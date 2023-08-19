В Киеве признались в невозможности защитить все энергообъекты зимой

Секретарь СНБО Украины Данилов признал невозможность защитить все энергообъекты

Tекст: Вера Басилая

В эфире Украинского радио он заявил, что власти делают все зависящее для защиты энергообъектов зимой, но полностью их закрыть физическими защитными сооружениями крайне сложно, передает РИА «Новости».

Данилов добавил, что этот вопрос (защита энергообъектов зимой – ред.) находится на контроле, на ближайшем заседании ставки он будет рассматриваться.

Ранее глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что невозможно восстановить все поврежденные энергообъекты к началу отопительного сезона. В офисе президента Украины Владимира Зеленского предупредили граждан о еще более тяжелой зиме.