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    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    30 комментариев
    17 августа 2023, 00:19

    Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России Уиланом

    CNN сообщил о телефонном разговоре Блинкена с осужденным в России за шпионаж Уиланом

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Госдепа США Энтони Блинкен и осужденный в России за шпионаж Пол Уилан, который находится в колонии в Мордовии, провели телефонный разговор, сообщают СМИ.

    Как сообщил источник, Блинкен призвал Уилана «сохранять веру». Госсекретарь заверил, что Вашингтон предпринимает все усилия для освобождения Уилана. Источник сказал, что у Уилана есть возможность звонить из колонии.

    Это второй прямой разговор Блинкена с Уиланом. Брат осужденного Дэвид Уилан рассказал, что в разговоре с родителями Пол Уилан назвал разговор с Блинкеном «долгим» и «откровенным», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, в 2020 году Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

    15 августа 2023, 22:56
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты, пишут американские СМИ.

    Источник The Wall Street Journal в администрации США сообщил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь, передает ТАСС.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки.

    Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Коментарии (21)
    15 августа 2023, 22:11
    Два F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России в Сирии
    Два F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России в Сирии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    В сирийском районе Эт-Танф в понедельник, 14 августа, два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить уточнил, что инцидент произошел с 12.35 до 12.50 на высоте около 9 тыс. 100 метров. Российские самолеты, сообщил он, совершали плановый полет вдоль южной границы Сирии, передает ТАСС.

    Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и своевременно приняли меры, чтобы предотвратить столкновения с истребителями коалиции.

    Американская коалиция, подчеркнул контр-адмирал, продолжает создавать опасные предпосылки авиаинцидентов и накаляет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

    Ранее Кулить сообщал, что западная авиация нарушает протоколы деконфликтации, а также воздушное пространство Сирии.

    Коментарии (31)
    15 августа 2023, 02:51
    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС

    Антонов: США не выдали представителям России визы на мероприятия по линии АТЭС

    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты вновь грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны, на этот раз дискриминируют участие российской стороны в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, сообщил, что американской стороной не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств, представляющих Россию на мероприятии, которое проходит в Сиэтле.

    Российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии напомнил, что Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за дела мира. При этом между странами накопилось огромное множество раздражителей, касающихся вопросов безопасности: противодействие международному терроризму, проблемы изменения климата, арктическая проблематика и так далее. По линии АТЭС картина взаимодействия Москвы и Вашингтона также крайне негативная, отметил Антонов.

    Он подчеркнул, что США ведут себя абсолютно неприемлемо как сторона, являющаяся председателем АТЭС.

    Российская сторона требует от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума и призвала выдать представителям РФ все разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент или для мероприятия, которое уже завершилось, заключил Антонов.

    Весной США сорвали сроки оформления виз для представителей России на Совете безопасности ООН. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы возникли с оформлением визы самого министра и членов его делегации, а российские журналисты визы так и не получили.

    Коментарии (18)
    16 августа 2023, 11:42
    Минобороны: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов

    Представитель Минобороны Кириллов: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов

    Минобороны: США готовят новую пандемию с использованием мутаций вирусов
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах ведется подготовка к распространению по миру новой пандемии с использованием мутации вирусов, для этого недавно было создано Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    В Telegram-канале ведомства указано, что этот шаг будет сделан Штатами для установления глобального контроля за биологической обстановкой в мире.

    Известно, что созданная с США группа по контролю должна отвечать за разработку шагов в борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, которые включают в себя работу с патогенами, способными в свою очередь вызвать чрезвычайную ситуацию глобального характера.

    По словам Кириллова, в ведомстве не исключают, что Штаты таким образом готовятся к новой пандемии путем поиска мутаций вирусов.

    В начале августа и в Великобритании открыли новую лабораторию в Портон-Дауне около города Солсбери для изучения вирусов и разработки вакцин на случай новой пандемии.

    Коментарии (13)
    14 августа 2023, 12:22
    Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

    Политолог Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

    Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию
    @ Chris Kleponis/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Франция все еще надеется сохранить влияние в Африке. Однако США намерены использовать регион в своих собственных интересах. В конечном счете Парижу придется отступить, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции.

    «Франция долгое время обеспечивала себе международные позиции за счет влияния в Африке. В частности, Париж отвечал за поставки ресурсов и сырья с континента. В результате этого у французов сложилось четкая установка – решением кризисных ситуаций в регионе должны заниматься именно они», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В то же время для США Африка – еще один инструмент для обеспечения мирового господства. Именно поэтому Вашингтон угрожает мятежникам в Нигере применением силы, если новое правительство не вернется на орбиту западного влияния», – замечает он.

    «Париж подобную «ковбойскую» политику считает чрезмерно опасной. Тем более, что воевать «за демократию» на континенте придется именно французам, а не американцам. Конкуренция Вашингтона и Парижа за влияние в регионе постепенно обостряется», – подчеркивает эксперт.

    «Однако в конечном итоге Франции все же придется уступить Штатам. Рост самосознания стран Глобального Юга в первую очередь наносит удар по тем странам, которые до сих пор сохраняют колониальные амбиции. Да и в целом Париж крайне слаб для того, чтобы играть заметную роль в грядущей борьбе за влияние в Африке», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции. Об этом сообщает издание Figaro. Отмечается, что главной причиной для раздражительности Парижа стал недавний визит в Ниамей Виктории Нуланд, исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря.

    Так, Франция ожидала от США «прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». В то время как Париж поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, Вашингтон выступил за мирное урегулирование и перестал требовать восстановления в должности бывшего президента Нигера Мохамеда Базума.

    Кроме того, по мнению французов, Америка хочет «сохранить свои базы» в стране и ради этого готова «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку». Париж недоволен и тем, что контингенты двух стран в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам.

    Напомним, исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями военных, которые отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

    Ранее политолог Тимофей Бордачев отмечал, что визит Нуланд в Ниамей оказался неудачным. Он отметил, что новые власти Нигера хотели договариваться с «реальным собеседником, а не с обычной карьеристкой».

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    15 августа 2023, 23:45
    США пригрозили Китаю «серьезными последствиями» за сближение с Россией

    Госдеп: США озабочены продолжающимся сближением России и Китая

    США пригрозили Китаю «серьезными последствиями» за сближение с Россией
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти США озабочены продолжающимся укреплением отношений между Россией и Китаем, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Пател сообщил, что американская сторона уделяет этому «пристальное внимание», передает ТАСС.

    Как напомнил замглавы Госдепа, США «ясно давали понять» Китаю, что оказание России военной помощи и содействие ей в «систематическом обходе санкций» повлечет для Пекина «серьезные последствия».

    Так во внешнеполитическом ведомстве США, в частности, прокомментировали совместное морское патрулирование с участием российских и китайских боевых кораблей в Тихом океане.

    Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор сообщал, что российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США.

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    15 августа 2023, 12:20
    В Совфеде возмутились из-за отказа США выдать визы представителям РФ для участия в АТЭС

    Сенатор Долгов: Отказывая в визах представителям РФ, Вашингтон пытается помешать взаимодействию Москвы со странами АТР

    В Совфеде возмутились из-за отказа США выдать визы представителям РФ для участия в АТЭС
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Москва не должна оставлять без внимания недопуск российских представителей на форум АТЭС. Решение Вашингтона политически мотивировано, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    «Отказ Вашингтона предоставить представителям России визы для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – это пренебрежение всеми возможными международными и дипломатическими нормами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

    «Формально Штаты, будучи принимающей стороной, могут самостоятельно выбирать, кому стоит выдавать визы, а кому – нет. Однако любой отказ должен иметь под собой серьезные основания. Сейчас же мы совершенно точно имеем дело с политически мотивированным решением со стороны США», – отмечает собеседник.

    «Вашингтон пытается изолировать Россию, создавая преграды взаимодействию нашей страны с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом действия Штатов заведомо обречены на провал – мы не откажемся от азиатских партнеров», – подчеркивает сенатор.

    «Важно, чтобы Москва не оставляла без внимания подобные инциденты. Мы должны оспорить несправедливое решение администрации Байдена и наглядно показать всем странам мира, как в реальности США привыкли общаться с неугодными американскому диктату государствами», – резюмирует Долгов.

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС. Об этом сообщает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в официальном Telegram-канале диппредставительства. Он отметил, что Штаты, злоупотребляя статусом принимающей стороны, дискриминируют участие Москвы в предстоящей встречи в Сиэтле.

    По его словам, российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.

    Кроме того, посол напомнил, что Россия и США являются постоянными членами СБ ООН и несут особую ответственность за дела мира. Он подчеркнул, что между странами действительно накопилось множество противоречий, и назвал «крайне негативной» картину взаимодействия Москвы и Вашингтона по линии АТЭС. Антонов оценил действия Штатов в качестве председателя форума как «абсолютно неприемлемые».

    При этом российская сторона потребовала от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей и призвала выдать представителям РФ все необходимые разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент.

    Сложившуюся в АТР ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. В видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности, размещенном на официальном сайте президента России, он отметил, что Вашингтон пытается вмешаться в сложившуюся в регионе систему межгосударственного взаимодействия, стремясь переформатировать ее под себя.

    Позже на конференции выступил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, Россия будет укреплять военное сотрудничество со странами АТР. Он отметил, что одним из важнейших партнеров Москвы в регионе является Индия, а с Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Лаосом, Индонезией, Бангладеш Москву объединяет совместный опыт борьбы против колониального господства.

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    15 августа 2023, 06:49
    Антонов раскрыл ожидания США по срокам конфликта на Украине

    Посол Антонов: США рассчитывают, что украинский конфликт затянется еще надолго

    Tекст: Ольга Никитина

    Белый дом не волнует стремительное падение уровня поддержки в американском обществе политики Вашингтона на украинском направлении, наоборот, там надеются, что конфликт продлится еще долго, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, комментируя выделение очередного пакета американской военной помощи Киеву, отметил, что власти США «с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружаются в противостояние с Россией». Причем осуществляется это руками украинцев, заявил дипломат. Он отметил, что в США так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо.

    В Вашингтоне не могут не понимать, что американское оружие, поставленное ВСУ, применяется против мирного населения и гражданских объектов, приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства в США.

    Дипломат отметил, что США проводят безответственную политику, которая дорого обходится как сторонам конфликта, так и американским налогоплательщикам.

    Антонов вновь подчеркнул, что добиться победы над Россией на поле боя Западу не удастся. «Сломить стойкость российского солдата, защищающего свою землю, не получится. Все цели и задачи спецоперации будут достигнуты», – выразил уверенность он.

    Ранее в Белом доме не исключили, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 00:57
    В США Украине указали на угрозу «крупнейшего провала»

    Американский полковник Канчиан назвал возможную потерю Украиной территорий под Харьковом крупнейшим провалом ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если вооруженные силы Украины потеряют контроль над территориями под Харьковом, это окажется крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления ВСУ, заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

    Канчиан призвал «обратить внимание» на ситуацию в Харьковской области, поскольку успех России в регионе станет «важным событием», которое разочарует западных союзников Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области.

    Коментарии (56)
    16 августа 2023, 00:43
    Россия в июне сократила объемы вложений в госдолг США

    Россия в июне сократила объемы вложений в госбумаги США до 33 млн долларов с 36 млн долларов в мае

    Tекст: Ольга Никитина

    Объем вложений России в американские ценные бумаги в июне сократился до 33 млн долларов – на 3 млн долларов в сравнении с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные минфина США.

    В мае показатель составлял 36 млн долларов, в апреле – 35 млн долларов, а в марте – 77 млн долларов, передает ТАСС.

    На долгосрочные облигации в российских вложениях в июне пришлось 27 млн долларов (28 млн долларов в мае), на краткосрочные – 6 млн долларов (в мае – 8 млн долларов).

    Весной 2018 года Россия стала резко сокращать объем вложений в американский госдолг. В апреле того года их уровень снизился до 48,7 долларов с 96 млрд долларов в предыдущем месяце. В мае снижение достигло 14,9 млрд долларов.

    Крупнейшим держателем госбумаг США в июне осталась Япония (1,1 трлн долларов). Китай с 835,4 млрд долларов на втором месте. На третьем Британия, у которой в американский госдолг вложено 672,3 млрд долларов.

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    15 августа 2023, 10:24
    В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

    Роберт Кеннеди-младший рассказал о цели создания лабораторий США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.

    По его словам, Штаты создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия, которое включает в себя новые виды синтетической биологии и технологии генетического инжиниринга, которых не было поколение назад, передает ТАСС.

    Кроме того, Кеннеди отметил, что со стороны Вашингтона было вложено много денег, однако страх перед последствиями из-за нарушения Женевской конвенции заставил представителей США не допустить полноценного развития программы биооружия. Так, контроль над этим был передан в подразделение Минздрава США.

    «Если применяешь биологическое оружие, от него страдает и твоя сторона, так что нужны вакцины. Это обратная сторона медицины», – подчеркнул он.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие.

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    15 августа 2023, 12:53
    Нарышкин: На Западе докатились до запрета спутниковых тарелок

    Tекст: Вера Басилая

    Создатели и поборники «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) на Западе докатились до запрета декодеров и спутниковых тарелок для пресечения распространения иных точек зрения, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности.

    Нарышкин заявил, что в США и Европе жестко пресекают распространение точек зрения, которые подрывают господствующий нарратив. По его словам, под санкции попадают не только крупные  информационные агентства RT и Sputnik с масштабной аудиторией, но и запрещают небольшие медиаресурсы, передает ТАСС.

    Кроме того, за просмотр «незаконного контента» введена ответственность. Таким образом, по словам Нарышкина, создатели и поборники «Радио Свобода» (признана иноагентом) докатились до запрета спутниковых тарелок.

    Также Нарышкин заявил о том, что на Украине физически уничтожают каноническую православную церковь по нарративу Запада, который считает себя поборником религиозной свободы, а на деле вседозволенности.

    По его словам, на Западе действительно нельзя защищать свою веру, относиться к ней серьезно, зато разрешено богохульствовать, сжигать Коран и спиливать кресты. Он отметил, что глобалисты стремятся ликвидировать традиционные религии, чтобы лишить силы и суверенитета людей в эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок.

    Нарышкин отметил, что такой подход используется на Украине, где уничтожается каноническая церковь, а красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют.

    Ранее Патрушев заявил, что СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства».

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 18:03
    США объявили о пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму, он составит 200 млн долларов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Украина получит боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования, заявил Блинкен, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вооружения и боеприпасы передаются из запасов Пентагона. Среди них ракеты для Patriot и HIMARS, снаряды для орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.

    В прошлом месяце Пентагон сообщал о выделении киевскому режиму военной помощи на 1,3 млрд долларов.

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    16 августа 2023, 21:57
    В Госдепе назвали один из способов перевозки украинского зерна

    Tекст: Кристина Цыцура

    США считают, что одним из вариантов обеспечения экспорта украинского зерна является транспортировка его по Дунаю, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Конкретных деталей он не назвал, но сообщил, что Дунай является потенциальным вариантом. По этому вопросу сейчас идет работа со всеми сторонами, заявил Пател, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепартамента призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке.

    Ранее сообщалось, что США изучают варианты перевозки зерна через дунайские порты. Объем перевозимого зерна может составить около 4 млн тонн в месяц.

    Напомним, 17 июля Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке из-за невыполнения соглашения другими странами в отношении российской продукции,

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    16 августа 2023, 21:39
    Пентагон отказался публиковать характеристики кассетных боеприпасов

    Пентагон отказался публиковать данные о характеристиках кассетных боеприпасов

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон не намерен обнародовать данные о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов, заявил официальный представитель министерства обороны США Чарли Дитц.

    Он заверил, что министерство обороны США стремится к тому, чтобы его действия и решения основывались на наилучших доступных данных и анализе, передает РИА «Новости».

    Таким образом он ответил на вопрос о том, готово ли американское военное ведомство опубликовать результаты исследования касательно коэффициента неразорвавшихся кассетных боеприпасов, чтобы сторонние эксперты могли с ними ознакомиться.

    Напомним, Украина использует поставленные США кассетные боеприпасы. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку Киеву этих боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков

    Британская MI6 собирается отправить в Африку 100 военных с Украины. Отмечается, что задача нового соединения будет заключаться в ликвидации пророссийски настроенных африканских лидеров и исполнение диверсий и провокаций. Почему Лондон сделал ставку на украинских карателей? Подробности

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    Военные возможности Украины повисли на волоске

    Военный ресурс Украины почти исчерпан, а СВО показала, что сегодня на поле боя нет ничего «неуязвимого для российского оружия», заявил министр обороны Сергей Шойгу. В экспертной среде отмечают, что провал украинского контрнаступления стал главным показателем истинного положения дел в ВСУ. Но недооценивать противника, которого поддерживает Запад, было бы ошибкой. Подробности

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    Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии

    Глава МИД Германии вновь пропустила важную дипломатическую встречу, и вновь по одной и той же причине – в связи с техническими неполадками самолета. Подобные проблемы удивительным образом преследуют в последние годы многих немецких политиков, в том числе Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен. Что скрывается за столь частыми проблемами немецкой правительственной авиации? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

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