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    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    9 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    37 комментариев
    29 августа 2023, 18:14

    На площади трех вокзалов в центре Москвы начался крупный пожар

    В центре Москвы начался купный пожар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице во вторник произошел пожар на площади трех вокзалов, сообщил источник в экстренных службах города.

    Площадь возгорания возросла до 600 квадратных метров, огонь распространяется, сказал собеседник ТАСС. На место следует пожарный поезд.

    Между тем источник РИА «Новости» указал, что пожар, по предварительным данным, начался на складе с имуществом РЖД. Очаг возгорания находится на Комсомольской площади, дом 1, строение 8.

    29 августа 2023, 11:43
    Наемников из Польши взяли в плен в районе Соледара
    Наемников из Польши взяли в плен в районе Соледара
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии, рассказали в добровольческой бригаде.

    Как сообщил источник ТАСС, недавно прошел сильный накат противника на северном фланге около Соледара, атаки были отбиты, а в плен захвачены несколько бойцов ВСУ и польских наемников.

    Он добавил, что противник пытался взять штурмом позиции бригады на протяжении трех дней, при этом вел массированный обстрел из ствольной артиллерии, минометов, использовались и кассетные боеприпасы.

    Ранее командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска ДНР с позывным Ставр сообщил, что подразделения иностранных наемников, преимущественно из Польши, сражаются на стороне ВСУ на Соледарском направлении, подразделений украинцев почти нет.

    Коментарии (78)
    28 августа 2023, 18:46
    Макрон заявил о новом миропорядке после расширения БРИКС

    Макрон заявил об установлении нового миропорядка после расширения БРИКС

    Макрон заявил о новом миропорядке после расширения БРИКС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Расширение БРИКС свидетельствует об установлении нового мирового порядка, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Как указал Макрон на ежегодной конференции послов республики, расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который сейчас видят как слишком западный. По его словам, все это в контексте противостояния Китая и США, которое также нарушает международное право и принятый порядок в сфере международной торговли, передает RT.

    Французский лидер уточнил, что соответствующие процессы указывают на «фрагментацию мира».

    Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав организации с 1 января 2024 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как новые участники усилят Россию.

    Ранее сообщалось, что Макрон, который добивался участия в мероприятиях саммита БРИКС, не получил приглашения.

    Коментарии (7)
    28 августа 2023, 21:23
    Стала известна судьба читавшего стихи на поле боя раненого российского бойца
    Стала известна судьба читавшего стихи на поле боя раненого российского бойца
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец Алексей Волков, который в зоне СВО спас товарищей, накрыв собой гранату, идет на поправку. Он стал известен благодаря ролику, в котором, будучи раненым, читает собственные стихи о России.

    Волков, спасая товарищей, накрыл собой упавшую с украинского беспилотника гранату. Он остался жив благодаря бронежилету, но ему перебило обе ноги, ранило в руку. Когда его выносили с передовой, то попросили говорить, чтобы не терял сознание, сообщает НТВ.

    «Лучшая страна мира, лучшая страна планеты, никакие ваши аргументы не оспорят это! Не нужно нас учить, как жить, что делать надо, для русского солдата победа – одна награда!» – начал читать свои стихи Волков.

    Сейчас боец идет на поправку. Он продолжает заниматься спортом в госпитале.

    Напомним, механику-водителю танка «Алеша» помогут с лечением ранения, полученного им в зоне СВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с экипажем боевой машины.

    Коментарии (23)
    28 августа 2023, 19:52
    Украинским солдатам указали на единственный способ сохранить жизнь
    Украинским солдатам указали на единственный способ сохранить жизнь
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети набирает популярность ролик на украинском языке для солдат ВСУ, которым вместо гибели на полях контрнаступления предлагается сохранение жизни.

    В ролике рассказывается история простого украинского парня, который не смог спрятаться и откупиться от украинской мобилизации и попал на поле боя.

    «Теперь у тебя только один, последний шанс остаться в живых», – говорит закадровый голос, после чего солдат ВСУ поднимает руки и идет сдаваться.

    В ролике появляется финальная фраза: «Это твой последний шанс».

    Напомним, Москва призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед войсками РФ, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой об украинском кризисе.

    Коментарии (22)
    28 августа 2023, 21:56
    Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму
    Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные партнеры Киева дали добро Украине на удары по Крыму, заявил советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

    По его словам, достигнут консенсус в этом вопросе. Страны Запада поддерживают Киев в том, что он может «уничтожать все российское на оккупированной территории», передает слова Подоляка «Комсомольская правда».

    Он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

    Напомним, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал новые удары по Крыму, пообещал начать наземную операцию на полуострове и пригрозил уничтожить в регионе все российское.

    Ранее Москва пообещала не оставлять без ответа попытки Киева нанести удары по Крыму.


    Коментарии (33)
    29 августа 2023, 09:38
    Япония сочла «неприемлемым» поднятие флага России на острове Сигнальный
    Япония сочла «неприемлемым» поднятие флага России на острове Сигнальный
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японские власти считают неприемлемым поднятие флага России на маяке на острове Сигнальный, который входит в состав Малой Курильской гряды, заявил генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

    По его словам, учитывая позицию Японии по территориальному вопросу, 2 и 25 августа Токио по дипломатическим каналам заявил, что поднятие «похожего на российский» флага неприемлемо, передает ТАСС.

    Маяк на острове Сигнальный в ясную погоду виден из порта Немуро на японском острове Хоккайдо. Как сообщали местные СМИ, изначально российский флаг на маяке заметили жители Немуро, затем к острову направили катер береговой охраны, который и подтвердил факт наличия флага.

    Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония хотела бы возобновить гуманитарные обмены с Россией по южной части Курильских островов и считает этот вопрос приоритетным в двусторонних отношениях.

    Коментарии (52)
    29 августа 2023, 04:30
    Завершено расследование убийства Захарченко в Донецке

    Расследование уголовного дела об убийстве в Донецке первого главы ДНР Захарченко завершено

    Завершено расследование убийства Захарченко в Донецке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Завершено расследование уголовного дела об убийстве в Донецке первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году, сообщили в правоохранительных органах.

    Расследование вело следственное управление Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Сообщается, что основному фигуранту дела Александру Погорелову вменяется целый ряд статей УК России: шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, теракт, обучение в целях осуществления теракта, участие в террористическом сообществе, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

    Также по делу проходят Артем Ена (содействие террористической деятельности), Василий Чурилов (содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе) и Александр Тимошенко (шпионаж).

    Дело передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Принято решение о назначении судебного заседания на 30 августа, сообщили в пресс-службе суда.

    Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти ДНР назвали случившееся терактом. В июне 2019 года спецслужбы ДНР заявили, что установили имена ряда причастных к убийству Захарченко.

    Коментарии (8)
    29 августа 2023, 07:47
    Состоялся первый полет созданного по программе импортозамещения SJ-100

    Минпромторг сообщил о первом полете опытного образца отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100

    Состоялся первый полет созданного по программе импортозамещения SJ-100
    @ t.me/minpromtorg_ru

    Tекст: Антон Антонов

    Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 успешно выполнил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщил Минпромторг России.

    Подтверждены «стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе». Самолет создан «по программе импортозамещения систем и компонентов», отметил глава ведомства Денис Мантуров. Полет продолжался 54 минуты. Самолет поднялся на высоту 3 км и развил скорость до 343 км/час, передает ТАСС.

    Экипаж «произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг». Мантуров отметил, что российские специалисты смогли обеспечить «самолет собственными конструкторскими решениями и технологиями, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие».

    Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце стоят франко-российские двигатели SaM146. Второй образец, испытания которого начнутся в скором времени, будет уже с отечественными двигателями ПД-8. Всего на Superjet импортозамещено около 40 систем и агрегатов.

    Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что «это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны». По его словам, «следующими амбициозными задачами» станут сертификация «в полностью российском облике» и «серийные поставки в авиакомпании».

    Напомним, SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. SJ-100 изготовлен в производственном центре ПАО «Яковлев» (в составе ОАК входит в Ростех).

    Коментарии (45)
    29 августа 2023, 11:50
    Рар: Сара Вагенкнехт может стать настоящим конкурентом властям Германии

    Политолог Рар: Поддержка немцев поможет Саре Вагенкнехт создать новую оппозиционную силу

    Рар: Сара Вагенкнехт может стать настоящим конкурентом властям Германии
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Опыт, харизма и принципиальная позиция позволили депутату Бундестага Саре Вагенкнехт стать одним из самых популярных политиков в ФРГ. Благодаря этому она может объединить оппозицию и сформировать альтернативную политическую силу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков в Германии.

    «Результаты социологических опросов в ФРГ могут давать различные результаты, многое зависит от заказчика. В одном случае исследование выявит высокий уровень популярности Вагенкнехт из Левой партии Германии. В другом покажет широкую общественную поддержку Бербок из Зеленых», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако у Сары Вагенкнехт действительно есть шанс создать до конца года собственную партию, которая объединила бы левый и правый протестный электорат. Эта политическая сила заняла бы нишу «Альтернативы для Германии» и стала бы настоящим конкурентом действующего правительства», – подчеркнул собеседник.

    «Вагенкнехт достаточно долго находится в политике и является узнаваемой личностью. Она прекрасно аргументирует свою позицию и блистает в различных ток-шоу. Кроме того, депутат не сторонница слепого трансатлантизма, в отличие от представителей системных партий», – отмечает он.

    «Важно отметить, что Вагенкнехт популярна у населения Германии, так как она выступает за социальную справедливость и за ограничение власти крупных западных олигархов. Ее поддерживает и множество интеллектуалов, которых провластные СМИ ФРГ постоянно пытаются заткнуть», – резюмировал Рар.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт поднялась на третье место в рейтинге популярности политиков Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института Insa, проведенного по заказу издания Bild. Прежде в аналогичных исследованиях она занимала лишь седьмую позицию.

    В настоящий момент ее опережают лишь министр обороны страны Борис Писториус и глава правительства Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц оказались на 11-м и 12-м местах соответственно.

    Мандат Вагенкнехт действует до 2025 года. СМИ пишут, что у нее возникли разногласия с руководством Левой партии. В частности, в феврале парламентарий организовывала акцию в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие сторонники «Альтернативы для Германии».

    Коментарии (30)
    29 августа 2023, 02:51
    СПЧ призвал защитить права избитой в Киргизии русской пары

    Глава СПЧ Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян

    СПЧ призвал защитить права избитой в Киргизии русской пары
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил статс-секретарю – замминистра иностранных дел России Евгению Иванову письмо, в котором попросил защитить россиян, подвергшихся нападению в Бишкеке по национальному признаку.

    Как сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram, в Совете «внимательно следят за инцидентом», видеозапись которого попала в соцсети. Сообщается, что на русскую пару напали в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». При этом инцидент произошел еще в начале августа, но широкую огласку получил только сейчас. Правоохранители в Бишкеке не сообщали о случившемся. При этом отмечается, что пострадавшим угрожают в соцсетях.

    Фадеев призвал «дать указание сотрудникам консульского отдела посольства» внимательно изучить имеющуюся информацию. В СПЧ считают, что российские дипломаты должны «принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию».

    Напомним, весной в Киргизии активно принялись обсуждать статус русского языка, который сейчас является официальным в стране. В частности, новый спикер парламента Нурланбек Шакиев, который всегда выступал за повсеместный переход на киргизский язык, стал запрещать выступать на трибуне парламента на русском языке.

    Коментарии (67)
    28 августа 2023, 22:25
    Папа Римский призвал россиян не отказываться от наследия великой империи

    Папа Римский Франциск призвал российскую молодежь не отказываться от «наследия великой матушки-России»

    Папа Римский призвал россиян не отказываться от наследия великой империи
    @ Riccardo Fabi/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Папа Римский Франциск обратился к российской католической молодежи, призвав ее помнить о «наследии великой России».

    «Никогда не забывайте о наследии, – заявил понтифик в онлайн-обращении. – Вы наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности».

    Он призвал «никогда не отказываться от этого наследства». Папа римский заявил: «Вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть россиянами».

    В 2022 году понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Ватикан извинился за слова папы Франциска, инцидент полностью исчерпан.

    Кроме того, папа римский выступил с «мирной миссией» по Украине. Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана.

    Коментарии (37)
    29 августа 2023, 13:44
    Политолог объяснила инцидент с избиением россиян в кафе Бишкека

    Политолог Чижова: Запад финансирует разрушение культурных связей России и Центральной Азии

    Политолог объяснила инцидент с избиением россиян в кафе Бишкека
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Киргизские силовики не всегда могут оперативно вмешаться в разрешение межнациональных конфликтов. Они их опасаются. Поэтому российским властям придется уделять больше внимания политике защиты русских в регионе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Чижова. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян.

    «К сожалению, в странах Центральной Азии (ЦА) периодически вспыхивают бытовые конфликты между местным населением и гражданами России. Но это не системная история. Большинство резонансных инцидентов решаются региональными правительствами и российскими властями», – сказала ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дарья Чижова.

    «Согласно социологическим опросам, Киргизия, наравне с Таджикистаном, является государством с наиболее благоприятным отношением к русским во всем регионе. Большая часть местного населения регулярно выезжает в крупные города России на заработки. Отмечу, что значительную долю ВВП республики составляют именно переводы мигрантов, находящихся в РФ», – подчеркивает собеседница.

    «Таким образом, для многих киргизов Россия становится вторым домом. Однако часть населения системно работает с иностранными грантовыми структурами. Конфликт на Украине мобилизовал эту прослойку общества. Вашингтон и Брюссель финансируют два основных трека в информационном пространстве.  Первая – в России к выходцам из ЦА относятся плохо. Вторая – Москва заинтересована в продвижении империалистических интересов в регионе», – считает Чижова.

    «Таких людей в Киргизии немного, но и западные страны не намерены останавливаться. Они и дальше будут вести неприкрытую политику разрушения культурно-экономических связей России и ЦА», – акцентирует собеседница.

    «Ситуацию осложняет и тот факт, что местные силовики в Киргизии не всегда могут оперативно отреагировать на разного рода инциденты. Они просто опасаются межнациональных конфликтов как таковых», – подчеркивает эксперт.

    «Сейчас России, вероятно, стоит детально проработать концепцию политики в отношении региона, чтобы купировать саму возможность подобных инцидентов. Так, полезными могут быть правовые центры по защите россиян», – предлагает Чижова.

    «Это хороший проект, который позволит решать проблемы достаточно быстро. Свою лепту в нормализацию ситуации вносят и СПЧ с Россотрудничеством. Также большую роль может сыграть саммит «Россия – Центральная Азия», – полагает эксперт.

    «На подобных встречах необходимо обсуждать в том числе подобные бытовые конфликты. В этой сфере куда важнее правильный настрой: нужно помнить, что государства региона дружелюбно относятся к Москве, а значит, любую проблему можно решить сообща», – резюмирует Чижова.

    Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян. Пресс-служба СПЧ в официальном Telegram-канале сообщила, что в ведомстве «внимательно следят за инцидентом», видеозапись которого попала в соцсети.

    Отмечается, что на русскую пару напали в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». При этом инцидент произошел еще в начале августа, но широкую огласку он получил только сейчас. Ранее правоохранители Киргизии не сообщали о случившемся. Пострадавшим поступают угрозы на различных интернет-ресурсах.

    Фадеев призвал «дать указание сотрудникам консульского отдела посольства» внимательно изучить имеющуюся информацию. В СПЧ считают, что российские дипломаты должны «принять меры по защите прав граждан, подвергшихся насилию».

    Напомним, весной в Бишкеке принялись активно обсуждать статус русского языка, который сейчас является официальным в стране. В частности, новый спикер парламента Нурланбек Шакиев, который всегда выступал за повсеместный переход на киргизский, стал запрещать выступать на трибуне парламента на русском языке.

    Коментарии (23)
    28 августа 2023, 21:03
    В Тель-Авиве оценили притязания Киева на гарантии безопасности США по «израильской модели»

    Политолог Саймон Ципис: У Киева нет оснований ждать от США гарантий безопасности по «израильской модели»

    В Тель-Авиве оценили притязания Киева на гарантии безопасности США по «израильской модели»
    @ Aris Oikonomou/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Украины нет научной, технологической, кадровой и экономической базы для партнерства с США на уровне Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что США предоставят Киеву гарантии безопасности по «израильской модели».

    «Зеленский совершенно оторван от реальности. Адаптация американцами «израильской модели» для Украины, даже если речь идет только о военном сотрудничестве, невозможна. И на то есть несколько причин. Как минимум Украине нужно быть столько же развитым государством, что и Израиль», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Израиль – не просто основной союзник США вне НАТО. Это технологический хаб Штатов за пределами Америки, своего рода «Силиконовая долина» на Ближнем Востоке. Наша страна ведет массу исследований, работ в сфере НИОКР, испытывает изобретения по заказу Вашингтона, в сотрудничестве с США и на их деньги. На Украине и близко нет научной, технологической, кадровой и экономической базы для подобного партнерства», – напомнил собеседник.

    «Еще одно фундаментальное различие кейсов заключается в том, что в США проживает не меньше евреев, чем в самом Израиле. И еврейское лобби там очень сильно, оно входит в американские высшие военно-политические и деловые круги и продвигает интересы «Эрец-Исраэль» на всех уровнях американской власти. Как вы понимаете, сказать то же самое об «украинском лобби» в США просто невозможно», – подчеркнул аналитик.

    «Ну и нельзя упомянуть про традиции. Израиль называют 51-м штатом США. И сейчас Тель-Авив является представителем и проводником американских интересов на Ближнем Востоке. Про Украину и этого нельзя сказать. Для продвижения американских интересов в Европе есть другие страны», – добавил он.

    «Поэтому для того, чтобы Штаты дали Украине гарантии по «израильской модели», всему Западу нужно затратить еще более колоссальные ресурсы на Украину. Эту цифру даже представить сложно. Думаю, подобные надежды Зеленского вызывают лишь иронию в странах Запада, не более того», – резюмировал Ципис.

    Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».  «С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и т. п.», – сказал политик.

    Он добавил, что эти планы не сорвутся, даже если нынешний президент Джо Байден не победит на предстоящих выборах, так как решение о помощи Украине принимает Конгресс.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что гарантии США будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран». Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры поддержки, в том числе финансовой и военной.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне». В декларации G7 говорится, что стороны начали переговоры с Украиной, чтобы подтвердить посредством двусторонних обязательств и договоренностей неизменность своей поддержки.

    В свою очередь американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

    Однако теперь, как считают эксперты, Украина пытается перестраховаться от «предательства» со стороны США в случае, если новый президент Штатов откажется ее поддерживать. Кроме того, эксперты провели аналогию между обсуждаемыми сейчас гарантиями безопасности и статусом «основного союзника США вне НАТО» (Major Non-NATO Ally), о котором украинские власти упорно твердили до недавнего времени.

    Коментарии (10)
    29 августа 2023, 01:51
    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов

    Госдеп в связи с намерением ФСБ допросить американских дипломатов призвал соблюдать Венскую конвенцию

    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп прокомментировал намерение ФСБ допросить американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по делу россиянина Роберта Шонова, который признал вину в сборе данных о спецоперации по заданию Вашингтона.

    В Госдепе заявили, что Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях должна «с уважением относиться к дипломатам». Подчеркивается, что не должно быть «посягательства на личность, свободу или достоинство» дипломатов. США ожидает, что российская сторона будет выполнять данные обязательства.

    При этом обвинения в адрес Шонова в Госдепе сочли «беспочвенными». По версии США, Шонов «работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством», передает РИА «Новости».

    Напомним, Шонов признался, что по просьбе американских дипломатов занимался сбором сведений «негативного толка» о спецоперации, мобилизации и будущих выборах президента. По данным ФСБ, Шонов собирал данные по просьбе Силлина и Бернстайна .


    Коментарии (18)
    28 августа 2023, 20:00
    Астроном объяснил неожиданно горячую поверхность Луны

    Астроном Шевченко объяснил, почему почва Луны оказалась существенно горячее прогнозов

    Астроном объяснил неожиданно горячую поверхность Луны
    @ nasa.gov

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Не исключаю, что они наткнулись на кристаллический камень, который Солнцем нагревается до высоких температур и сохраняет в себе тепло», – сказал газете ВЗГЛЯД заведующий отделом исследований Луны и планет Астрономического института им. Штернберга МГУ Владислав Шевченко, комментируя неожиданные данные индийского лунохода о температуре поверхности Луны.

    Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, о которых Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила в своих социальных сетях. Аппарат произвел замеры температуры почвы, которая оказалась 70 градусов по Цельсию. Это удивило ученых, поскольку по их подсчетам температура на поверхности должна была быть 20–30 градусов.

    «Данные действительно неожиданные, но мы пока не можем знать, что там индусы намерили. Во-первых, аппарат проводил все замеры на поверхности, это восемь сантиметров глубины – длина человеческого пальца. То есть, считай, ткнули пальцем где-то, могли попасть во что угодно. И для того, чтобы понять, что они мерили, необходимо видеть рельеф, какая структура реголита – поверхностного слоя лунного грунта», – говорит Шевченко.

    Он объясняет, что в верхних слоях могли попасться как песок в виде мелкой пыли, так и какие-то кристаллические обломки. И если лунный грунт под воздействием солнечных лучей может нагреться до более-менее ожидаемых температур и тепло практически в себе не держит, то кристаллы обладают совершенно иными теплофизическими свойствами.

    «Не исключаю, что они наткнулись на кристаллический камень, который Солнцем нагревается до высоких температур и сохраняет в себе тепло. Вообще поверхностный лунный слой содержит многое из того, что падает из космоса. Это и кометы, и астероиды, которые, к слову, могут быть чисто металлическими – все это тоже держит тепло и вполне может нагреться от того, что на него постоянно светит Солнце. Есть каменные астероиды, ледяные с каменным укреплением, луноход мог найти все, что угодно»,

    Кроме того, астроном обращает внимание на то, что сама посадка производилась на широте в 69 градусов, что является лишь приполярной зоной Луны. Южный же полюс находится на расстоянии еще 20 градусов широты. В данном месте, подчеркивает специалист, «свои условия освещения»: есть места, которые Солнце освещает постоянно, а есть те, где оно появляется реже. Место, где брали пробы, вероятнее всего, находилось под воздействием солнечных лучей регулярно, заключил собеседник.

    На прошлой неделе индийская автоматическая станция «Чандраян-3» совершила первую в мире успешную посадку космического аппарата на Южном полюсе Луны.

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