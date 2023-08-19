Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.12 комментариев
В Киеве признались в невозможности защитить все энергообъекты зимой
Секретарь СНБО Украины Данилов признал невозможность защитить все энергообъекты
Энергетические объекты Украины защищены гораздо лучше, чем в феврале прошлого года, но все их физически защитить невозможно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
В эфире Украинского радио он заявил, что власти делают все зависящее для защиты энергообъектов зимой, но полностью их закрыть физическими защитными сооружениями крайне сложно, передает РИА «Новости».
Данилов добавил, что этот вопрос (защита энергообъектов зимой – ред.) находится на контроле, на ближайшем заседании ставки он будет рассматриваться.
Ранее глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что невозможно восстановить все поврежденные энергообъекты к началу отопительного сезона. В офисе президента Украины Владимира Зеленского предупредили граждан о еще более тяжелой зиме.