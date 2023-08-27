Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.4 комментария
Сальдо: Скадовский морской порт приведен в рабочее состояние
Скадовский морской порт (в Херсонской области на берегу Джарылгачского залива Черного моря) находится в рабочем состоянии, если будет принято решение о запуске переправы в турецкий город Зонгулдак, то необходимое будет сделано за короткое время, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, за минувшее с момента освобождения Херсонской области время Скадовский морской торговый порт приведен в рабочее состояние, специалистов и техники хватает, передает ТАСС.
Сальдо не озвучил сроки запуска переправы, поскольку идея «находится на стадии первоначальной проработки». Он добавил, что если будет принято решение о запуске паромной переправы, то все будет доделано за короткое время.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак.