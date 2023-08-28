Захарова: Лавров сыграл «колоссальную роль» в присоединении Эфиопии к БРИКС

Захарова подчеркнула «колоссальную роль» Лаврова в присоединении Эфиопии к БРИКС

Tекст: Антон Антонов

Захарова, отвечая на соответствующий вопрос, сказала: «Да, это могу подтвердить. Действительно, это так», – передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Напомним, в БРИКС приняли Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, которые войдут в состав блока с 1 января 2024 года. Глава правительства Эфиопии назвал «вершиной» для страны вступление в БРИКС.