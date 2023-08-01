Анисимов: В ОП предложили создать платформу о достижениях России

Tекст: Алина Власенко

В рамках круглого стола «Технологический суверенитет. Основа для развития общества и благополучия граждан», который прошел 1 августа в Якутске, обсудили, в том числе, вопрос о важности продвижения содержательной и позитивной повестки в соцсетях и интернете, пишет в Telegram Анисимов.



Он отметил, что участники круглого стола обратили внимание на многочисленные запросы и интерес своей аудитории в соцсетях к новостям о значимых успехах России. «Нашей стране есть чем гордиться – это не только история, но и современные достижения в самых разных областях экономики, промышленности, науки, культуры, спорта. Это выдающиеся российские ученые, предприниматели, деятели искусства, спортсмены, люди труда», – отметил Анисимов.

Продвижение такого содержательного контента в Сети, по мнению участников круглого стола, будет способствовать сплочению российского общества, служить информационным щитом от фейковой и деструктивной информации, навязываемой нам извне точки зрения. И здесь, как считают члены комиссии, необходимо работать над дальнейшем укреплением информационного суверенитета.

«Очень важно, чтобы аудитория в интернете могла сама принимать участие в создании позитивных новостей», – указал Анисимов.

В этой связи достигнута договоренность на базе ОП начать проработку идеи о создании интерактивной интернет-платформы, на которой россияне смогли бы делиться хорошими новостями и участвовать в информационной жизни своего города и всей страны. Это может быть сайт или публичный канал в мессенджере, либо приложение с интерактивным участием для вовлечения пользователей. С помощью такого ресурса пользователи смогут получать контент по самостоятельно выбранным темам, делиться положительными инфоповодами, продвигать в информационном поле позитивный контент.