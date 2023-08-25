Туристы пожаловались на нехватку отелей на пути с черноморских курортов России

Tекст: Александра Юдина

Путешественники рассказывают, что на пути в Москву из Крыма на машине решили сделать остановку на ночлег в Ростовской области, однако уже в шесть вечера найти ночлег было нереально, смогли снять только комнату в подвале без окон с удобствами на этаже спустя 130 км пути в полчетвертого утра, передают «Известия».

Отмечается, что многие путешественники вынуждены были спать в своих машинах на заправках.

Туристка Полина рассказывает, что заплатила за номер 2,5 тыс. рублей, хотя цена явно не соответствовала – в Крыму за эти деньги люди снимали домик у моря с кондиционером и всеми удобствами.

Более того, размещение в отелях вообще стоило порядка 5-7 тыс. рублей за ночь, что соответствует цене ночлега в хорошей четырехзвездочной столичной гостинице.

«Однако даже за эти деньги свободных номеров нет», – отметила путешественница.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, в последние два года автомобильный поток на юг России удвоился, а на такое число туристов придорожная инфраструктура попросту не рассчитана.

«Альтернатива – найти жилье в Ростове, где гостиниц много. Но далеко не все туда заезжают, не хотят терять время», – сказал он.

Также эксперт добавил, что в планах возвести в этом месте модульные гостиницы и сделать стоимость размещения в них в пределах 1-1,5 тыс рублей.