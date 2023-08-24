Политолог: БРИКС усиливает позиции серьезными игроками

Политолог Ткаченко: БРИКС позволит новым участникам поставить «собственный стул за стол мировой политики»

Tекст: Евгений Поздняков

«Вступление шести новых государств – огромный шаг на пути развития БРИКС. Саудовская Аравия, Египет, Иран и ОАЭ – это четыре ведущих страны Персидского залива. Регион крайне значим для мировой политики. Объединение расширяет сферу собственного влияния, что значительно повышает масштаб возможных инициатив в будущем», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Отдельного внимания заслуживает Эфиопия. Это густонаселенная страна, занимающая по числу жителей второе место на Африканском континенте. Кроме того, Аддис-Абеба является давним партнером России, что значительно усиливает позиции Москвы внутри организации», – подчеркивает собеседник.

«Неожиданно видеть Аргентину в списке новых членов блока. Несмотря на то, что Латинская Америка уже представлена в БРИКС Бразилией, вступление Буэнос-Айреса открывает дорогу к дальнейшему росту значимости объединения в регионе. Теоретически в будущем может произойти и присоединение Мексики, что станет ярким международным событием», – акцентирует Ткаченко.

«На мой взгляд, БРИКС позволит новым участникам «поставить собственный стул за стол большой политики». Добавляются важные и сильные государства, которые в силу исторических обстоятельств долгое время не были должным образом представлены на международной арене», – считает эксперт.

«При этом я не думаю, что цель стран – экономические преференции. Все за исключением Аргентины, по сути, не нуждаются во внешнем финансировании и располагают весьма крупным запасом национальных средств», – отмечает политолог.

«Столь значительное расширение БРИКС открывает колоссальные возможности для России. Во-первых, подобным образом Москва лишний раз доказывает силу собственной дипломатической школы. Организация во многом зарождалась как инициатива РФ, и рост ее международного авторитета – несомненная заслуга нашего МИД», – уточняет собеседник.

«Во-вторых, к БРИКС присоединяются Иран и Эфиопия – значимые партнеры РФ. Совместная работа в рамках одного блока позволит укрепить экономические связи с Тегераном и Аддис-Абебой. В-третьих, увеличение авторитета объединения открывает дорогу и к новым расширениям. Вполне возможно, что в недалеком будущем к организации присоединятся Пакистан и Индонезия», – резюмирует Ткаченко.

Ранее было объявлено о вхождении в состав БРИКС шести новых государств. Об этом по итогам 15-го саммита организации сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он уточнил, что с 1 января 2024 года членами блока станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Согласно подсчетам, БРИКС после расширения более чем вдвое превзойдет G7 по площади и более чем вчетверо по численности населения. Кроме того, Рамафоса сообщил, что страны-участницы подписали итоговую декларацию саммита, которая получила название «Йоханнесбург-2». По его словам, государства объединения обеспокоены текущими в мире конфликтами и выступают за их мирное решение путем диалога.

Президент России Владимир Путин назвал согласование декларации непростым. Однако, по его мнению, лидер ЮАР проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, включая и расширение БРИКС. Ранее был согласован документ с принципами принятия в объединение новых членов.

В России известие о росте числа участников блока получило положительные оценки. Так, спикер МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила результаты саммита как «блестящие». «Изоляция», как горящие западные танки, валяется в канаве», – заметила она. Кроме того, представитель дипведомства выразила мнение, что расширение БРИКС не представляет угрозу для США.

В рамках заседания лидеров стран организации Владимир Путин заявил о готовности Москвы работать над принятием новых членов в состав блока. Напомним, именно Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как именно РФ может усилить объединение.