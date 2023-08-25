Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников

Военный эксперт Кнутов: Средства РЭБ в Крыму при отражении атаки 42 украинских БПЛА показали высокий профессионализм

Tекст: Евгений Поздняков

«ВСУ произвели массированный налет на Крым. В связи с этим в отражении атаки участвовали преимущественно средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Лишь девять беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные продемонстрировали слаженную и профессиональную работу», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Отмечу, что уничтожить 42 аппарата – задача непростая. Уверен, что это не предел наших возможностей. Думаю, нам по плечу давить и большие рои БПЛА. ВС РФ раз за разом срывают планы противника. Украина с помощью массовых атак дронами надеется пробить нашу оборону и нанести максимум ущерба не столько военным объектам на полуострове, сколько гражданским», – подчеркивает собеседник.

«ВСУ в большей степени надеются посеять панику среди крымчан. Задача проста – внушить людям мысль о том, что правительство России не способно их защитить. Об этом открыто заявляет министр обороны Украины Алексей Резников. Расчет идет на то, чтобы нервозность внутри общества со временем перекинулась и на армию», – отмечает эксперт.

«Мы видим, что наши военные активно противостоят столь значимой угрозе. Атаки противника отбиваются своевременно и профессионально. Необходимо продолжать работу на столь же высоком уровне», – резюмирует Кнутов.

Ранее была пресечена попытка ВСУ осуществить террористические атаки с помощью БПЛА в Крыму. Всего в небе над полуостровом было обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Средствами ПВО уничтожено девять из них, а остальные подавлены силами РЭБ.

Напомним, об уничтожении дронов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он отметил, что «повреждений гражданской инфраструктуры», по имеющейся информации, нет. Кроме того, глава города подчеркнул, что «все силы и службы» остаются в «боевой готовности».

Во вторник Миниобороны заявило о пресечении попытки Украины провести атаку с использованием двух беспилотников. ПВО засекла два аппарата противника около 23.00 мск. БПЛА были подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее от полуострова».

Ранее два истребителя из состава дежурных сил ПВО России поднимались в воздух из-за пролета беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщило Минобороны.

Кроме того, во вторник была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием двух беспилотников, БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. На минувшей неделе произошла еще одна аналогичная атака, беспилотник был уничтожен силами ПВО.