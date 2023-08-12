Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы

Директор Лады Денс Пудовкин: Певица не может сама передвигаться и говорить

Tекст: Вера Басилая

Представитель певицы сообщил, что с лицом у Лады Дэнс после аварии проблемы, поэтому пришлось делать повторную операцию. Пудовкин подчеркнул, что артистка сильный и волевой человек, и обязательно запишет обращение своим поклонникам, как только сможет говорить, передает ТАСС.

Он отметил, что врачи настроены оптимистично, но певицу ждет долгая реабилитация, пока она самостоятельно не может ходить.

Напомним, в подмосковном ГУ МВД заявили, что в столкновении участвовали три автомобиля, пострадали четыре человека. Одной из пострадавших стала Лада Дэнс. Некоторое время певица после аварии на трассе М-2 «Крым» под столицей находилась в состоянии средней тяжести.

Водитель Лады Дэнс сообщал, что двигался по дороге без превышения скорости, но слишком поздно заметил вставший из-за другой аварии автомобиль. Он заявлял, что на дороге отсутствовал «треугольник».