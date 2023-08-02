Посла Украины вызвали в МИД Польши

Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.
В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.
За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.
Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».
Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.
Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.