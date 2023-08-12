Пленный рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных

Пленный Щербина рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в рядах ВСУ низкий боевой дух, к тому же повальное пьянство, передает РИА «Новости».

Уроженец города Александрия Кировоградской области 1984 года рождения попал под мобилизацию, выйдя с работы в подвыпившем состоянии. Мужчину остановила полиция, а затем работники военкомата, которые тут же его забрали.

Пленный рассказал, что проходил срочную службу еще в 2003 году, работал гранатометчиком, поэтому в ходе мобилизации стал помощником гранатометчика.

По рассказу Щербины, в рядах ВСУ много пьют, в том числе и от страха, также бойцы не хотят участвовать в боях.

Также пленный рассказал, что, несмотря на слабую подготовку и низкий боевой дух, подразделение Щербины бросили в самую горячую точку – район сел Старомайорское и Урожайное на западе ДНР.

«Заняли окопы, потом российский танк начал стрелять. Я испугался, лег в окопе. Появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 наших человек выбежали из посадки, то есть они вшестером нас разогнали», – сказал он.

Щербина отметил хорошее отношение российских солдат к пленным.

«Как нам показывали, рассказывали (на Украине, – прим. ВЗГЛЯД), что лучше не сдаваться в плен, но на деле они (русские) последней едой делились», – заметил Щербина.

Щербина сообщил также, что у российских солдат больше мотивации.

«А нам рассказывали совсем другое. Даже думаем одинаково. Зачем воевать? Мы все – русские, белорусские, украинцы – как так произошло, что мы воюем?» – заметил пленный.

Ранее украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.