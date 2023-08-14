Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.6 комментариев
Группировка российских войск «Юг» рассказала об авиаударах по ВСУ
Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об авиаударах по ВСУ в ДНР
Истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовая и армейская авиация нанесли удары по позициям вооруженных сил Украины в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Су-34 управляемыми боеприпасами нанесли удары по двум пунктам временной дислокации ВСУ у Белой Горы, а также ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения украинских сил в Авдеевке. Российская штурмовая и армейская авиация атаковала ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного.
Кроме того, ВСУ потеряли два 120-миллиметровых миномета с расчетами у Верхнекаменского и Красногоровки в ходе контрбатарейной борьбы, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении нанесены удары по ВСУ в районе торского участка Серебрянского лесничества, украинские потери составили свыше 60 боевиков. Также уничтожены БМП, бронированная машина, два пикапа и 120-миллиметровый миномет ВСУ, передает ТАСС.
На Сватовском направление украинские войска предприняли две попытки атаки. Атаки были отражены, ВСУ потеряли до 10 человек и бронированную машину. Кроме того, у Плащанки сбит украинский беспилотник.
Напомним, российская группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР.