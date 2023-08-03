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Минтруд предложил расширить возможности портала «Работа России»
Необходимо увеличить возможности портала «Работа России», пользователи смогут заключать договора в электронном виде с использованием этой платформы, с таким предложением выступило Минтруда.
Соответствующий документ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект предусматривает создание нового сервиса для размещения и подбора разовых заданий и работ, а также заключения гражданско-правовых договоров в электронном виде. Таким образом, единая цифровая платформа «Работа России» будет содержать электронные сведения, связанные не только с работой, но и с выполнением работ и оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера.
Также нормативным документом предусмотрено внедрение на единой цифровой платформе функционала для прохождения студентами практической подготовки. После запуска сервиса «Стажировки и практики» на портале «Работа России» образовательные организации, а также сами студенты смогут выбрать место для прохождения практики, заключить договор в электронном виде, а также оформить все необходимые документы – от индивидуального задания до отчета по практической подготовке.
Новые нормы урегулируют объединение данных о соискателях во всех подсистемах единой цифровой платформы, как личного кабинета гражданина, так и работодателя. Это позволит сократить время и количество шагов для получения услуг в электронном виде. Например, автоматически формировать резюме. При этом сведения об оказанных услугах и их результатах, включая переобучение, будут постоянно дополняться – на протяжении всего трудового пути соискателя.
Помимо этого, проектом предусмотрен дополнительный функционал единой цифровой платформы «Работа России» для интеграции с мобильным приложением Минцифры «Работа в ЕАЭС», что упорядочит процедуру трудоустройства для иностранцев. В частности, такие граждане, находясь в стране своего проживания, смогут дистанционно найти подходящую вакансию для трудоустройства, пройти онлайн-интервью с будущим работодателем и заключить договор с ним в электронном виде.
Функционал платформы «Работа России» постоянно дополняется новыми сервисами. Сейчас в цифровой формат переведены все услуги центров занятости – как для соискателей, так и для работодателей. Также через портал граждане могут подать заявку на переобучение, а работодатели – сведения о вакантных местах, в том числе для участия в программе субсидирования найма. Все сервисы платформы «Работа России» бесплатны.