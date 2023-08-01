  • Турция приостановила экспорт оливкового масла
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    Как один российский танк смог разгромить колонну ВСУ
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    16 комментариев
    Новости
    22:21Моравецкий осудил Украину за вызов польского посла в МИД

    МИД Украины не должен был вызывать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за недовольства словами министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    21:59Полицейская собака нашла два чемодана с миллионом евро в Италии

    В Италии полицейский пес обнаружил два чемодана с деньгами на сумму в 1 млн евро, принадлежащие девушке китайского происхождения из Сицилии.

    21:54Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    21:48Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт

    Защитник столичного хоккейного клуба «Динамо» из Соединенных Штатов Бреннан Менелл стал обладателем российского паспорта, сообщил источник.

    21:42На Украине опровергли планы на случай смерти Зеленского

    Киев не имеет никаких планов на случай смерти президента Владимира Зеленского, журналисты распространяют бред, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

    21:34Польша заявила о вторжении двух белорусских вертолетов в свое воздушного пространство

    Министерство иностранных дел Польши заявило о нарушении 1 августа воздушного пространства республики двумя белорусскими военными вертолетами.

    21:25Разъяснены правила выдачи удостоверений ветерана ополченцам и добровольцам СВО

    Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева прокомментировала постановления премьер-министра Михаила Мишустина, которые определяют правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий.

    21:16Прохожие в Петербурге помогли собрать курьеру выпавшие на «зебру» продукты

    В Сети набирает популярность видео, как неравнодушные прохожие в Петербурге помогли собрать курьеру рассыпавшиеся из термосумки продукты на пешеходном переходе.

    21:08Суд Волгограда допросил свидетелей геноцида мирных жителей нацистами в годы ВОВ

    В Волгоградском областном суде состоялось первое заседание по заявлению прокурора региона о признании геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированной в период июля 1942 года по февраль 1943 года территории области.

    20:57В Москве раскрыли ячейку международной экстремистской организации

    В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщили в ГСУ СКР по Москве.

    20:48Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен

    Закон о запрете использования российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг и ужесточения за это ответственности зарегистрировали в Верховной раде, сообщили украинские СМИ.

    20:40Пентагон назвал условие передачи F-16 Киеву

    Страны Запада поставят Украине истребители-бомбардировщики F-16, когда пилоты ВСУ пройдут подготовку по их применению, ориентировочно это произойдет через несколько месяцев, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

    20:32Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов

    Часть российских дипломатов эвакуирована из Судана, сообщил МИД России. Кроме того, из страны вывезли россиян, которые обратились в диппредставительство за содействием в возращении на родину.

    20:24«Движение первых» начало раздавать наборы первоклассникам в новых регионах

    «Движение первых» выдало будущим первоклассникам из Луганска школьные наборы, включающие все самое необходимое для начала учебы. Всего до 1 сентября в ЛНР «наборы первых» получат около 10 тыс. будущих первоклассников, сообщили в движении.

    20:15На Украине задержали военкома Днепропетровской области по делу о коррупции

    Военком Днепропетровской области задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба МВД.

    1 августа 2023, 21:54

    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

    31 июля 2023, 17:02
    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин

    На пляже около Стамбула обнаружили 28 морских мин

    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Турции на пляже курорта Черного моря Шиле около Стамбула нашли 28 неразорвавшихся морских мин, его закрыли, сообщили власти региона.

    Водолазы нашли утром 28 боеприпасов, восемь из них доставили на берег для уничтожения, сообщили власти провинции Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

    Снаряды обезвредят 2 августа. Морское дно пляжа продолжают обследовать. Источник агентства в полиции подтвердил, что пляж Софулар закрыт, но все остальные пляжи Шиле открыты.

    Ранее в июле патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» уничтожил сорванную дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора.

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    30 июля 2023, 07:01
    Число жертв непогоды в Приволжье возросло до девяти человек

    МЧС: Девять человек погибли и 67 пострадали в результате непогоды в Приволжье

    Число жертв непогоды в Приволжье возросло до девяти человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате опасных метеорологических явлений на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа погибли девять человек, еще 67 получили травмы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили ТАСС, что порывы ветра до 27 метров в секунду фиксировались в Татарстане, Марий Эй, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областях.

    Также сообщается, что 99,5 тыс. человек остались без света в результате удара стихии. Повреждены кровли 41 жилого дома и семи социальных объектов, повалено 550 деревьев. К ликвидации последствий ЧП привлечены 758 человек и 180 единиц техники.

    Между тем синоптики предупреждают, что циклон продолжит оказывать воздействие на выше перечисленные регионы, а также Башкирию. Прогнозируется усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителей этих регионов призвали воздержаться от поездок на природу и выхода на воду. Спасатели напоминают о том, что нельзя укрываться под деревьями и шаткими конструкциями во время сильного ветра.

    Ранее сообщалось о гибели шести человек, в том числе троих детей, во время отдыха в палаточном лагере в Марий Эл. От сильного ветра на палатки рухнули деревья. По этой же причине погибла 14-летняя девочка в Татарстане.


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    30 июля 2023, 00:36
    Путин описал выход России из зерновой сделки фразой из «Двенадцати стульев»

    Путин фразой «утром деньги, вечером стулья» описал выход России из зерновой сделки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин использовал фразу «утром деньги, вечером стулья», говоря о приостановлении Россией зерновой сделки и при каких условиях она может быть возобновлена.

    Президент напомнил, что Россия неоднократно продлевала зерновую сделку под обещания Запада выполнить ее условия. «Помните известный диалог: «А можно утром стулья, вечером деньги? – Можно, но деньги вперед». Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать. Мы поэтому и сказали: «Пусть исполнят», – приводит его слова ТАСС.

    В качестве примера Путин привел обещания подключить к системе SWIFT дочернюю организацию «Россельхозбанка». «Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся, вот и все», – добавил глава государства, подчеркнув, что в этом «нет ничего такого, чего бы мы в слух не говорили».

    Путин также отметил, что главными бенефициарами зерновой сделки оказались крупные трейдеры, которые покупали украинское зерно со скидками и продавали по рыночным ценам «в благополучные страны». «При чем здесь интересы развивающихся стран и голодающих народов?» – добавил глава государства, напомнив, что российское зерно занимает на рынке долю в 20%, а украинское – всего в 5%.

    Глава государства сообщил также, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

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    29 июля 2023, 23:42
    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там боевиков «Азова» были

    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там отпущенных из плена боевиков «Азова» были

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), подтвердил президент Владимир Путин.

    «Договоренности были, других комментариев не будет», – передает ТАСС ответ президента на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение боевиков «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Путин подчеркнул, что выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров «Азова» Украине. «Одно с другим никак не связано», – заверил президент.

    Кроме того, глава государства сообщил, что тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

    Также Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о том, что они встретятся. «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до [президентских и парламентских] выборов [в Турции], но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», – сказал президент. «Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим», – добавил российский лидер.

    Путин также сообщил, что запланировал телефонный разговор с Эрдоганом на среду.

    Ранее в Турции сообщили, что дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков «Азова».

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    1 августа 2023, 14:23
    ЕС призвал Россию не использовать атаки на Москву для эскалации на Украине

    Представитель внешнеполитической службы ЕС: Россия не должна использовать атаки дронов в Москве для эскалации на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

    Представитель внешнеполитической службы ЕС выразила мнение, что Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине. По ее словам, Евросоюз якобы не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников, передает ТАСС.

    При этом Массрали добавила, что поставляемое по линии Европейского фонда мира оружие может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины.

    Во вторник ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО на подлете к столице, еще один повредил фасад башни в «Москва-Сити». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила атаку на комплекс «Москва-Сити» с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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    30 июля 2023, 02:35
    В результате урагана в регионах Поволжья погибли люди, в том числе дети

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате поднявшегося ураганного ветра вечером субботы в Марий Эл погибли шесть человек, включая троих детей, еще один ребенок погиб в Татарстане.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате падения деревьев на палаточный лагерь около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе погибли три человека, в том числе двое детей. Пострадали еще 14 человек, включая двоих детей.

    Как уточнил глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале, число погибших в результате удара стихии составило шесть человек. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. По данным губернатора, всего пострадали 22 человека. Происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в палаточном лагере на территории дикого пляжа, уточнил Зайцев.

    Кроме того, по данным губернатора, 36 тыс. человек остались в Марий Эл без электроснабжения из-за прошедшего в республике урагана. В восстановительных работах задействованы 39 бригад. Выезды с озер Карась, Серебряное, Сайвер, Чуркан расчищены от деревьев, добавил глава региона.

    Помимо того, сообщается о гибели 14-летней девочки в Лаишевском районе Татарстана. Трагедия случилась также во время палаточного отдыха, когда из-за сильного ветра рухнуло дерево, сообщают «Вести Татарстан».

    Ранее сообщалось, что сильный ливень обрушился на Приволжский регион. Так, в Нижнем Новгороде шквалистый ветер повалил более 40 деревьев, оборвал провода, что привело к остановке трамваем и троллейбусов. В Казани из-за шквалистого ветра повреждены крыши, повалено несколько деревьев и заборов.

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    29 июля 2023, 23:26
    Путин объяснил бесплатные поставки зерна странам Африки

    Путин: Россия поделится с Африкой частью дохода от роста цен на зерно, прислав продовольствие

    Путин объяснил бесплатные поставки зерна странам Африки
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы когда объявили о том, что выходим из зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли, чуть-чуть. Значит наши компании больше получат, а значит мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами и поставим определенные объемы продовольствия бесплатно», – приводит его слова ТАСС.

    Российский лидер отметил, что бесплатные поставки российского зерна в беднейшие страны Африки начнутся в течение ближайших трех–четырех месяцев. Россия, по словам президента, делает это, чтобы «беднейшие страны действительно не страдали, чтобы не было оснований нас обвинять в том, что это мы виноваты в бедственном положении беднейших стран» Африки. «Мы сказали, что в эти беднейшие страны мы готовы начать поставку зерна бесплатно, из гуманитарных соображений», – сказал Путин, уточнив, что Россия поставит африканским странам 25-50 тыс. тонн.

    Кроме того, Путин отметил, что Россия остается лидером в мире по продаже пшеницы и удобрений. «По поводу того, что они помешают, наши недоброжелатели, ну они и так пытаются мешать, но ничего же не получается. А ведь на самом деле что происходит, да, фрахт немножко дороже, да, нам дороже стоит страховка, да, сложнее осуществлять переводы денежные, но все же происходит, это все делают наши компании, работа-то идет, и мы остаемся лидерами и по продаже пшеницы, номер один в мире, мы и так были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать, и по удобрениям», – сказал глава государства.

    При этом Путин подчеркивал, что африканские страны не просят подачек.

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    30 июля 2023, 15:49
    Женщина с двумя детьми погибла во время урагана в Марий Эл

    Женщина с двумя маленькими детьми погибла во время урагана в Марий Эл

    Tекст: Вера Басилая

    Среди погибших и пострадавших от урагана в Марий Эл есть мама с двумя малолетними детьми, уроженка Стерлибашевского района Башкирии, отец семейства находится в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации района Рустам Рахмангулов.

    В соцсетях он сообщил, что погибшие дети были 2021 и 2023 годов рождения, муж женщины и отец семейства в тяжелом состоянии в одной из больниц Волжска. Рахмангулов сообщил, что в Башкирии объявлен сбор средств на перевозку и похороны погибших.

    Ранее СК возбудил дело после гибели туристов из-за урагана в Марий Эл.

    До этого стало известно, что количество погибших из-за урагана в палаточном лагере на озере Яльчик в Марий Эл увеличилось до восьми человек, 29 – пострадали.

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    30 июля 2023, 21:51
    CT24: Власти Чехии арестовали активы российского бизнесмена Евтушенкова

    CT24: Чехия арестовала пятизвездочный отель миллиардера Евтушенкова в Карловых Варах

    Tекст: Вера Басилая

    Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложило арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend, сообщил телеканал CT24.

    Чешское СМИ сообщает, что было арестовано имущество Евтушенкова на сумму 100 млн чешских крон (около 4,59 млн долларов, общее имущество бизнесмена в Карловых Варах оценивается в 500 млн чешских крон (около 23 млн долларов), пишет «Газета.Ru».

    Кроме того, управление финансового анализа страны наложило арест на его отель Savoy Westend.

    Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против предпринимателя Владимира Евтушенкова Натальи Евтушенковой и его детей Феликса и Татьяны.

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    30 июля 2023, 01:37
    Путин: На Западе только языком треплют и сваливают проблемы на Россию

    Путин: Языком треплют на Западе, мозги всем промывают и сваливают все свои проблемы на Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад занял очень удобную позицию – треплет языком, сваливая все свои ошибки на российскую спецоперацию, заявил президент Владимир Путин.

    Отвечая на вопросы представителей СМИ Путин заявил, что корень экономических проблем Запада в их ошибках, «которые на протяжении десятилетий они повторяли раз за разом, исходя из каких-то конъюнктурных внутриполитических соображений».

    «А здесь случилась специальная военная операция и очень удобно свои ошибки свалить на нас, они так и делают с присущим им обычным блеском, языком треплют только и все, очень удобная позиция. Но на экспертном уровне все это понимают, правда экспертов мало кто слушает, потому что мозги-то промывают миллионам людей не эксперты, а представители четвертой власти», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что США и страны Западной Европы во время пандемии начали помогать своим предприятиям, в отличие от России, неразумно. «Все началось раньше. В желании преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе что начали делать: собственно, примерно то же, что и мы делали, только в гораздо больших масштабах», – сказал президент.

    «Что я имею ввиду: начали давать деньги в отдельные отрасли, отдельным предприятиям и пострадавшим гражданам. Ведь мы тоже так делали. Семьям с детьми выдавали определенные деньги, тем, кто утратил работу платили по разным каналам, малому и среднему бизнесу давали деньги – при определенных условиях, правда. И у нас тогда было все гораздо точнее, более адресно, и мы тратили меньше денег, но эффект был не меньший, чем в Европе и США. А может быть даже лучший, чем там», – пояснил Путин.

    «Оказывается, там деньги разбрасывали. А откуда брали? Эмиссия. Боюсь ошибиться, но, по-моему, 9 трлн напечатали в США – долларов. В Европе где-то пять или шесть, там четыре – пять – шесть, но тоже огромные деньги. Такой эмиссии не было уже десятилетия», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин отмечал, что экономические проблемы на Западе увеличились, в Германии намечается рецессия, а в России будет плюс 1,5-2% ВВП.

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    30 июля 2023, 00:48
    Путин: Новых решений о передаче в управление иностранных активов не намечается

    Путин: Новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается, а предыдущие решения не являются отъемом собственности.

    «Нет, пока ничего подобного не готовится, а то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан – своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет», – приводит его слова ТАСС.

    «Мы ни у кого ничего не отбираем», – подчеркнул он, отметив, что ранее принятые решения о передаче во временное управление не являются отъемом собственности. Путин также подчеркнул, что Россия настроена достаточно дружелюбно к тем партнерам, которые не хотят уходить из страны.

    Президент отметил, что это решение касается и банковского сектора. «Те, кто хочет у нас работать, – мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие», – заключил Путин.

    Напомним, в апреле российский лидер подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

    В июле был подписан аналогичный указ в отношении российских дочерних структур производителя молочных продуктов Danone, а также доли в российской пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие разным структурам Carlsberg.

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    1 августа 2023, 03:27
    Цены на газ в Европе в понедельник выросли на 8%

    По итогам торгов понедельника биржевые цены на газ в Европе выросли на 8%

    Цены на газ в Европе в понедельник выросли на 8%
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Августовские фьючерсы на газ по индексу TTF по итогам торгов понедельника выросли до 331 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Торги стартовали с цены в 306,1 доллара (плюс 0,1%). В ходе торгов минимальная цена составила 300 долларов (минус 1,9%), максимальная – 331 доллар (плюс 8,3%). Последние фьючерсы также торговались на уровне максимума. За месяц цены снизились на 24%, с начала года – на 63%, передает РИА «Новости».

    Напомним, Европа столкнулась с сильной жарой (вплоть до 45 градусов), которая может заставить ЕС пересмотреть в том числе свою политику в отношении закупок российского газа.

    Коментарии (2)
    1 августа 2023, 18:50
    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай

    Востоковед Маслов: Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации в Нигере и действовать аккуратно

    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай
    @ IMAGO/Joerg Boethling/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    «Очевидно, что военный переворот в Нигере был плохо подготовлен. Лидеры мятежа не очень понимают, что им делать, поскольку каждое новое действие лишь ухудшает ситуацию», – сказал газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Алексей Маслов. Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер.

    «Не удивлюсь, если в конечном счете ситуация обернется гражданской войной», – добавил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

    «Многие страны имеют свои интересы в Нигере. Государство было одним из последних бастионов бывшей французской колониальной империи. Активно со старым правительством Ниамея работали США и Италия, также заинтересованные в сохранении официального руководства», – акцентировал собеседник.

    «В то же время Китай, который активно инвестировал в горнодобывающую и нефтяную промышленность Нигера, пока молчит и не выказывает своих предпочтений относительно правительства страны. Но надо понимать, что недавние перевороты в Западной Африке совершались в государствах с сильным влиянием КНР. Кроме того, если западные компании покинут Ниамей, то Пекин получит самые выгодные контракты», – пояснил он.

    «Африканские страны разделились относительно ситуации на два лагеря. Прозападные правительства поддержали старые власти Нигера. Те, кто тесно сотрудничает с Китаем, оказались на стороне мятежников. Но несмотря на громкие заявления, все будут ждать реакции покровителей, прежде чем предпринимать какие-то реальные действия», – считает эксперт.

    «Что касается России, то Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации и действовать аккуратно. РФ может сотрудничать с любым правительством Нигера. Новые власти страны находятся в достаточно шатком положении. Если мы однозначно поддержим их, то в случае проигрыша мятежников рискуем потерять возможность взаимодействия с Ниамеем», – резюмировал Маслов.

    Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что интервенция в Нигер будет считаться объявлением войны этим двум странам. Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае вмешательства в дела соседа.

    В поддержку новых властей Ниамея выступил и Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи. Канцелярия президента республики выразила уверенность, что руководство Нигера предпримет все необходимые шаги для достижения «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

    Вместе с тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель считает силовой переворот в Нигере неприемлемым. Также он призвал освободить задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума. Кроме того, Боррель поддержал все меры, принятые ЭКОВАС против новых властей Ниамея.

    Франция также выступила против мятежников. «Данный переворот абсолютно незаконен и чрезвычайно опасен для нигерийцев, для Нигера и для всего региона. Мы призываем освободить президента Базума и прекратить нарушать конституционный порядок», – сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В свою очередь военные Нигера обвинили французские власти в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    При этом российская сторона выступает за восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

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    31 июля 2023, 13:25
    Песков сказал, когда состоится разговор Путина с Эрдоганом

    Представитель Кремля Песков: Планов по посещению Путиным Анкары пока нет, планируется телефонный разговор с Эрдоганом

    Tекст: Александра Юдина

    Точной даты визита российского лидера Владимира Путина в Анкару пока нет, однако лидеры двух стран переговорят по телефону 2 августа, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, ничего не изменилось в планах Путина с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал сам президент, при этом телефонный разговор с Эрдоганом планируется в среду, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не запланированы, но исключать их нельзя.

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    1 августа 2023, 09:42
    Турецкие власти закрыли все пляжи курорта Шиле из-за поиска снарядов

    Tекст: Алина Власенко

    Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты в связи с обследованием территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил источник в полиции Шиле.

    В настоящее время все пляжи Шиле закрыты. Специалисты продолжают обследование территории на наличие мин. Сроки открытия пляжа пока не называются, передает РИА «Новости».

    В понедельник в Турции на пляже курорта Черного моря Шиле около Стамбула нашли 28 неразорвавшихся морских мин. После этого его закрыли.

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