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Появилась возможность подать заявку на киносубсидии Минкультуры через Госуслуги
Подать заявку на господдержку кинопроектов можно будет через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки при наличии кабинета на Госуслугах и электронной подписи. Соответствующий приказ Минкультуры России зарегистрировал Минюст.
Теперь пакет документов на получение субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии будет подаваться исключительно в электронном виде – через Госуслуги и Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки в разделе «Субсидии и гранты от государства». На сайте Минкультуры также будет размещена соответствующая ссылка. Подлинность документов будет подтверждаться электронной подписью, говорится в сообщении на сайте Минкульта.
В каждой заявке необходимо будет рассказать об организации заявителе, своем проекте и запрашиваемой сумме. В случае готовности документов подача заявки может занять 20-30 минут. Также в ведомстве готовят презентацию, где подробно разъяснят, как подать заявку на получение субсидии в электронном виде.
Срок подачи заявки на киносубсидию составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Все проекты будут проходить три этапа отбора: проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры России и защиту проектов. Каждый из этапов длится не более восьми недель.
На первом этапе Министерство культуры Российской Федерации проверяет заявки и прилагаемые к ним документы и материалы. На втором этапе члены экспертного совета дают им оценку. В рамках третьего этапа отбора авторы заявки защищают свои проекты. Имеющие долги перед федеральным бюджетом, включая Минкультуры и Фонд кино, не смогут принять участие в отборе.
«Упрощенная процедура сэкономит нашим дорогим авторам время, которое они смогут посвятить созданию кино», – подчеркнула в Telegram министр культуры Ольга Любимова.