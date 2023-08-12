Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.0 комментариев
Тела украинских военных из Новоселовского эвакуировали российские военные
Российские бойцы проводят эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе, их передадут родственникам, заявил старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Стрела».
Российский военный подчеркнул, что память погибших – неважно российский это солдат или противник – надо сохранять, нельзя оставлять тела на корм животным, передает РИА «Новости».
По словам «Стрелы», останки вернут родственникам, за сутки удалось эвакуировать семь тел украинских силовиков.
Ранее в мае Украина получила тела 80 погибших солдат ВСУ, переданные российской стороной.
В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.