Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.11 комментариев
Четыре человека пострадали в ДТП в Петербурге
Автобус въехал в осветительную опору в Петербурге, госпитализированы четверо пассажиров, сообщили в полиции города.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в районе Шушары на улице Ростовская. В больницы попали три женщины 56, 63 и 69 лет, а также 57-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, водитель «Волгобас 5270G4» в Пушкинском районе не справился с управлением.
Ранее в Петербурге загорелся туристический автобус.