Нацбанк Украины озвучил дефицит госбюджета

  • Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
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    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
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    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    15 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    8 комментариев
    Новости
    02:07Британия не выдала российским делегатам визы для участия в мероприятии ООН

    Власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне, которая прошла в июле, сообщило постпредство России при ООН.

    01:52Нацбанк Украины озвучил дефицит госбюджета

    Дефицит украинского бюджета составляет около 26% ВВП, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

    01:18Медведев объяснил ужесточение своей риторики

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя замечание об изменении своей риторики, сделанное американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, указал, что это произошло из-за действий США.

    00:57Взрывы произошли в Харькове

    В Харькове произошли взрывы, в городе зафиксировали перебои в подаче электричества и воды, сообщают украинские СМИ.

    00:40Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера

    Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

    00:05Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»

    Бразилия настаивает, что Россия и Китай должны быть представлены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Джидде, заявил источник в администрации бразильского президента.

    23:50Боливия сообщила об официальной просьбе принять ее в БРИКС

    В июне президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к БРИКС, сообщил глава МИД Боливии Рохелио Майта.

    23:12Медведев напомнил о наказаниях за нарушение правил в Средние века

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал споры о том, как нужно вести себя во время спортивных соревнований – «например, надо ли пожимать руку соперникам» на чемпионате мира по фехтованию.

    22:53Взрывы прогремели в Харьковской области

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, в Купянске прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    22:47Госдеп подтвердил согласие обсудить с Украиной гарантии безопасности

    Переговоры с Киевом в виртуальном формате о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Украине стартуют «на текущей неделе», сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    22:28Захарова предложила Британии послушать, что думает народ России о Западе

    МИД России готов организовать для британского посольства встречу с российской общественностью, это поможет Лондону понять, что российский народ думает о Западе, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

    22:02США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    21:59Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    21:54Госдеп не стал осуждать Киев за удар украинских БПЛА по Москве

    Украина самостоятельно принимает решения в выборе целей для ударов против России, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

    21:48За полгода на Украине родилось меньше 100 тысяч детей

    Рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости, сообщает в понедельник аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных в стране.

    1 августа 2023, 01:52

    Нацбанк Украины озвучил дефицит госбюджета

    Глава Нацбанка Украины Пышный оценил дефицит госбюджета в 26% ВВП

    Нацбанк Украины озвучил дефицит госбюджета
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Дефицит украинского бюджета составляет около 26% ВВП, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

    Пышный признал, что «бюджет на сегодняшний день дефицитный». Он заявил, что украинские власти предпринимают попытки сбалансировать бюджет с помощью международной поддержки – в 2022 году Киеву выделили свыше 32 млрд долларов, в 2023 году ожидается 42 млрд, в 2024 Украина надеется получить не менее 37 млрд, передает ТАСС.

    При этом украинские золотовалютные резервы, по словам главы Нацбанка, выросли до «рекордного, за весь период независимости, показателя». Пышный сообщил, что золотовалютные резервы превышают 39 млрд долларов. При этом формируются они также в основном за счет международной финансовой помощи.

    Напомним, глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в украинский бюджет за полгода поступило более 23 млрд долларов от международных партнеров. Оборонный бюджет Украины в 2022 году вырос на 640% – до 44 млрд долларов.

    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

    Коментарии (52)
    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

    Коментарии (21)
    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (19)
    31 июля 2023, 10:10
    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

    IBTimes: Россия при ударах в Одессе применила самый грозный ракетный арсенал

    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.

    Российские силы во время обстрела Одессы применили свой «самый грозный ракетный арсенал», в том числе крылатые ракеты «Оникс», которые были запущены с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму. Обстрел стал одним из серьезнейших инцидентов в новейшей истории региона, пишет International Business Times.

    Издание отмечает, что П-800 «Оникс» сложно перехватить из-за высокой скорости и полета на малых высотах, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что еще ни одна ракета «Оникс» не была перехвачена или сбита.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (16)
    31 июля 2023, 21:59
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Бойцы ВС России работают строго по живой силе и технике, а не по гражданской инфраструктуре, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава региона сообщил, что операцию провели под командованием Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова. Кадыров подчеркнул, что врага «лучше бить на его территории», чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось о гибели трех мирных жителей после ударов ВСУ по селу Басань в Запорожской области.

    Коментарии (7)
    31 июля 2023, 03:36
    Новый комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО

    ТАСС: Новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир» испытали в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапфир» прошел испытания в зоне российской спецоперации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «Сапфир», по данным источника ТАСС, использовали для прикрытия от налета дронов частей, возводивших инженерные сооружения.

    Отмечается, что комплекс показал себя очень хорошо.

    Обнаружив цель, «Сапфир» автоматически классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности и подает сигнал тревоги. Комплекс воздействует на электронные системы обнаруженного дрона. Обнаружение осуществляется в радиусе 30 км, противодействие – за 5 км и ближе.

    Кроме того, «Сапфир» способен подавлять наземные станции управления БПЛА.

    В ВСУ ранее признавали, что Россия «далеко опередила» Украину в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

    Коментарии (4)
    31 июля 2023, 11:37
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.

    Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 20:37
    Китай ограничил экспорт беспилотников

    Под запрет на экспорт из Китая попали переоборудуемые для военных целей беспилотники

    Китай ограничил экспорт беспилотников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    Это сделано из-за опасений, что покупатели смогут переоборудовать их для военных целей. Под запрет попадут коптеры весом более 7 кг, которые могут держаться в воздухе дольше 30 минут и сбрасывать груз, говорится в публикации, передает Lenta.ru.

    Отмечается, что Китай выступает против применения гражданских БПЛА в военных целях.

    Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 03:15
    Британия уничтожила танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

    Times: Британия уничтожила 43 танка Challenger 2, которые могли передать ВСУ

    Британия уничтожила танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство обороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, потратив на это миллионы фунтов стерлингов, хотя могло передать технику вооруженным силам Украины, пишут британские СМИ.

    Как пишет газета The Times со ссылкой на правительственную информацию, ремонт бронемашин был признан экономически нецелесообразным. На утилизацию танков потратили 4,3 млн фунтов, процесс происходил с 2010 по 2014 годы, передает РИА «Новости».

    Военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп пояснил, что данные танки использовались армией реже всего и уже находились на хранении, когда было решено их утилизировать. Крупные наземные конфликты в Европе тогда считались делом прошлого, добавил он.

    Между тем глава комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты британского парламента) Тобиас Эллвуд сообщил, что армия королевства может располагать менее чем 50 исправными танками Challenger 2. Он предположил, что речь, скорее всего, идет о 44 исправных танках – одном танковом полке.

    Сейчас британское минобороны планирует сократить число танков с 227 до 148 единиц и их поэтапную замену на новые Challenger 3, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 12:49
    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления

    Песков: Контрнаступление ВСУ не получается так, как оно задумывалось

    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что ВСУ так и не добились успехов на поле боя, а киевский режим находится в весьма трудной ситуации. «Контрнаступление у Украины не получается так, как задумывалось Киевом», – указал Песков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 13:41
    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка

    Шойгу: Российские силы освободили Ковалевку, Сергеевку и ж/д станцию Молчановка

    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные в ходе спецоперации освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    По словам министра, российские силы освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сказал Шойгу, слова которого приводятся в Telegram Минобороны.

    Министр уточнил, что особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Кроме того, Шойгу отметил действия 238-й артиллерийской бригады, 31-го инженерно-саперного полка и 23-го истребительного авиационного полка.

    Глава Минобороны подчеркнул, что российские силы продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям военных продвижения ВСУ не допущено. При этом командование украинских войск все еще бросает новые силы на штурм российских позиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (6)
    31 июля 2023, 10:17
    ФСБ задержала троих россиян за передачу «Правому сектору» данных о военных объектах
    ФСБ задержала троих россиян за передачу «Правому сектору» данных о военных объектах
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Воронежской области, передававших информацию о российских военных объектах запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Троих жителей Воронежской области подозревает в государственной измене за действия, направленные против безопасности России. В частности, задержанные передавали украинской националистической организации «Правый сектор» информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, передает ТАСС.

    Задержанные признались, что были завербованы в 2022 году командиром роты добровольческого украинского корпуса, являющегося структурным подразделением «Правого сектора». Они также признали, что их деятельность была направлена против безопасности России.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

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    31 июля 2023, 14:32
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Американист Дробницкий: Если США дадут гарантии безопасности Украине, договоренностям придется следовать и новому президенту

    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    «Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

    «Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

    «При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

    «Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры, содержащих конкретные гарантии безопасности, а также четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

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