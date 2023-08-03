Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску
Советник Пушилина Гагин: На подступах к Артемовску идут бои
Вооруженные силы Украины на Артемовском направлении группируют достаточно большие силы, атаки со стороны украинских националистов не прекращаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал РИА «Новости», что бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку продолжаются до сих пор. Он пояснил, что эти населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать сам Артемовск».
Клещеевка, уточнил Гагин, сейчас находится под российским контролем. Часть высот в районе данного населенного пункта, по его словам, заняты украинскими боевиками, оттуда ведется огонь по подступам к Артемовску. Контроль данной зоны, по его словам, является «некой проблемой». Гагин при этом выразил уверенность, что ВКС России решат данную проблему.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских военных.