Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.2 комментария
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе тренировкой флота
Звуки выстрелов в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он сообщил, что на южном и северном молах Севастополя Черноморский флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.
По данным ТАСС, в прибрежных районах Севастополя слышны звуки выстрелов.
Ранее ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Севастополь.