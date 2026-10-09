Финляндия анонсировала введение платного экзамена на гражданство

В Финляндии заявили о введении с марта 2027 года экзамена на гражданство

Tекст: Тимур Шайдуллин

С 1 марта 2027 года в Финляндии начнет действовать новое требование для получения гражданства, включающее сдачу платного экзамена, передает РИА «Новости» со ссылкой на миграционную службу республики. Переходный период при подаче заявлений продлится с 1 января по 28 февраля того же года.

Тестирование предназначается для соискателей в возрасте от 18 до 64 лет. Экзамен будет проводиться в цифровом формате на финском или шведском языках. Вопросы затронут законодательство, историю, культуру, устройство финского общества, а также основные права и ценности.

От сдачи экзамена освободят тех, кто получил в Финляндии среднее или высшее образование на одном из государственных языков. Ужесточение миграционных требований является частью программы правительства во главе с премьер-министром Петтери Орпо. Напомним, с октября 2024 года срок обязательного проживания в стране для соискателей гражданства уже был увеличен с пяти до восьми лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финское министерство обороны призвало ускорить ограничение получения двойного гражданства.

Ввести обязательный экзамен на получение паспорта власти страны решили еще летом.