Британия задумалась о возможности набрать на военную службу больше аутистов

Замглавы минобороны Британии Маррисон сообщил об обсуждении возможности набрать на службу больше аутистов

Tекст: Антон Антонов

Маррисон сказал, что у таких людей «могут быть умения и качества, которых нет у других». Также обсуждается возможность повысить максимальный срок пребывания на военной службе. По словам Маррисона, в нынешних условиях «сложно служить людям старше 55 лет», если только у них «не очень высокое звание», а военные старше 60 лет – это исключение, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Он не считает ситуацию катастрофичной, но признает проблемы с «набором новобранцев», а также с тем, как «людей удерживают» на службе. Financial Times пишет, что в январе–апреле в вооруженные силы Великобритании поступило на 5,4 тыс. человек меньше, чем покинуло службу. Общая численность вооруженных сил составляет 133,6 тыс. человек.

Напомним, в июне был опубликован обзор, в котором сообщалось, что минобороны страны не удается привлекать достаточное число технически образованных специалистов на службу. При этом британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью.

Тем временем британские ВВС извинились за дискриминацию белых мужчин и признали, что планы увеличить число женщин до 40%, представителей этнических меньшинств до 20% и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации до 5% от общего числа к 2030 году нереалистичны.



