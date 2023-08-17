Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева

Tекст: Александра Юдина

По словам публициста, на Западе слишком многого ожидали от украинского контрнаступления, которое длится уже третий месяц, но нет ни единого намека на значительный прорыв или малейшее изменение в позициях на поле боя, передает Politico.

Деттмер подчеркнул: в США есть впечатление, что союзники Киева снова оказались в тяжелом положении, так как они втянуты «в войну на истощение». Такая расстановка сил в ближайшем будущем истощит терпение союзников, на что в свою очередь и надеется Кремль.

Американский журналист добавил, что у Киева осталось мало времени, чтобы организовать прорыв позиций ВС России, которые укрепили свои позиции в некоторых местах до 30 км.

В данный момент спустя нескольких недель боев ВСУ продвинулись только на несколько километров в ключевых местах, первая фаза контрнаступления уже привела к значительным потерям в бронетехнике и живой силе, вторая фаза также не увенчалась значительным успехом, заметил Деттмер.

«Запад сбил украинцев с толку еще до того, как прозвучал стартовый залп, научив их воевать в стиле НАТО, но не предоставив систем вооружения, необходимых для выполнения этой задачи», – отметил автор статьи.

Деттмер заявил, что Запад всегда стремился к тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал активные действия, поэтому союзники были разочарованы, когда он отложил контрнаступление с весны на лето, чтобы выторговать большее количество западных поставок.

Кроме того, в статье журналист напомнил слова американского историка Эдварда Люттвака о том, что «Украине не нужно одерживать великую победу, чтобы выйти из войны независимой нацией, ей достаточно упорства». «Вопрос никогда не стоял о стойкости Украины, но к 2024 году риски возрастут, независимо от того, хватит ли у Запада стойкости и воли к победе», – заключил Деттмер.

Ранее американское издание Newsweek заявило, что в Киеве на фоне отсутствия успехов ВСУ встал вопрос о целесообразности продолжения контрнаступления. В частности, в США полагают, что руководство Украины было введено военными в заблуждение по поводу потенциальных успехов контрнаступления, так как им дали чрезмерно позитивные оценки.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что военные возможности Украины почти исчерпаны.

