
    «Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»

    Коллектив театра «Ленком» ответил открытым обращением на отмену гастролей в Израиле

    «Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с отменой гастролей в Тель-Авиве, где Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» должен был показать спектакль «Поминальная молитва», артисты обратились с открытым письмом к властям Израиля и зрителям.

    «Ленкомовцы» отмечают, что гастроли театра в Израиле ждали, билеты были раскуплены. Уточняется, что гастроли театра должны были проходить на деньги спонсора. Однако «воодушевление «ленкомовцев» и ожидания тысяч израильтян стали душить грязные ручонки тех, для кого отсутствие памяти, испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством, уже, к сожалению, стали разрушительной нормой», пишет «Российская газета» со ссылкой на текст письма.

    Артисты отмечают, что на «Ленком Марка Захарова» и его сотрудников обрушился шквал «помойного словоблудия низкого пошиба», с угрозами «местечковой коммунальной кухни». В письме «ленкомовцы» с сожалением указывают, что никакой внятной позиции от государственного театра, где должен был пройти спектакль, и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, они не получили.

    Они указывают, что «израильские «Иваны, не помнящие родства», изображают победное ликование и всего лишь вновь демонстрируют неприглядный вид «защитников Украины». По словам «ленкомовцев», сбежали эти так называемые патриоты из ставшей вдруг «любимой Украины» с ее антисемитскими и русофобскими шествиями и лозунгами, с ее ярыми, национал-фашистскими выступлениями ведущих политиков, героизацией нацизма и открытой многолетней войной против русских в Донбассе.

    «Подобная наивная слепота уже привела к Холокосту и Второй мировой войне», – напомнили артисты в письме.

    Также в своем обращении коллектив театра привел в пример великих деятелей культуры в эмиграции, таких как Шаляпин, Бунин, Рахманинов, Ростропович, Тарковский, которые никогда не опускались до низкопробного уровня «шариковых», громко «тявкающих» и оскорбляющих россиян и коллег по цеху. «Антикультурный терроризм, с которым мы столкнулись, – это такой же террор, как любой другой!» – считают «ленкомовцы».

    В завершение коллектив театра обратился к властям Израиля с просьбой дать оценку разнузданному и разрушительному поведению, с которым столкнулись российские артисты. «Мы сожалеем и считаем недопустимым, что вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества оказываются в руках агрессивно и хулигански настроенной кучки граждан, выступающих от имени Израиля», – подчеркнули артисты.

    Напомним, «Ленком Марка Захарова» должен был в конце октября показать в Израиле спектакль «Поминальная молитва» по мотивам произведения «Тевье-молочник» писателя Шолом-Алейхема. После анонса спектакля в интернете был объявлен сбор подписей с призывом отменить гастроли из-за поддержки российскими артистами СВО.

    В итоге руководство тель-авивского театра «Габима» решило перенести гастроли театра «Ленком» на неопределенный срок из-за протестов русскоязычных израильтян.

    Коментарии (29)
    30 августа 2023, 07:16
    Украинский Ми-8 нанес удар по ВСУ на Купянском направлении

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил об ударе Ми-8 ВСУ по украинским позициям

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вертолет Ми-8 на Купянском направлении нанес удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.

    Инцидент произошел на рубеже Копанки – Новосергеевка. Как сообщил Якимкин, ВСУ, чтобы поддержать обороняющиеся подразделения, задействовали вертолет Ми-8. Однако «в результате недолета» Ми-8 ВСУ «нанес огневое поражение по своим позициям», передает РИА «Новости».

    Якимкин сообщил, что на Купянском направлении войска России отразили две контратаки ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии. Кроме того, российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике, ВСУ потеряли до роты личного состава, два минометных расчета и пикап у населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ у населенных пунктов Авдеевка и Орловка. ВСУ потеряли боевую машину ЗРК «Оса» в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки, передает ТАСС.

    Также российские войска уничтожили украинские РСЗО, четыре гаубицы Д-30, гаубицу американского производства М777 и шесть минометов калибра 120 мм. Авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по ВСУ у Красногоровки. Кроме того, авиаудары наносились на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

    Напомним, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что колонна ВСУ в связи с несогласованными действиями попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на Купянском направлении.

    Коментарии (10)
    30 августа 2023, 03:40
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Одессе и на окраине Киева

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели ночью в Одессе, на окраине Киева, а также в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают СМИ.

    Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины. В Одессе прогремели как минимум две серии взрывов. Киевская городская военная администрация сообщила о взрывах недалеко от окраин Киева. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Черкассах, передает ТАСС.

    Напомним, Украина предприняла атаки дронов на аэропорт в Пскове, на Брянскую и Орловскую области, а также Калужскую и Рязанскую. Кроме того, в Черном море уничтожены катера с десантными группами ВСУ. Произошла атака беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты.

    Коментарии (2)
    30 августа 2023, 09:19
    Захарова: Атаки беспилотников говорят об агонии киевского режима

    Захарова: Ночные атаки беспилотников на объекты в ЦФО говорят об агонии киевского режима

    Tекст: Алина Власенко

    Попытка атаковать беспилотниками российские регионы в ночь на среду свидетельствует об отсутствии перспектив у киевского режима, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам представителя МИД, ночные атаки беспилотников говорят об агонии киевского режима. Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что к террористической деятельности Киев привели «тупая ненависть и злоба и отсутствие перспективы в развитии».

    В ночь на среду украинские беспилотники совершили попытку атаки на несколько регионов России. Так, два дрона сбили над Рязанской областью. Также Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников, повреждены четыре самолета Ил-76. Один украинский беспилотник перехвачен в Московской области. Над территорией Брянской области уничтожено три украинских БПЛА. Кроме того, морскими беспилотниками была атакована бухта Севастополя.

    Коментарии (20)
    30 августа 2023, 04:19
    Украинский беспилотник перехвачен в Московской области

    Собянин и Минобороны сообщили о перехвате украинского беспилотника над территорией Рузского района Московской области

    Украинский беспилотник перехвачен в Московской области
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Рузского района Московской области перехвачен и потерпел крушение украинский БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никто не пострадал.

    Как сообщило министерство в Telegram, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 3.30 мск.

    Собянин в Telegram отметил, что «ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе». Он сообщил, что беспилотник, который направлялся к Москве, «был уничтожен силами ПВО». По предварительной информации, никто не пострадал, «разрушений нет».

    Напомним, украинским атакам подверглись Псков, Брянская и Орловская, Калужская, Рязанская области. Кроме того, была атакована Севастопольская бухта. В Черном море уничтожены катера с десантными группами ВСУ.

    Коментарии (0)
    30 августа 2023, 08:47
    Орбан: У Украины закончатся солдаты раньше, чем у России

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что у Киева нет шансов победить Россию

    Орбан: У Украины закончатся солдаты раньше, чем у России
    @ FILIP SINGER//EPA/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал ложью бытующее в западных странах представление о том, что ВСУ якобы одерживают верх в конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.

    Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал ложью преобладающее в США мнение о том, что Украина якобы побеждает в конфликте с Россией. Он выразил мнение, что у Киева «солдаты закончатся раньше, чем у России». По словам Орбана, без помощи Запада ВСУ неконкурентоспособны, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии также заявил, что «не стоит недопонимать русских». По его словам, россияне не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее. Орбан также назвал «совершенно нереалистичной» идею вернуть Крым под контроль Киева.

    Он также заявил, что на месте президента США и главы НАТО как можно скорее бы заключил мировое соглашение с Москвой. Орбан уверен, что если бы Вашингтон захотел восстановить мир к «завтрашнему утру», то смог бы это сделать.

    Ранее Орбан заявил, что европейские страны больше не способны поддерживать Украину, и выступил за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

    Коментарии (5)
    Главное
    Военный эксперт объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников
    Украинский Ми-8 нанес удар по ВСУ на Купянском направлении
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    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

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    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

    Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

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    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

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