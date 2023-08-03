В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску

Советник Пушилина Гагин: На подступах к Артемовску идут бои

Tекст: Ольга Никитина

Гагин рассказал РИА «Новости», что бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку продолжаются до сих пор. Он пояснил, что эти населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать сам Артемовск».

Клещеевка, уточнил Гагин, сейчас находится под российским контролем. Часть высот в районе данного населенного пункта, по его словам, заняты украинскими боевиками, оттуда ведется огонь по подступам к Артемовску. Контроль данной зоны, по его словам, является «некой проблемой». Гагин при этом выразил уверенность, что ВКС России решат данную проблему.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских военных.