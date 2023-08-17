Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в России Уиланом

Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

Политолог Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

Tекст: Евгений Поздняков

«Франция долгое время обеспечивала себе международные позиции за счет влияния в Африке. В частности, Париж отвечал за поставки ресурсов и сырья с континента. В результате этого у французов сложилось четкая установка – решением кризисных ситуаций в регионе должны заниматься именно они», – сказал германский политолог Александр Рар.

«В то же время для США Африка – еще один инструмент для обеспечения мирового господства. Именно поэтому Вашингтон угрожает мятежникам в Нигере применением силы, если новое правительство не вернется на орбиту западного влияния», – замечает он.

«Париж подобную «ковбойскую» политику считает чрезмерно опасной. Тем более, что воевать «за демократию» на континенте придется именно французам, а не американцам. Конкуренция Вашингтона и Парижа за влияние в регионе постепенно обостряется», – подчеркивает эксперт.

«Однако в конечном итоге Франции все же придется уступить Штатам. Рост самосознания стран Глобального Юга в первую очередь наносит удар по тем странам, которые до сих пор сохраняют колониальные амбиции. Да и в целом Париж крайне слаб для того, чтобы играть заметную роль в грядущей борьбе за влияние в Африке», – резюмирует Рар.

Ранее стало известно, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции. Об этом сообщает издание Figaro. Отмечается, что главной причиной для раздражительности Парижа стал недавний визит в Ниамей Виктории Нуланд, исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря.

Так, Франция ожидала от США «прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». В то время как Париж поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, Вашингтон выступил за мирное урегулирование и перестал требовать восстановления в должности бывшего президента Нигера Мохамеда Базума.

Кроме того, по мнению французов, Америка хочет «сохранить свои базы» в стране и ради этого готова «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку». Париж недоволен и тем, что контингенты двух стран в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам.

Напомним, исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями военных, которые отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

Ранее политолог Тимофей Бордачев отмечал, что визит Нуланд в Ниамей оказался неудачным. Он отметил, что новые власти Нигера хотели договариваться с «реальным собеседником, а не с обычной карьеристкой».