Путин назвал сложной ситуацию в сфере рождаемости в России

Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных

Военкор Филатов: Эвакуационная тележка позволяет сохранить жизни российских бойцов в СВО

Tекст: Алёна Задорожная

«Мне на фронте неоднократно приходилось помогать эвакуировать раненых. На переднем крае много людей не бывает. Вообще, чтобы донести одного пострадавшего, нужно в среднем пять–семь человек», – рассказал военкор Андрей Филатов.

«И я решил помочь ребятам, как-то упростить им задачу. В итоге нашел энтузиаста в Красногорске, который восстанавливает военную технику. Он по чертежам времен Второй мировой создал прототип телеги», – продолжил собеседник.

«Но на фронте она очень быстро сломалась. Под весом солдата в 110 кг конструкция просто рассыпалась. Еще и катить ее было сложно. Тогда возникла мысль об электрификации. Но к первой версии тележки прикрутить мотор не получилось», – отмечает эксперт.

«Тогда мы с моими друзьями-инженерами сами доработали чертежи, усовершенствовали конструкцию. В частности, поставили колеса от велосипеда и, собственно, сам мотор с аккумулятором. При этом никакого стороннего финансирования у нас нет. Все собираем на основе прямых заказов и донатов. Всего сделали и отправили на фронт около 150 устройств», – указывает Филатов.

«Конечно, есть и скептические отзывы. Так, одно подразделение взяло тележку на испытания в тылу и вернуло. Но она и не предназначена для тыла. На фронте мы фактически при помощи этого устройства решаем проблему последней мили», – объясняет собеседник.

«В прошлых конфликтах было проще – можно было подъехать на БМП и эвакуировать раненых. Сейчас любая машина мгновенно становится целью дронов-камикадзе. А тележкой могут пользоваться всего два человека. То есть как минимум не создается толпа, снижаются риски», – рассуждает военкор.

«Кроме того, в какой-то момент ко мне пришел ПТУРщик одной из бригад ВДВ и попросил тележку для перевозки боекомплектов и ПТУР. Тогда мы с ребятами разработали еще одну тележку – она может перевозить пять-шесть ракет, вес каждой из которых 38 кг», – добавил он.

«Конечно, конструкция в идеале требует доработки. Так, ее было бы хорошо сделать из алюминиевого сплава, но тогда и стоить она будет как крыло самолета. А сейчас это вполне подъемные деньги. Также надо бы поставить на тележку более мощный аккумулятор, потому что нынешний может пройти на одном заряде семь-восемь километров», – перечислил он.

«При этом я не гонюсь за патентом – все чертежи выложены в Интернете. Главное сейчас – насытить фронт. Идею уже подхватили в Омске, Казани и еще нескольких городах. То есть волну я запустил, посмотрим, продолжит ли она расти», – заключил Филатов.



Ранее в подмосковной Кубинке прошел Международный военно-технический форум «Армия-2023». Там были представлены новые виды отечественной военной техники.

Среди прочего, на форуме на отдельном стенде были показаны и разработки военкора Андрей Филатова. Эвакуационная тележка вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Так, сооснователь гуманитарного проекта «Буханка» в Донбассе Никита Третьяков в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования оборудования.

«Результат превзошел все ожидания! Всего за одну боевую задачу телега, управляемая одним лишь солдатом, помогла эвакуировать около десяти раненых и тел погибших, подвезти на позиции множество ящиков с боеприпасами, доставить бесчисленные термосы с неоценимой для фронтового быта горячей пищей», – перечислил он.

«Эта простая по сути штуковина сэкономила несметное количество солдатских сил и, что важнее, позволила бойцам меньше покидать укрытия и меньше подвергаться опасности обстрела. Неудивительно, что теперь и все соседние подразделения захотели себе такую же», – подчеркнул он.