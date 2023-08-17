В течение минувших суток отражены шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ольшаны, Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За прошедшие сутки ликвидировано порядка 125 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, самоходный миномет «Тюльпан», американские артиллерийская система М777 и самоходная артустановка М109 Paladin.

Подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Кузьмино.

Нанесено комплексное огневое поражение противнику рядом с Кременной и Червоной Дибровой ЛНР. Уничтожены до 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение противнику около Приютного Запорожской области, Старомайорского и Ровнополя Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили более 175 военнослужащих, два танка, три бронемашины, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника и нанесено огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ под Работино Запорожской области.

Потери противника при этом составили до 195 военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две машины пехоты, американская артсистема М777, британское орудие FH-70, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 военнослужащих и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 138 районах.

У Ласточкино ДНР и Ивановского Запорожской области поражены два пункта управления беспилотниками ВСУ. В районе Серебрянки ДНР поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.

Средствами ПВО перехвачен снаряд РСЗО HIMARS.

Уничтожены 18 украинских беспилотников возле Житловки ЛНР, Соледара, Николаевки, Зари, Орлинского ДНР, Мирного Запорожской области и Ольшаны Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.