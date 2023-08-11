Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.3 комментария
СК предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВС Украины
СК предъявил заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВС Украины Попко
СК предъявил заочное обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко за преступления в Донбассе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению ведомства, за совершение в период с марта 2016-го по август 2019 года обстрелов гражданских населенных пунктов ДНР и ЛНР было заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в данное время занимает должность главы Киевской городской военной администрации, передает ТАСС.
В СК добавили, что результате преступных действий Попко получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние.
Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.