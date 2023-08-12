Экс-разведчик США Риттер назвал некомпетентность Зеленского лучшим оружием России на Украине

Tекст: Вера Басилая

Он считает, что Зеленский играет на руку России, потому что некомпетентен, и не способен управлять страной, передает РИА «Новости».

По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут поднять бунт против президента Украины, что наиболее вероятно из-за роста потерь.

Бывший разведчик переживает за Зеленского, считает, что его нужно сохранить на посту, чтобы быстрее прекратить конфликт.

Ранее украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ.