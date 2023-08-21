Владимирский губернатор сообщил о 107 отравившихся шаурмой

Владимирский губернатор Авдеев сообщил о 107 отравившихся шаурмой

Tекст: Алексей Дегтярев

С 16 августа ко врачам во Владимире с отравлением обратились 107 человек, из них 23 – несовершеннолетние, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

В нескольких случаях у пострадавших диагностировали сальмонеллез. При этом тяжелых случаев отравления нет, все пациенты идут на поправку.

Правоохранители нашли и опечатали пять точек в городе, где произошли отравления. По мнению специалистов, причиной происшествия стало некачественное куриное мясо, закупленное без документов, а также антисанитария.

На нескольких точках не было воды или санузла.

До этого региональное управление Роспотребнадзора сообщало о 76 отравившихся шаурмой.