Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.21 комментарий
Пленный рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных
Пленный Щербина рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных
Российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 бойцов ВСУ, а нескольких из них взяли в плен, рассказал украинский пленный Сергей Щербина.
По его словам, в рядах ВСУ низкий боевой дух, к тому же повальное пьянство, передает РИА «Новости».
Уроженец города Александрия Кировоградской области 1984 года рождения попал под мобилизацию, выйдя с работы в подвыпившем состоянии. Мужчину остановила полиция, а затем работники военкомата, которые тут же его забрали.
Пленный рассказал, что проходил срочную службу еще в 2003 году, работал гранатометчиком, поэтому в ходе мобилизации стал помощником гранатометчика.
По рассказу Щербины, в рядах ВСУ много пьют, в том числе и от страха, также бойцы не хотят участвовать в боях.
Также пленный рассказал, что, несмотря на слабую подготовку и низкий боевой дух, подразделение Щербины бросили в самую горячую точку – район сел Старомайорское и Урожайное на западе ДНР.
«Заняли окопы, потом российский танк начал стрелять. Я испугался, лег в окопе. Появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 наших человек выбежали из посадки, то есть они вшестером нас разогнали», – сказал он.
Щербина отметил хорошее отношение российских солдат к пленным.
«Как нам показывали, рассказывали (на Украине, – прим. ВЗГЛЯД), что лучше не сдаваться в плен, но на деле они (русские) последней едой делились», – заметил Щербина.
Щербина сообщил также, что у российских солдат больше мотивации.
«А нам рассказывали совсем другое. Даже думаем одинаково. Зачем воевать? Мы все – русские, белорусские, украинцы – как так произошло, что мы воюем?» – заметил пленный.
Ранее украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.