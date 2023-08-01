На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.16 комментариев
Сооснователь Wikipedia подтвердил вмешательство властей США в содержимое энциклопедии
Сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер рассказал, что редакторы статей для интернет-энциклопедии полностью отказались от изначальной политики нейтральности, об этом он заявил в эфире передачи System Update.
Он пояснил, что американские спецслужбы начали вмешиваться в материалы Wikipedia еще в 2008 году, и с тех пор «подобная активность явно не пошла на убыль», передает «Газета.ru».
Примерно в 2015 году Wikipedia попала в поле зрения властей США как эффективный материал продвижения их повестки.
Сэнгер пояснил, что контроль определенных политических сил над вышеупомянутыми СМИ, считающимися «достоверными источниками», делает продвижение нарративов Демократической партии США на платформе особенно эффективным.
Напомним, глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев призвал заблокировать «Википедию» в России, так как в ней содержится множество искажений истории.