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СБУ задержала предлагавшего взятку, чтобы избежать возвращения на фронт депутата
СБУ задержала предлагавшего военным за взятку избежать возвращения на фронт украинского депутата
Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали депутата в Тернопольской области, предлагавшего за взятки мобилизованным избежать плановых ротаций на передовую, за 6 тыс. долларов он гарантировал им «службу в тылу», сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
По сообщению ведомства, контрразведка разоблачила в коррупции депутата сельсовета в Тернопольской области, проходящего службы в ВСУ на территории региона, который за 6 тыс. долларов предлагал другим мобилизованным свое «содействие» во избежание плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины», для передачи взятки чиновник привлек знакомого предпринимателя, передает РИА «Новости».
Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника во время передачи взятки. Депутату инкриминируют статью уголовного кодекса «Злоупотребление влиянием». Обвиняемым грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ подтвердила, что предъявила обвинение в коррупции бывшему директору департамента государственных закупок Минобороны страны Богдану Хмельницкому из-за покупки некачественных бронежилетов.