  • Силуанов заявил о смещении вектора России с Запада на Восток
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    11 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    33 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    11 комментариев
    26 августа 2023, 19:32

    Мощный взрыв произошел в украинском Краматорске

    Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске

    Tекст: Вера Басилая

    Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Украине городе Краматорске, есть задымление, сообщили украинские СМИ.

    Издание Страна.ua пишет, что источники сообщили о мощных взрывах в Краматорске, после чего на месте происшествия поднялся дым, передает РИА «Новости».

    Между тем,  на подконтрольной Украине территории ДНР объявили воздушную тревогу.

    Ранее ВС России уничтожили украинский пункт управления РЭБ под Краматорском.

    26 августа 2023, 09:19
    Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги

    WolnoscTV: Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги

    Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Группа украинцев избила поляков в Варшаве за отказ кричать нацистский лозунг «Слава Украине», сообщает портал WolnoscTV.

    Инцидент произошел вечером 24 августа после празднования Дня независимости Украины в центре Варшавы. Группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков и пыталась заставить их скандировать «Слава Украине», передает РИА «Новости».

    После того, как поляки отказались выкрикивать нацистское приветствие, украинцы избили их. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь врачей. При этом прибывшие на место стражи порядка отпустили украинцев, не став предпринимать каких-либо действий.

    Лозунг «Слава Украине» – приветствие членов Организации украинских националистов, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.

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    26 августа 2023, 11:58
    Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Минобороны: Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Tекст: Алина Власенко

    Российский ударный FPV-беспилотник одержал победу над солдатом Вооруженных сил Украины в схватке один на один, следует из опубликованного Минобороны России видео боя.

    На снятых разведывательным дроном кадрах показана украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два солдата ВСУ. Позже появляется третий солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по ударному дрону, передает РИА «Новости».

    На следующем видео, снятом уже ударным дроном, видно, как беспилотник быстро приближается к траншее. Позже разведывательный беспилотник фиксирует, как ударный дрон поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ.

    Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.

    В Минобороны сообщили, что таким образом российские военнослужащие-операторы FPV дронов уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.

    Коментарии (24)
    26 августа 2023, 11:00
    Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
    Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
    @ REUTERS/Serhii Smolientsev

    Tекст: Алина Власенко

    Балкер Primus, находившейся в порту Одессы с момента начала спецоперации, вышел в открытое море, сообщило украинское профильное издание «Агропортал».

    Судно, которое находилось в Одессе с 20 февраля 2022 года, покинуло акваторию порта утром в субботу. Это второе судно, вышедшее из украинского порта после остановки действия зерновой сделки, передает ТАСС.

    Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

    16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом «временному коридору из черноморских портов Украины» вышел единственный контейнеровоз Joseph Schulte, следующий под флагом Гонконга. На борту было более 30 тыс. тонн груза, в том числе с продовольствием.

    Коментарии (33)
    25 августа 2023, 20:51
    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки

    Глава МИД Турции Фидан: Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и рискованны

    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки
    @ Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и довольно рискованны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал ТРТ, выразил сожаление, что зерновые договоренности закончились 17 июля. По его данным, в рамках сделки было доставлено более 33 млн тонн зерна. Дипломат предупредил, что Анкара считает альтернативные маршруты непродуктивными и довольно рискованными. Также Фидан заявил об усилиях Анкары по «возрождению» зерновой сделки, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве экспорт зерна по Черному морю.

    Напомним, 10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без России.

    В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву после блокировки зернового коридора приходится искать обходные пути для экспорта продукции. В конце июля Зеленский призвал не допустить блокирования экспорта украинского продовольствия по суше в ЕС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев якобы договорился с Загребом об использовании портов Хорватии для перевозки зерна.

    Коментарии (5)
    26 августа 2023, 03:20
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию

    New York Times со ссылкой на чиновников США объяснила атаки дронов на Россию попыткой Киева «укрепить дух» украинцев

    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские атаки беспилотников на территорию России осуществляются с целью «укрепить моральный дух» украинских граждан и бойцов вооруженных сил Украины, заявили должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными.

    Киев пытается «укрепить моральный дух» на фоне «медленного» контрнаступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Кроме того, чиновники США утверждают, что Украина, когда использует полученную от Вашингтона технику, не наносит «трансграничные удары». Издание не уточняет, о каких именно ударах идет речь.

    Напомним, представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия.

    Коментарии (24)
    25 августа 2023, 23:19
    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки

    Глава минобороны Украины Резников решил покинуть пост в случае подтверждения закупки летних курток вместо зимних для ВСУ

    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для вооруженных сил Украины.

    Как заверил Резников, он подаст заявление об отставке, если выяснится, что минобороны «действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, минобороны Украины попало в коррупционный скандал, закупив куртки для ВСУ по цене, завышенной в три раза. По документам речь шла о поставке зимних курток, а в места дислокации военных были направлены летние. Также сообщалось, что фирма-поставщик оказалась не турецкой, а принадлежала украинцу и связана с одним из депутатов из партии «Слуга народа».


    Коментарии (7)
    26 августа 2023, 05:55
    В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена после заявления Шокина

    Конгрессвуман США Грин призвала к импичменту Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Шокина

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо как можно скорее начать расследование по делу об импичменте американского президента Джо Байдена, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, комментируя слова бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. 

    Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что Палата представителей должна одобрить начало расследования, «как только Конгресс соберется в сентябре». Расследование может привести к инициированию процедуры импичмента, передает РИА «Новости».

    Напомним, Шокин заявил, что глава американского государства Джо Байден заплатил 1 млрд долларов за его увольнение с этой должности. В 2016 году Шокина отправили в отставку на фоне расследования деятельности компании Burisma Holdings, в правление которой входил Хантер Байден.

    Коментарии (2)
    26 августа 2023, 15:31
    Украинские СМИ сообщили о столкновении двух МиГ-29 под Житомиром

    Tекст: Алина Власенко

    В результате столкновения двух украинских истребителей МиГ-29 во время полета над Житомирской областью погиб летчик Воздушных сил Украины с позывным Джус, сообщает украинское издание «Апостроф».

    Издание ссылается на близких одного из летчиков и публикации в социальных сетях.

    Инцидент произошел в пятницу во время тренировочного полета. За штурвалом одного из самолетов находился летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Джус. Он погиб.

    Гибель еще двух летчиков пока не подтверждена, передает ТАСС.

    Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

    Как пишет «Российская газета», 30-летний пилот Джус часто давал интервью зарубежным СМИ, которые называли его асом. Летчик, в частности, жаловался, что у ВВС Украины заканчиваются истребители,  МиГ-29, на котором он летает, слишком старый, а ВКС России превосходят их в системах РЭБ и вооружении.

    Коментарии (9)
    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (10)
    26 августа 2023, 14:44
    Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

    Минобороны: Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

    Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Так, на купянском направлении улучшено положение по переднему краю. За сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника на купянском направлении составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщает Минобороны в Telegram.

    В то же время на запорожском направлении отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожены до 115 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    На Донецком направлении отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе населенного пункта Нетайлово уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

    На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении отражены две атаки 31-й бригады морской пехоты. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и Krab, а также две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    Кроме того, в районе населенного пункта Торское ДНР поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 37 украинских дронов.

    Коментарии (6)
    26 августа 2023, 11:11
    ВСУ обстреляли белгородский поселок кассетными снарядами

    После обстрела ВСУ белгородского поселка Уразово кассетными снарядами ранены четыре человека

    Tекст: Алина Власенко

    При обстреле со стороны Украины поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Глава региона уточнил, что ВСУ обстреляли поселок из «Града». Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Пострадали четыре местных жителя, они госпитализированы с осколочными ранениями.

    Кроме того, сообщил Гладков в Telegram, в результате обстрела повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

    Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США нет свидетельств того, что вооруженные силы Украины используют кассетные боеприпасы против гражданского населения.

    Кроме того, Гладков подтвердил, что в Шебекинском городском округе сработала система ПВО, сбив беспилотник в районе села Купино. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее Минобороны сообщало, что украинский беспилотник самолетного типа сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.

    Коментарии (10)
    26 августа 2023, 03:56
    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Истринским районом Московской области

    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района Московской области, сообщило Минобороны России.

    В сообщении говорится, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки на территории Москвы и Московской области. Для атаки использовался беспилотник самолетного типа, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин также сообщил, что на подлете к Москве уничтожен беспилотник. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 17:22
    В США заявили о скором взятии российской армией Купянска

    Экс-разведчик Риттер: Киев скоро потеряет контроль над Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

    Он полагает, что уже можно говорить о полном поражении Киева, потому что ВСУ находятся на грани краха: несут огромные потери среди личного состава, поставленная техника не поможет им на поле боя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам офицера, ВСУ не могут пробить линию обороны России, и вынуждены отступать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.

    Коментарии (4)
    26 августа 2023, 13:49
    Пленный капитан ВСУ рассказал о высокой мотивации иностранных наемников

    Tекст: Алина Власенко

    Среди иностранных наемников на Украине много грузин и белорусов, их подготовка обычно выше, чем у украинских мобилизованных, рассказал пленный украинский капитан Евгений Низовцев.

    По словам Низовцева, он и его сослуживцы видели порядка роты иностранных наемников, иногда – до взвода. Военнослужащий уточнил, что среди встречавшихся ему наемников были белорусы, американцы, грузины, норвежцы и канадцы, передает РИА «Новости».

    Низовцев отметил, что все наемники были в хорошей физической форме. «Судя по некоторым, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. … Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих», – сказал украинский капитан, добавив, что наемников отличало желание обучаться.

    Он добавил, что наемников учили стрелять как из советского автомата АК-47, так и из американского М4. Тренировали их также иностранные инструкторы.

    Ранее американские военные, сражающиеся на стороне ВСУ, рассказали о «профессиональной силе» сопротивления российских войск.

    Коментарии (6)
    26 августа 2023, 13:13
    Россия призвала НАТО перестать накачивать неонацистский режим Зеленского оружием

    Дипломат Захарова: Россия призывает руководство стран НАТО прекратить накачивать неонацистский режим Зеленского оружием

    Tекст: Антон Никитин

    Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать неонацистский режим Владимира Зеленского оружием, прислушаться к голосу своей общественности и заняться делами «у себя дома», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментарий официального представителя МИД России об украинском кризисе опубликован на сайте ведомства. Захарова отметила, что люди на Западе все больше беспокоятся о том, куда деваются миллиарды долларов, которые были отправлены властями их государств Киеву, хотя могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан.

    Дипломат подчеркнула, что Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Владимира Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности.

    Официальный представитель МИД напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины катастрофой. В то же время, добавила Захарова, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор недавно призвала прекратить спонсировать Киев, отметив, что санкции провалились, поскольку Россия становится богаче, а США – беднее.

    Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев с начала 2023 года получил от стран Запада почти 30 млрд долларов.

    Напомним также, в прошлую пятницу США одобрили передачу Украине истребителей F-16 американского производства Данией и Нидерландами. Днем ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере подтвердил, что Осло планирует передать Украине F-16.

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