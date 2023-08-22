Волонтеры Победы провели мероприятия в честь Дня Государственного флага

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко: «Российский флаг – это символ единения, благородства, верности и мужества. В его цветах запечатлена история нашей страны, история наших побед. И с каждым годом поводов для гордости становится больше. Именно наши бойцы сейчас борются за правду, защищая мир от неонацизма. Именно наш народ помогает восстанавливать мирную жизнь в регионах, пострадавших от рук нацистов. Этот день служит напоминанием, что единение народа – наша главная сила, которую никто не сможет разрушить. И радует, что сегодня наравне с другими субъектами День российского флага отмечают и в новых регионах. С праздником!»

Традиционно на улицах городов Волонтеры Победы вручили прохожим символические ленточки с российским триколором. В ходе раздачи лент добровольцы еще вручали жителям информационные буклеты с рекомендациями по ношению ленты, рассказывали про значение цветов государственного флага и историю его появления. Например, ленты и листовки Волонтеры Победы распространили в Донецке и других городах ДНР.

Триколорные ленты распространялись по всей стране, дальним ее уголкам, селам и деревням. Их выдавали и носили в городе Абакан Республики Хакасия, в селе Аргаяш Челябинской области, Мценске Орловской области, деревне Морозово Новосибирской области, на Курильских островах Сахалинской области и улицах Якутии.

Также Волонтеры Победы провели акцию «Свет России», в рамках которой участники в темное время суток выстраивались в символические для региона фигуры, символы, фразы или слова, поднимая в небо фонарики, которые разукрашивали изображения в цвета российского флага. Акция прошла на горных возвышенностях регионов, просторных полях, главных городских площадях и в детских лагерях, к примеру, в Кировской области.

В День Государственного флага России Волонтеры Победы попросили жителей страны выразить свое мнение и провели тематическую акцию. В местах скопления людей, парках и скверах добровольцы организовали пикеты с табличками, на которых изображены фразы, связанные с государственным флагом: «обними, если Россия в сердечке!», «широкий простор для мечты и для жизни». В рамках акции «Есть мнение» волонтеры обсудили с прохожими ассоциации, возникающие при словах «Россия» и «Родина», и сделали креативные фотографии для социальных сетей, чтобы рассказать подписчикам о любви к своей стране.

Основными акциями в праздничный день активисты не ограничились и провели различные уникальные события. Например, воронежская молодежь развернула 100-метровый флаг на дамбе Чернавского моста. Перед началом акции в торжественной обстановке был поднят флаг России под гимн в исполнении эстрадного хора. Всем собравшимся раздали флажки с российским триколором, браслеты с надписью: «Россия – это ты!», памятные наклейки и листовки с краткой справкой об истории флага.

В Татарстане Волонтеры Победы развернули большой стяг российского флага у Казанского кремля. В Тамбовской области Волонтеры Победы и местные молодежные организации провели пеший поход по Инжавинскому району. Молодые люди посетили музеи, памятные места, пронесли по району флаги региона и России, а на горном склоне развернули гигантское полотно государственного флага.