Тела украинских военных из Новоселовского эвакуировали российские военные

Tекст: Вера Басилая

Российский военный подчеркнул, что память погибших – неважно российский это солдат или противник – надо сохранять, нельзя оставлять тела на корм животным, передает РИА «Новости».

По словам «Стрелы», останки вернут родственникам, за сутки удалось эвакуировать семь тел украинских силовиков.

Ранее в мае Украина получила тела 80 погибших солдат ВСУ, переданные российской стороной.

В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.