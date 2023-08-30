Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.0 комментариев
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому исполнилось 69 лет, с днем рождения, и заявил, что вместе Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности.
«Искренне дорожу установившимся между нами взаимопониманием. Уверен, совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.