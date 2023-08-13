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Rheinmetall пообещал Украине новые разведывательные БПЛА
Bild: Германия до конца года поставит Украине БПЛА Luna NG для разведки
Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца текущего года поставит Украине беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки, новые БПЛА также способны обеспечивать работу сети LTE, перехватывать или глушить связь, сообщила газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
Как пишет газета, Rheinmetall до конца 2023 года по заказу Германии поставит ВСУ беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки, в комплект входят станция управления с несколькими дронами, катапульта и военные грузовики передает РИА «Новости».
По данным Bild, новый беспилотник Rheinmetall имеет максимальную высоту полета в 5 тыс. метров и дальность в несколько сотен километров, и могут использоваться не только для ведения разведки, но и обеспечивать работу сети LTE, а также перехватывать или глушить связь.
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