  • МИД: Сообщения о готовности США произвести обмен Уилана являются спекуляцией
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    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    16 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    53 комментария
    19 августа 2023, 10:19

    МИД: Сообщения о готовности США произвести обмен Уилана являются спекуляцией

    МИД: Сообщения о готовности США произвести обмен Гершковича и Уилана является спекуляцией

    Tекст: Александра Юдина

    Сообщения СМИ о готовности Штатов рассмотреть асимметричную сделку с Россией, при которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана являются спекуляцией, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, американской стороне стоит сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге по специальному каналу в вопросах возможных обменов, передает РИА «Новости».

    Ранее информацию о возможности такой сделке сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Блинкен заявил Уилану о том, что Вашингтон делает все возможное для его скорейшего возвращения в Штаты.

    18 августа 2023, 14:44
    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине

    Генерал авиации Попов: России есть чем ответить на передачу американских F-16 Украине

    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Илья Абрамов

    Истребитель F-16 – это бренд американского ВПК, и США не хотят запятнать его репутацию. А неопытные украинские летчики могут стать мишенью для нашей авиации. Так что Вашингтон будет следить за уровнем подготовки специалистов, прежде чем передать эти самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после подготовки пилотов.

    «Истребитель F-16 может выполнять широкий комплекс задач. Самолет сбрасывает свободнопадающие и планирующие бомбы, стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами по воздушным и наземным целям. Кроме того, машина способна вести контактный бой», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

    «Тактика использования F-16 заключается в том, чтобы самолет нанес удар с максимально возможной дистанции, а затем отошел. Но у России, например, есть С-400, способные поражать цели на большой дальности», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, наши летчики могут навязать противнику неудобный для него ближний бой. Нельзя забывать и о необходимости уничтожения сопутствующей инфраструктуры – аэродромов и складов с боеприпасами и ГСМ. Сочетание озвученных методов позволит эффективно бороться с F-16», – акцентирует собеседник.

    «Отдельный вопрос – подготовка украинских пилотов. Чтобы хорошо обучить летчика для выполнения задач на новой машине, требуется около полутора лет. Также нужно обеспечить инженерные команды для обслуживания техники на земле. Если этого не сделать, то в реальном бою F-16 станут очередной мишенью для наших истребителей», – подчеркивает он.

    «В целом F-16 – это узнаваемый бренд. Американцы не допустят, чтобы их истребители так просто уничтожали. Вероятно, они будут следить за уровнем подготовки Данией и Нидерландами украинцев. Поэтому до конца года технику на фронте я бы не ждал. Возможно, для выполнения задач привлекут иностранных наемников, но им тоже потребуется некоторое время для адаптации к ТВД», – резюмировал Попов.

    Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит ВСУ воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа летчиков завершит свою подготовку.

    Напомним, ранее в США не смогли назвать сроки начала обучения украинских летчиков на F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверял, что не владеет такой информацией и не знает, где и когда будут учить пилотов.

    The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Как отмечает газета, длительные сроки подготовки связаны с тем, что пилотам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии.

    Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не получат осенью или зимой американские истребители F-16. Хотя офис Зеленского возлагал большие надежды на эти самолеты.

    Коментарии (23)
    18 августа 2023, 13:08
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова заместителя официального представителя Госдепа США Веданта Пателя о том, что США будут считать победой на Украине полный вывод российских сил из страны, являются признанием капитуляции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем сообщении в Telegram дипломат поздравила Вашингтон «с заявленной Госдепом» капитуляцией.

    «Молодцы. Правильно сказали», – написала Захарова.

    Ранее экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (19)
    16 августа 2023, 11:42
    Минобороны: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов

    Представитель Минобороны Кириллов: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов

    Минобороны: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах ведется подготовка к распространению по миру новой пандемии с использованием мутации вирусов, для этого недавно было создано Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    В Telegram-канале ведомства указано, что этот шаг будет сделан Штатами для установления глобального контроля за биологической обстановкой в мире.

    Известно, что созданная с США группа по контролю должна отвечать за разработку шагов в борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, которые включают в себя работу с патогенами, способными в свою очередь вызвать чрезвычайную ситуацию глобального характера.

    По словам Кириллова, в ведомстве не исключают, что Штаты таким образом готовятся к новой пандемии путем поиска мутаций вирусов.

    В начале августа и в Великобритании открыли новую лабораторию в Портон-Дауне около города Солсбери для изучения вирусов и разработки вакцин на случай новой пандемии.

    Коментарии (13)
    19 августа 2023, 05:43
    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине

    Politico: США могли упустить шанс начать переговоры по Украине

    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине
    @ Paul Daly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, уже упустила возможность начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье газеты Politico приводятся слова неназванного американского чиновника, который признал, что в Вашингтоне все больше осознают реальную ситуацию с украинским контрнаступлением.

    В публикации говорится, что в руководстве США задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к словам председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года советовал Западу подумать о возможности переговоров по Украине. Сотрудник администрации США заявил, что Милли «был прав», передает ТАСС.

    При этом другой американский чиновник рассказал, что в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом касательно поддержки Киева: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?»

    Ранее американские СМИ писали, что ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (14)
    18 августа 2023, 18:15
    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму

    Политолог Дудаков: На фоне провалов ВСУ в США растет вероятность блокировки военных траншей

    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Американский парламент уже сократил очередной военный транш Украине. И чем хуже у ВСУ будут обстоять дела на фронте, тем выше вероятность окончательного блокирования помощи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее СМИ сообщили о возражениях ряда американских конгрессменов в вопросе помощи Украине после того, как разведка США усомнилась в способности ВСУ добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления.

    «В Конгрессе США все чаще критикуют выделение новых траншей на военную помощь Украине. Законодатели не видят особого смысла в трате денег на фоне провала украинской армии на поле боя», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Чем хуже обстоят дела на фронте для Украины, тем сильнее американский парламент будет давить на Белый дом, склоняя его к переговорам с Россией. Появятся разговоры либо о перемирии, либо о заморозке конфликта», – полагает он.

    «Особенно сильно эта тенденция может проявиться в преддверии президентских выборов в Америке. Усталость американского населения от Украины сильно влияет на предвыборную гонку. Растут рейтинги политиков, выступающих за переговорный процесс», – полагает собеседник.

    «Вместе с тем таких конгрессменов пока меньшинство. Поэтому очередной пакет на 13 млрд долларов еще будет поддержан. Но эта сумма заметно меньше тех, которые выделялись раньше», – обращает внимание американист.

    «Учитывая этот раскол, я не исключаю, что в какой-то момент американский парламент может просто заблокировать очередной транш Украине. Тогда Белый дом окажется в очень непростой ситуации. И если положение дел ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, то такое может произойти уже к зиме этого года», – заключил Дудаков.

    Ранее американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит о том, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Джо Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что украинской армии не предоставили более мощные вооружения.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ. По его словам, Америка должна отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Польше признали провал контрнаступления украинской армии, однако разошлись в оценках причин неудачи.

    Коментарии (14)
    16 августа 2023, 21:57
    В Госдепе назвали один из способов перевозки украинского зерна

    Tекст: Кристина Цыцура

    США считают, что одним из вариантов обеспечения экспорта украинского зерна является транспортировка его по Дунаю, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Конкретных деталей он не назвал, но сообщил, что Дунай является потенциальным вариантом. По этому вопросу сейчас идет работа со всеми сторонами, заявил Пател, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепартамента призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке.

    Ранее сообщалось, что США изучают варианты перевозки зерна через дунайские порты. Объем перевозимого зерна может составить около 4 млн тонн в месяц.

    Напомним, 17 июля Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке из-за невыполнения соглашения другими странами в отношении российской продукции,

    Коментарии (9)
    18 августа 2023, 22:40
    США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России

    Tекст: Ольга Никитина

    В заявлении лидеров США, Южной Кореи и Японии говорится, что страны готовы вводить скоординированные и «чувствительные» санкции в отношении России и намерены ускорить сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей.

    Документ опубликован по итогам переговоров Джо Байдена с Юн Сок Ёлем и Фумио Кисидой в загородной резиденции американского лидера Кемп-Дэвид, передает РИА «Новости».

    Между тем ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что санкционная политика США против России провалилась, Соединенные Штаты, поддерживающие Украину, стали беднее «на триллионы» долларов.

    Коментарии (15)
    17 августа 2023, 12:18
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    В США присутствует ощущение, что в продолжающейся «войне на истощение» между Западом и Россией на поле Украины чаша терпения союзников киевского режима рискует быть переполненной, выразил мнение американский журналист Джейми Деттмер.

    По словам публициста, на Западе слишком многого ожидали от украинского контрнаступления, которое длится уже третий месяц, но нет ни единого намека на значительный прорыв или малейшее изменение в позициях на поле боя, передает Politico.

    Деттмер подчеркнул: в США есть впечатление, что союзники Киева снова оказались в тяжелом положении, так как они втянуты «в войну на истощение». Такая расстановка сил в ближайшем будущем истощит терпение союзников, на что в свою очередь и надеется Кремль.

    Американский журналист добавил, что у Киева осталось мало времени, чтобы организовать прорыв позиций ВС России, которые укрепили свои позиции в некоторых местах до 30 км.

    В данный момент спустя нескольких недель боев ВСУ продвинулись только на несколько километров в ключевых местах, первая фаза контрнаступления уже привела к значительным потерям в бронетехнике и живой силе, вторая фаза также не увенчалась значительным успехом, заметил Деттмер.

    «Запад сбил украинцев с толку еще до того, как прозвучал стартовый залп, научив их воевать в стиле НАТО, но не предоставив систем вооружения, необходимых для выполнения этой задачи», – отметил автор статьи.

    Деттмер заявил, что Запад всегда стремился к тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал активные действия, поэтому союзники были разочарованы, когда он отложил контрнаступление с весны на лето, чтобы выторговать большее количество западных поставок.

    Кроме того, в статье журналист напомнил слова американского историка Эдварда Люттвака о том, что «Украине не нужно одерживать великую победу, чтобы выйти из войны независимой нацией, ей достаточно упорства». «Вопрос никогда не стоял о стойкости Украины, но к 2024 году риски возрастут, независимо от того, хватит ли у Запада стойкости и воли к победе», – заключил Деттмер.

    Ранее американское издание Newsweek заявило, что в Киеве на фоне отсутствия успехов ВСУ встал вопрос о целесообразности продолжения контрнаступления. В частности, в США полагают, что руководство Украины было введено военными в заблуждение по поводу потенциальных успехов контрнаступления, так как им дали чрезмерно позитивные оценки.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что военные возможности Украины почти исчерпаны.

    Коментарии (6)
    18 августа 2023, 05:47
    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер не исключил стратегического поражения Украины к концу лета или в начале осени

    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина может потерять контроль и над Харьковом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что оборона вооруженных сил Украины у Купянска «разбита», российские войска за день проходят «пять, десять, пятнадцать километров» и «угрожют войти в город». «Он скоро падет. А дальше Харьков», – приводит его слова РИА «Новости».

    Риттер также заявил, что Киеву вряд ли удастся восполнить потери, которые понесли ВСУ. По его мнению, «это начало конца». Он заявил, что российские силы «оказывают давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону».

    Напомним, на Купянском направлении подразделениями Западной группировки при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. На данном направлении за сутки было  уничтожено до 125 украинских военных.

    Коментарии (20)
    17 августа 2023, 09:36
    В США назвали причину отказа Вашингтона посылать новую технику на Украину

    Военный эксперт США: Пентагон не посылает Украине новую технику из-за страха раскрытия секретов

    Tекст: Вера Басилая

    США не поставляют Украине новейшую военную технику, так как опасаются, что ее секреты может раскрыть не только Россия, но и Китай, заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, на Украину прибудут старые модели танков Abrams M1A1. Хо считает, что США не передают новую технику из-за опасений, что они будут захвачены Россией, которая может передать полученную секретную информацию Китаю, передает RT.

    Ранее США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams.

    Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

    Коментарии (6)
    18 августа 2023, 02:44
    США более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России

    «Росконгресс» указал на рост поставок удобрений из России в США в 2023 году более чем в два раза

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки удобрений из России в США в первом квартале 2023 года оцениваются в 596 млн долларов, в 2022 году за тот же период США купили российских удобрений на 262 млн, сообщается в исследовании «Росконгресса» «Элементы роста: спрос и предложение на рынке удобрений».

    Рост закупок удобрений произошел «несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома», отмечается в исследовании. В списке главных экспортных рынков для российских удобрений США занимают третью строчку после Индии и Бразилии. Все три страны нарастили импорт в 2023 году.

    Сильнее всего закупки увеличила Индия – в первом квартале 2021 года импорт удобрений оценивался в 78 млн долларов, то в первом квартале 2023 года – почти в 708 млн, передает РИА «Новости».

    Однако на европейском рынке доля России снизилась – ее место стали занимать поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго и США. При этом на данном рынке падает и общий объем спроса на удобрения.

    Будущее поставок из России в исследовании связывают со скоростью расширения экспортных мощностей на побережье Балтийского моря и в Краснодарском крае. Эксперты полагают, что Россия удержит «ведущие позиции на рынках Латинской Америки и в Индии, на которую приходится 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе».

    Напомним, государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок.

    Коментарии (16)
    18 августа 2023, 03:37
    Пентагон заявил о разработке биооружия Россией

    Пентагон в докладе о состоянии защиты от биологических угроз заявил о разработке биооружия Россией

    Пентагон заявил о разработке биооружия Россией
    @ Giuseppe Graziano/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон представил доклад на тему защиты от биологических угроз. В документе бездоказательно утверждается, что Россия якобы развивает программу по разработке биооружия.

    По версии США, КНДР и Россия «продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах». Кроме того, выражается обеспокоенность в отношении деятельности Ирана, передает РИА «Новости».

    Как утверждается в докладе, указанные страны и Китай, «вероятно, поддерживают знания и возможности для производства и использования традиционных патогенов и токсинов». Пентагон заявляет, что Россия якобы не полностью признала существование программ СССР и не доказала их прекращение. По версии США, Москва «продолжает секретные усилия» по защите биоисследований потенциального двойного назначения. Пентагон не поясняет, на чем именно основаны его заявления.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие. Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия.

    Коментарии (8)
    17 августа 2023, 22:23
    Истребители F-35 западной коалиции опасно сблизились с самолетами ВКС в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителей F-35 западной коалиции с самолетами Су-35 ВКС в Сирии

    Истребители F-35 западной коалиции опасно сблизились с самолетами ВКС в Сирии
    @ Boris Roessler/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Эт-Танф два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить указал, что коалиция провоцирует опасные ситуации, которые могут привести к авиационным происшествиям и обостряют ситуацию, передает ТАСС.

    Сближение произошло в среду на высоте около семи километров. Российские самолеты проводили плановый полет вдоль южной границы Сирии, летчики проявили высокий профессионализм и предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения.

    Кроме того, Кулить сообщил, что за сутки в районе Эт-Танф западные истребители F-35, F-16, Typhoon и Rafale, а также самолет-разведчик MС-12W и беспилотники MQ-1C допустили 19 нарушений воздушного пространства Сирии. Также произошло 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации, вызванных несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

    В понедельник два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции также опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России. В пятницу самолеты ВКС подверглись воздействию систем наведения истребителей F-35 западной коалиции.

    Коментарии (3)
    18 августа 2023, 12:26
    В США нашли «виновных» в провале контрнаступления ВСУ

    Politico: В США обвинили «нетерпеливых союзников» Украины в провале контрнаступления ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В неудачах украинского контрнаступления виноваты союзники Украины, они должны нести за это ответственность, выразил мнение обозреватель Politico Джейми Деттмер.

    По его словам, снова продолжается война на изнеможение вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения, передает радио Sputnik со ссылкой на Politico.

    Деттмер отметил, что контрнаступление ВСУ длится уже третий месяц, однако нет «ни малейших признаков изменений», которые могут повлиять на ход событий.

    Публицист добавил, что ожидания Запада по поводу успехов наступления ВСУ оказались явно завышенными.

    Ранее ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (0)
    18 августа 2023, 00:26
    Полянский назвал Зеленского военным преступником по «логике» США

    Полянский со ссылкой на оценки Вашингтона назвал Зеленского военным преступником

    Tекст: Антон Антонов

    Если использовать доводы самих США, то президента Украины Владимира Зеленского следует считать военным преступником, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании СБ ООН Полянский напомнил, что США десятилетиями называли «военными преступниками всех тех, кто применял» кассетные боеприпасы. «Получается, в вашей же собственной логике Зеленский и его подельники – военные преступники», – приводит его слова ТАСС.

    В таком случае сами США являются «прямыми пособниками» военных преступников, сказал Полянский. Он назвал ложью заверения Вашингтона о том, что «поставляемое на Украину кассетное оружие якобы не будет использовано в нарушение норм» международного гуманитарного права. При этом, как отметил Полянский, «особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают».

    Полянский сказал, что все больше стран «осознают истинные причины украинского кризиса», как и то, что передача Киеву вооружений мешает «поиску путей урегулирования».

    Заместитель постоянного представителя России при ООН указал, что российские войска «достаточно успешно продвинулись в Харьковской области и готовятся освобождать Купянск». Киев же «замалчивает подобную невыгодную для себя динамику», но при этом «объявил о принудительной эвакуации», поскольку многие местные жители предпочли бы «дождаться прихода российских войск», сказал Полянский.

    Он указал на провал контрнаступления украинских сил, назвав его «агонией киевского режима». Была задействована «вся натовская военная машина, потрачены миллиарды из карманов западных налогоплательщиков», но «гора родила мышь», заявил Полянский.

    Полянский заявил, что Зеленский загнал Украину в тупик и вынужден «продолжать посещать иностранные саммиты и клянчить помощь». Однако, по словам российского дипломата, украинский народ рано или поздно начнет задавать правильные вопросы и захочет привлечь к ответственности истинных архитекторов нынешнего кризиса. «Многие из них, как мы все прекрасно понимаем, представлены в этом зале и сегодня опять будут повторять свою неубедительную мантру про необходимость продолжения военной помощи Украине как жертве агрессии», – сказал он.

    На заседании Совета Безопасности заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу заявила, что «сообщения о поставках и применении кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство». Она отметила, что представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призывал «отказаться от применения вооружений этого типа и оставить их в прошлом».

    Напомним, Украина использует поставленные США кассетные боеприпасы. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку Киеву этих боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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