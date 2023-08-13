Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.13 комментариев
Путин поздравил строителей с профессиональным праздником
Путин назвал строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики
Президент России Владимир Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником, назвав строительную отрасль в России локомотивом национальной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём строителя... сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», – передает ТАСС текст поздравления.
По его словам, в России благодаря широкому внедрению передовых технологий и инженерных разработок, грамотным управленческим решениям растут объёмы жилищного строительства. Он также отметил самоотверженную работу строителей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
«В отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные, преданные делу специалисты... Отрадно, что вы достойно продолжаете эти замечательные традиции созидания», – добавил президент.