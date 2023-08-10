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Британия задумалась о возможности набрать на военную службу больше аутистов
Замглавы минобороны Британии Маррисон сообщил об обсуждении возможности набрать на службу больше аутистов
Рассматривается возможность расширения критериев приема на военную службу, минобороны Великобритании могло бы нанимать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, заявил замглавы ведомства Эндрю Маррисон.
Маррисон сказал, что у таких людей «могут быть умения и качества, которых нет у других». Также обсуждается возможность повысить максимальный срок пребывания на военной службе. По словам Маррисона, в нынешних условиях «сложно служить людям старше 55 лет», если только у них «не очень высокое звание», а военные старше 60 лет – это исключение, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Он не считает ситуацию катастрофичной, но признает проблемы с «набором новобранцев», а также с тем, как «людей удерживают» на службе. Financial Times пишет, что в январе–апреле в вооруженные силы Великобритании поступило на 5,4 тыс. человек меньше, чем покинуло службу. Общая численность вооруженных сил составляет 133,6 тыс. человек.
Напомним, в июне был опубликован обзор, в котором сообщалось, что минобороны страны не удается привлекать достаточное число технически образованных специалистов на службу. При этом британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью.
Тем временем британские ВВС извинились за дискриминацию белых мужчин и признали, что планы увеличить число женщин до 40%, представителей этнических меньшинств до 20% и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации до 5% от общего числа к 2030 году нереалистичны.