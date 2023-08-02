Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
Франция собралась блокировать продажу США своего ядерного бизнеса
Bloomberg: Франция намерена блокировать продавать США компанию – поставщика деталей для ядерных реакторов Velan
Франция рассматривает варианты действий, направленных на то, чтобы местная компания – поставщик оборудования для ядерных реакторов Velan SAS не оказалась в руках Соединенных Штатов, пишут американские СМИ.
Источники Bloomberg утверждают, что Франция заинтересована в этом, поскольку «стремится защитить свою стратегическую отрасль».
Как поясняет издание, американская компания Flowserve в рамках сделки на 247 млн долларов планировала поглощение французского подразделения компании Velan Inc (базируется в Канаде). Во Франции она занимается поставкой деталей для одного из крупнейших в мире операторов АЭС Electricite de France. Сделку собирались закрыть до конца второго квартала, однако ее отложили.
Отмечается, что французский поставщик запчастей для атомных подводных лодок Segault SAS уже вышел из сделки по продаже США на фоне усилий, которое предприняло французское правительство для возвращения ключевой технологии в государственную собственность. Источники агентства говорят, что в ближайшие недели будет создан фонд для ее покупки.
По данным Bloomberg, Париж может либо заблокировать его покупку, либо ввести ограничения. Решение, как ожидается, будет принято в скором времени.
Сенатор Мари-Ноэль Линеманн отмечала, что если США получат контроль над Velan SAS, то смогут помешать экспорту французских ядерных реакторов в Китай.