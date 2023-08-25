  • Украина попыталась атаковать территорию России ракетой С-200
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    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина
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    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    Лавров рассказал, за что воюет Россия
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
    Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    25 августа 2023, 02:51

    Премьер Эфиопии назвал «вершиной» для страны вступление в БРИКС

    Премьер Эфиопии Ахмед поздравил жителей страны с принятием ее в БРИКС

    Tекст: Антон Антонов

    Принятие Эфиопии в БРИКС является «вершиной» ее исторического развития, заявил премьер-министр страны Абий Ахмед.

    Комментируя этот «важный для Эфиопии момент», Ахмед заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что его страна «готова сотрудничать со всеми ради инклюзивного и процветающего мирового порядка». Ахмед поздравил всех жителей страны со вступлением Эфиопии в БРИКС.

    Как пишет Africanews, Эфиопия поддерживает тесные связи с Россией и Китаем – своими основными торговыми партнерами – а также с США, хотя отношения с Вашингтоном обострились во время конфликта в регионе Тыграй.

    Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    24 августа 2023, 13:19
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели групповой удар по центру принятия решений украинских вооруженных сил в ночь на четверг, сообщило Министерство обороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Цель удара была достигнута, объект поражен, заключили там.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что ВС России отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (70)
    24 августа 2023, 12:28
    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»

    Эксперт Кнутов: «Вагнеру» будет непросто сохранить единство

    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Судьба ЧВК «Вагнер» решится в ближайшие два-три месяца. Но очевидно, что компания сможет сохраниться только при наличии сильного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о крушении бизнес-джета, в списке пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    «За последнее время ЧВК «Вагнер» преимущественно базировался в Белоруссии и Африке. Кроме того, значительная часть бойцов перешла в состав ВС РФ как военнослужащие по контракту», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Сейчас, вероятно, совет командиров «Вагнера» должен будет принять решение – продолжать ли дело основателя ЧВК Евгения Пригожина или распустить компанию. Лично я думаю, что они постараются сохранить ЧВК и продолжать работать как сейчас. Ведь у организации огромный боевой опыт», – отметил он.

    «В Белоруссии бойцы сейчас преимущественно обучают военных. В Африке же у них достаточно широкое поле деятельности. Они серьезно задействованы в ЦАР, Мали, выполняли определенные задачи в Сирии, Ливии и вполне возможно, что к ним за помощью обращались другие государства», – рассуждает эксперт.

    «Можно говорить о том, что «Вагнеру» удалось стабилизировать ситуацию в тех африканских государствах, где они находились и выполняли задачи. И что немаловажно, они смогли потеснить французов и отчасти даже американцев», – считает Кнутов.

    «Если подтвердится информация о гибели Пригожина, консолидация внутри компании может пошатнуться. Конечно, многое будет зависеть от нового командира. Помимо того, что он должен будет хорошо разбираться в военном деле, ему потребуются еще и навыки дипломата и политика. Это нужно для выстраивания конструктивного диалога с лидерами государств», – отметил собеседник.

    «Сейчас в самой ЧВК сложно найти командира, который был бы своей харизмой и медийной активностью хоть немного похож на Пригожина. Все командиры «Вагнера» – люди военные, далекие от политики и информационного поля. Например, Андрей Трошев с позывным «Седой», которого президент России упоминал как фактического руководителя бойцов на протяжении последних месяцев, не в силах заменить в публичном пространстве Пригожина», – полагает эксперт.

    «Поэтому остается только наблюдать. Возможно, Трошев сумеет проявить не только свои военные таланты, но и другие качества. Но, по моему мнению, высока вероятность раскола внутри ЧВК. Нового руководителя они, скорее всего, изберут, но вот удастся ли сохранить единство внутри компании – покажут ближайшие два-три месяца», – заключил Кнутов.

    Ранее в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Точной информации о том, был ли Пригожин на борту самолета, пока не поступало.

    Газета ВЗГЛЯД собрала все, что известно о катастрофе к ночи среды. Так, Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – добавили в СК.

    Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии падения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с самолетом.

    После подтверждений авиапроисшествия появились сообщения со ссылкой на данные сервиса Flightradar об еще одном самолете, связанном со структурами Пригожина, который находился в воздушном пространстве над Москвой и затем совершил посадку в аэропорту Остафьево.

    Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета. Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

    Коментарии (49)
    24 августа 2023, 06:06
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщение о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, прокомментировали президент США Джо Байден, Госдеп США, МИД Британии и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Так, Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, признался, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен». Говоря о причинах авиакатастрофы, президент США сказал, что не располагает точными данными, и добавил, что до появления сообщений о крушении самолета «полтора часа тренировался», передает ТАСС.

    Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве видели сообщения о крушении самолета Пригожина. «Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», – сказал он, не дав никаких пояснений этим словам.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что Лондон «отслеживает ситуацию тщательным образом», сообщает телеканал Sky News.

    Японский премьер Фумио Кисида со своей стороны заявил, что правительство страны будет внимательно следить за развитием ситуации в России после крушения самолета Пригожина, передает Kyodo.

    Напомним, на месте крушения самолета Embraer под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (25)
    24 августа 2023, 07:12
    Названы пять стран, которые войдут в БРИКС

    UOL: Новыми членами БРИКС станут пять стран

    Названы пять стран, которые войдут в БРИКС
    @ Prime Ministers Office/Press Inf/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) станут еще пять стран – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, сообщают СМИ со ссылкой на проект итогового документа саммита группы.

    Одним из основных критериев выбора, как сообщает женевский корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад, был географический фактор, позволяющий обеспечить баланс внутри объединения, передает ТАСС.

    По информации журналиста, исходя из этого принципа рассматривается возможность присоединения к БРИКС еще одной африканской страны.

    Власти Бразилии, как сообщил Шад, также хотели бы включения Индонезии в объединение, однако Джакарта пока не готова присоединиться к БРИКС.

    Напомним, заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны.

    Ранее сообщалось, что лидеры БРИКС согласовали документ с принципами принятия в объединение новых членов.

    Коментарии (11)
    24 августа 2023, 11:11
    БРИКС объявил о приеме в союз шести стран
    БРИКС объявил о приеме в союз шести стран
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    В состав БРИКС с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам 15-го саммита БРИКС.

    Он уточнил, что членство этих государств вступает в силу с 1 января 2024 года, передает ТАСС. Согласно подсчетам, БРИКС после расширения более чем вдвое превзойдет G7 по площади и более чем вчетверо по населению.

    Президент ЮАР добавил, что итоговая декларация 15-го саммита БРИКС получила название «Йоханнесбург – 2».

    Кроме того, Рамафоса сообщил, что страны БРИКС обеспокоены текущими конфликтами в мире и выступают за мирное решение путем диалога.

    Ранее лидеры стран БРИКС согласовали документ с принципами принятия в объединение новых членов. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС.

    Коментарии (47)
    24 августа 2023, 17:15
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
    @ Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитная группировка украинских войск «Марун», на вооружении которой стоят танки Leopard, понесла в Запорожской области многотысячные потери, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков «Марун» уже брошены в бой, их потери исчисляются тысячами, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что группировка была брошена на штурм села Работино с перспективой, в случае успеха, последующего захвата города Токмак, она была лучше всех других частей ВСУ снабжена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard.

    Ранее Forbes сообщил, что мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику.

    Коментарии (10)
    24 августа 2023, 03:27
    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»

    Спикер ГУР Украины Юсов назвал психологическое воздействие целью атак дронов на «Москва-Сити»

    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия, сообщил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов.

    Юсов в эфире телеканала «Рада» заявил, что эти атаки влияют на общественные настроения, дают «информационный эффект», передает ТАСС.

    Представитель ГУР не стал открыто признавать ответственность киевского режима за атаку, произошедшую в ночь на среду, 23 августа, и назвал беспилотники, направлявшиеся к российской столице, «неопознанными летающими объектами».

    При этом он заявил, что летят БПЛА в те места, где «расположены спецслужбы, офисы, министерства, другие учреждения», которые, по утверждению Юсова, якобы задействованы в планировании и реализации российской спецоперации на Украине.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на несколько районов Москвы с применением трех беспилотников. Один из БПЛА врезался в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити». При этом башни «Москва-Сити» подвергались атакам украинских дронов и ранее.

    Как заявляла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, киевский режим использует при атаках на комплекс «Москва-Сити» террористические методы, которые сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

    Коментарии (16)
    24 августа 2023, 10:32
    Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался за 30 секунд до падения

    Flightradar: Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался за 30 секунд до падения

    Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался за 30 секунд до падения
    @ Михаил Царюк/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Потерпевший крушение в Тверской области бизнес-джет Embraer, среди пассажиров которого значился Евгений Пригожин, несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед падением, следует из отчета сервиса Flightradar.

    Согласно отчету, самолет находился на высоте около 8,5 тыс. км до 18:19. Затем на протяжении 32 секунд он резко потерял высоту, после чего вышел на максимальную высоту около 9,15 км и снова снизился до 8,4 км. Потом самолет выровнял высоту на отметке 8,9 км и снова стал резко снижаться.

    Последние данные Flightradar получил, когда самолет находился на высоте около 6 км, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося.

    Коментарии (29)
    24 августа 2023, 15:21
    Лавров отверг возможность включения Германии и Японии в Совбез ООН
    Лавров отверг возможность включения Германии и Японии в Совбез ООН

    Tекст: Алина Власенко

    Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности ООН на постоянной основе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам главы МИД, ни Германия, ни Япония не привнесут ничего нового в дискуссии в СБ ООН, поскольку «они послушные исполнители воли Вашингтона, как почти все страны Запада», передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр напомнил, что более трети нынешнего состава Совбеза ООН представляют страны так называемого золотого миллиарда, в то время как остальные 8 млрд «недопредставлены».

    Ранее Лавров говорил о намерении России расширить СБ ООН за счет Азии, Африки и Латинской Америки.

    Коментарии (32)
    24 августа 2023, 14:27
    Бербок отказалась верить в российские данные о гибели Пригожина

    Глава МИД Германии Бербок отказалась верить в российские данные о гибели Пригожина

    Бербок отказалась верить в российские данные о гибели Пригожина
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос о предполагаемой гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина при крушении самолета, заявила, что не знает причин произошедшего, но не верит российской информации.

    По словам Бербок, «пока еще неясно, что именно произошло». При этом она подчеркнула, что не доверяет официальным заявлениям Москвы, но не собирается спекулировать о возможных сценариях развития ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (33)
    24 августа 2023, 12:45
    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию над российскими военными

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актрису с Украины Адрианну Курилец объявили в розыск, следует из базы розыска МВД, ранее она призывала к насилию над российскими военными.

    В розыск по статье Уголовного кодекса России объявлена украинка Адрианна Степановна Курилец-Кметюк, передает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

    В мае СКР завел дело на Курилец, она в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме.

    Коментарии (21)
    24 августа 2023, 15:14
    Премьер Эстонии заявила, что не знала о бизнесе супруга в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе ее супруга Арво Халлика в России.

    Скандал в Эстонии начался после того, как портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор продолжает возить грузы в Россию, передает РИА «Новости».

    Каллас заявила, что не имеет представления о его бизнесе. Единственной информацией, которой она располагала до недавнего времени, было то, что у него есть миноритарная доля в логистической компании.

    По словам премьера, супруг объяснил ей, что его деятельность в России была прекращена, и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии.

    Коментарии (17)
    24 августа 2023, 05:14
    Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения

    Один из фрагментов самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения

    Tекст: Ольга Никитина

    Один из фрагментов потерпевшего крушение в Тверской области, бизнес-джета Embraer Legacy 600, на котором летел Евгений Пригожин, обнаружили на въезде в поселок Куженкино примерно в 2 км от места авиакатастрофы.

    Место падения обломка оцеплено полицией, там работают спецслужбы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (35)
    24 августа 2023, 20:07
    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке

    Путин: В Африке Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями

    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, самолет которого разбился в среду, только накануне вернулся из Африки.

    «Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал президент.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Президент выразил соболезнования семьям погибших в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

    Коментарии (6)
    24 августа 2023, 21:39
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов

    Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены

    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    @ Cover Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву, заявил Белый дом.

    К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

    Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

    На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

    Коментарии (12)
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      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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