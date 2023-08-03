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МВД начало проверку проигнорировавшего тату «Азова» у женщины полицейского
МВД начало проверку после того, как полицейский проигнорировал тату «Азова» у женщины
Правоохранители начали проверку после того, как полицейский якобы не принял «мер по пресечению правонарушения» в отношении женщины с тату «Азова» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в руководстве управления на транспорте МВД по ЦФО.
В полицию в среду поступила информация о проезде женщины с «татуировкой, на которой изображен символ запрещенной в России экстремистской организации», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
На место отправили сотрудника полиции, он проверил документы женщины и установил, что против нее завели дело за «за неоднократное публичное демонстрирование нанесенных на тело татуировок с символикой экстремистской организации, пропаганда или демонстрирование которой запрещены».
При этом полицейский не принял мер по пресечению правонарушения.
Назначена проверка по факту возможного ненадлежащего исполнения сотрудником ППС должностных обязанностей. После проверки действиям полицейского дадут правовую оценку.
До этого в среду в Telegram-каналах опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлена женщина в электричке с тату «Азова» на руке. Также на женщине был кулон и серьги с гербом Украины. Полицейский проверил ее документы и после чего якобы «просто ушел».