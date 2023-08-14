Пушилин оценил контрнаступление ВСУ

Пушилин: Контрнаступление ВСУ продолжается, но уже выдыхается

Tекст: Валентина Григоренко

Пушилин, комментируя вторую волну наступления Украины, отметил, что действия, которые сейчас предпринимают ВСУ, нельзя назвать контрнаступлением, а что касается первой волны – она выдыхается, но еще идет. По его словам, в настоящее время осталось несколько горячих точек по линии фронта, но Российская армия имеет высокую подготовленность по сравнению с тем, что было полгода назад, передает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.