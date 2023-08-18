Общественная палата подписала соглашения с НКО по вопросам наблюдения за выборами

«Задача встречи – подписать соглашение между Общественной палатой России и представленными в зале некоммерческими организациями через их уполномоченных лиц. Предметом соглашения является сотрудничество и взаимодействие в сфере общественного наблюдения за выборами», – сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева, передает РАПСИ.

Она отметила, что на подписании присутствуют 45 представителей НКО и 11 общественных палат регионов. Как сообщила Михеева, в рамках соглашения задействованы НКО из самых разных сфер: Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса, Союз журналистов России, Союз российских городов, Профессиональный союз работников здравоохранения, Ассоциация студенческих объединений РФ, Деловая Россия, Опоры России, Российский союз молодежи, Российское общество автомобилистов, Российские студенческие отряды, Российский союз сельской молодежи, Корпус за чистые выборы, Федеральная нотариальная палата, Ассоциация волонтерских центров, Ассоциация юристов России.

«Правовая составляющая наблюдения будет очень важной. Нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение избирательного законодательства», – подчеркнула секретарь ОП РФ.

Со своей стороны, сопредседатель Координационного комитета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подчеркнул, что за прошедшие годы в наблюдении участвовало более двух тысяч общественных организаций по всей стране.

«С помощью Общественной палаты все гражданское общество получает возможность осуществлять общественный контроль за голосованием. Всего в наших проектах от мониторинга до непосредственного наблюдения за выборами приняли участие более миллиона человек. Это один из самых крупных проектов гражданского общества России», – сказал Григорьев.

Он также пояснил, что члены некоммерческих организаций в регионах для осуществления наблюдения должны подать заявления через свою организацию в региональные общественные палаты. «Механизм выстроен таким образом, чтобы максимально плотно распределить людей, чтобы по возможности все избирательные участки были охвачены наблюдением», –отметил общественник.

Эксперт также рассказал, что в этом году возможности для наблюдения за выборами существенно расширились. «Есть возможность наблюдать в территориальных избирательных комиссиях, избирательных комиссиях регионов. У нас есть отдельный представитель Общественной палаты в ЦИК», – сказал он.

Григорьев также сообщил о модернизации «золотого стандарта» по общественному наблюдению за выборами. «В этом году у нас подготовлено 68 вопросов. Стандарт дополнен целым блоком вопросов, связанных с защитой прав наблюдателей. Мы проверяем обеспечение мест для наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ, чтобы они имели полный обзор действий членов комиссии, при этом, конечно, не нарушая тайну голосования», – добавил эксперт.

