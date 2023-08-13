Манчини покинул пост главного тренера Сборной Италии

В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины

Tекст: Вера Басилая

Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых, по его словам, остались уже только поляки, но и украинские военные.

По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением, передает РИА «Новости».

Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.