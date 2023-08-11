СК предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВС Украины

СК предъявил заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВС Украины Попко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, за совершение в период с марта 2016-го по август 2019 года обстрелов гражданских населенных пунктов ДНР и ЛНР было заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в данное время занимает должность главы Киевской городской военной администрации, передает ТАСС.

В СК добавили, что результате преступных действий Попко получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.