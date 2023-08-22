В Оренбурге открылся Международный конгресс членов молодежных крыльев политических партий

В рамках первого дня конгресса состоялась презентация Всемирного фестиваля молодежи. Конгресс пройдет на полях международного молодежного форума «Евразия Global», его цель – объединение членов молодежных крыльев политических партий для включения молодежи в процесс разработки решений глобальных вызовов XXI века.

В обращении к участникам конгресса министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация в мире серьезно осложнилась вследствие деструктивной линии государств коллективного Запада, потому востребованы усилия тех, кто способен внести полезный вклад в выработку созидательных стратегий международного развития.

«В этом контексте все более значимую роль играет межпартийная дипломатия, включая ее молодежное измерение», – указал глава ведомства.

Ключевыми задачами конгресса являются создание условий для диалога и установления контактов между представителями молодежных крыльев политических партий России и зарубежных стран, а также создание условий для разработки совместных проектов.

«Сегодня развитие межпартийного международного диалога – один из основных элементов построения многополярной системы. В основе формирования новой картины мира должны быть заложены интересы всех государств. В этой связи сотрудничество стран преимущественно «незападного мира», в частности, межпарламентское и межпартийное взаимодействие, становится новым ключевым инструментом укрепления многополярных, демократических начал межгосударственного общения. Убежден, что именно в процессе межпартийного общения и коллективного обсуждения молодыми поколениями современных вызовов зарождаются будущие их решения. Отдельно хочу подчеркнуть, что ЛДПР делает большую ставку на развитие партнерства со всеми зарубежными политическими партиями, готовыми к конструктивному открытому диалогу. Наша партия последовательно отстаивает сбалансированную политику во многих сферах жизни в соответствии с государственными интересами, и мы знаем, что многие иностранные партии поддерживают подобный курс», – обратился к делегатам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков поддержал проведение конгресса и указал на особую значимость мероприятия. «Политические партии являются мостом между обществом и государством, выразителями чаяний граждан, поэтому межпартийная дипломатия представляет собой важное измерение публичной дипломатии», – сказал он.

В конгрессе примут участие 80 представителей молодежных крыльев 30 российских и иностранных политических партий, включая 40 представителей из 23 зарубежных стран.

Среди делегатов – национальный секретарь молодежного крыла правящей партии Индии «Бхаратия джаната парти» Нингтхуджам Нонгпокнгангбанба, второй заместитель председателя исламской политической партии Ирана «Моталефех» по международным делам Тинаитехрани Мохаммад Махди, заместитель руководителя молодежного крыла Партии народной справедливости Малайзии Мухаммад Камил Абдул Муним, председатель Молодежной лиги правящей партии Демократической Республики Конго «Союз за демократию и социальный прогресс» Кристиан Луму Лукуса, национальный секретарь Итальянской коммунистической федерации молодежи Маттео Поире, секретарь по вопросам молодежи Национального исполнительного комитета мексиканской партии «MORENA» Алехандро Поррас Марин и многие другие.