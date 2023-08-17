В Совфеде объяснили замысел Британии об отправке украинских боевиков в Африку

Сенатор Климов: Под контролем британцев украинские каратели будут устраивать антироссийские провокации в Африке

Tекст: Евгений Поздняков

«Британия продолжает вынашивать планы по наращиванию собственных позиций на Африканском континенте. И украинские военные, которых собрался отправлять Лондон, являются невероятно ценным активом для британцев», – сказал сенатор Андрей Климов.

«При этом очевидно, что в составе карательного отряда отправятся боевики, имеющие большой опыт в рамках СВО, прошедшие обучение в натовских лагерях и знающие, как совершаются теракты. Это будут настоящие нелюди, чьи руки по локоть запачканы в крови», – уверен парламентарий.

«Проблема в том, что внешне их будет практически невозможно отличить от обычного русского парня. Лицом они такие же, как ребята из Саратова или Новосибирска. К тому же они хорошо знают русский язык. Это открывает огромный простор для создания провокаций на территории Африки в стиле Бучи», – отмечает собеседник.

«Мы можем столкнуться с ситуацией, когда ВСУ будут взрывать какие-то объекты в Африке и убивать людей, а западная пресса будет тиражировать «преступления русских». Эту опасность нельзя недооценивать. Не исключаю, что прямо сейчас в Лондоне идет разработка каких-либо провокаций в отношении Москвы», – акцентирует собеседник.

«Для того, чтобы британцы совместно с украинцами не смогли разрушить теплое сотрудничество России и Африки, уже сейчас нам надо принимать решительные меры. В частности, имеет смысл заранее отправить на континент специалистов из РФ для консультаций и расследования готовящихся диверсий», – резюмировал Климов.

Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что офис Зеленского по просьбе Лондона оказал максимальное содействие представителям MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на восточном участке фронта. Подчеркивается, что в задачи создаваемого отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве. Сообщается, что отряд будет отправлен в Африку во второй половине августа. Корабль с военными отойдет из порта Измаил в город Омдурман в Судане.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что ряд стран ревностно относится к улучшению отношений России со странами южного континента. Он отметил, что Африка – один из наиболее развивающихся континентов, поэтому многие государства конкурируют в своих подходах к этому региону. Песков подчеркнул, что Москва готова много трудиться, чтобы выдержать необходимую планку в рамках развития отношений с державами континента.

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