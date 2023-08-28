Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.16 комментариев
Захарова: Лавров сыграл «колоссальную роль» в присоединении Эфиопии к БРИКС
Захарова подчеркнула «колоссальную роль» Лаврова в присоединении Эфиопии к БРИКС
Глава МИД России Сергей Лавров сыграл колоссальную дипломатическую роль в присоединении Эфиопии к БРИКС, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова, отвечая на соответствующий вопрос, сказала: «Да, это могу подтвердить. Действительно, это так», – передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».
Напомним, в БРИКС приняли Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, которые войдут в состав блока с 1 января 2024 года. Глава правительства Эфиопии назвал «вершиной» для страны вступление в БРИКС.