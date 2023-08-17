Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».0 комментариев
Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
В США присутствует ощущение, что в продолжающейся «войне на истощение» между Западом и Россией на поле Украины чаша терпения союзников киевского режима рискует быть переполненной, выразил мнение американский журналист Джейми Деттмер.
По словам публициста, на Западе слишком многого ожидали от украинского контрнаступления, которое длится уже третий месяц, но нет ни единого намека на значительный прорыв или малейшее изменение в позициях на поле боя, передает Politico.
Деттмер подчеркнул: в США есть впечатление, что союзники Киева снова оказались в тяжелом положении, так как они втянуты «в войну на истощение». Такая расстановка сил в ближайшем будущем истощит терпение союзников, на что в свою очередь и надеется Кремль.
Американский журналист добавил, что у Киева осталось мало времени, чтобы организовать прорыв позиций ВС России, которые укрепили свои позиции в некоторых местах до 30 км.
В данный момент спустя нескольких недель боев ВСУ продвинулись только на несколько километров в ключевых местах, первая фаза контрнаступления уже привела к значительным потерям в бронетехнике и живой силе, вторая фаза также не увенчалась значительным успехом, заметил Деттмер.
«Запад сбил украинцев с толку еще до того, как прозвучал стартовый залп, научив их воевать в стиле НАТО, но не предоставив систем вооружения, необходимых для выполнения этой задачи», – отметил автор статьи.
Деттмер заявил, что Запад всегда стремился к тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал активные действия, поэтому союзники были разочарованы, когда он отложил контрнаступление с весны на лето, чтобы выторговать большее количество западных поставок.
Кроме того, в статье журналист напомнил слова американского историка Эдварда Люттвака о том, что «Украине не нужно одерживать великую победу, чтобы выйти из войны независимой нацией, ей достаточно упорства». «Вопрос никогда не стоял о стойкости Украины, но к 2024 году риски возрастут, независимо от того, хватит ли у Запада стойкости и воли к победе», – заключил Деттмер.
Ранее американское издание Newsweek заявило, что в Киеве на фоне отсутствия успехов ВСУ встал вопрос о целесообразности продолжения контрнаступления. В частности, в США полагают, что руководство Украины было введено военными в заблуждение по поводу потенциальных успехов контрнаступления, так как им дали чрезмерно позитивные оценки.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что военные возможности Украины почти исчерпаны.