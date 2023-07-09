Байден ушел от ответа на вопрос о приглашении Швеции в НАТО в Вильнюсе

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9 июля, воскресенье | Последнее обновление — 18:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Турции и Лавров обсудили зерновую сделку
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Современный город до такой степени уже все зарегулировал, сделал плоским, однозначным, безжизненным и некрасивым, что дальше в прямом смысле некуда. Пора думать о других принципах и элементах расселения.
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Исходя из концепции гибридной войны, разработанной стратегами НАТО, урон противнику наносится в разных областях и самыми разными силами и средствами, но с единой целью.
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Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».
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240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Байден ушел от ответа на вопрос о приглашении Швеции в НАТО в Вильнюсе
Президент США Байден ушел от ответа на вопрос о возможности официального приглашения Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе
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Американский президент Джо Байден не стал однозначно отвечать на вопрос о том, пригласят ли официально Швецию в НАТО на саммите альянса 11–12 июля в Вильнюсе.
Отвечая на вопрос ведущего о перспективах вступления Швеции в НАТО Байден сказал в интервью телеканалу CNN, что «надеется». Он подтвердил, что настроен оптимистично по этому поводу. Президент США вспомнил, что недавно встречался с премьер-министром Швеции. При этом глава администрации США выразил мнение, что у Швеции такие же ценности как у НАТО, передает ТАСС.
В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Ранее турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО
Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
Рар объяснил изменившуюся позицию немцев по вступлению Украины в НАТО
Александр Рар: Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше немцы склоняются к вступлению Украины в НАТО
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За последнее время немцы серьезно изменили свое отношение к членству Украины в НАТО. Свою роль сыграла пропаганда в СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО.
«Посмотрите, кто самый популярный политик в Германии – это Борис Писториус, которого еще год назад мало кто знал. Сейчас он завоевывает себе поддержку и политические очки за счет резких высказываний о том, что Россия должна проиграть на Украине», – казал германский политолог Александр Рар.
«И немцы во многом пересмотрели свое отношение к происходящему в рамках военного конфликта. До февраля 2022 года к России было очень много симпатий, жители Германии активно выступали против дальнейшего расширения НАТО на Восток», – продолжил собеседник.
«Но сами военные действия и их продолжительность привели к тому, что многие выступают за окончание конфликта. Но и немало тех, кто поддерживает дальнейшую военную помощь Украине, таких больше 60%. Фактически, немцы пришли к мнению, что у Украины есть единственный путь – рано или поздно стать членом НАТО», – объясняет эксперт.
«Эта логика прослеживается в СМИ, которая пропагандирует американскую и европейскую политику. Ситуация очень сложная. Перспективы России вместе с Европой остаются достаточно туманными, если не ушли куда-то очень далеко за горизонт», – рассуждает политолог.
«Более того, теперь люди думают, что в будущем альянсу придется переходить к политике сдерживания или даже железного занавеса по отношению к России. Все это крайне плачевно для тех, кто верил в мир. Таких сейчас осталось крайне мало, но и их затыкают, не дают высказываться», – заключил Рар.
Ранее опрос, проведенный социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA, показал, что большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Так, 42% респондентов высказались за вступление страны в альянс после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
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Байден стал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине
Президент США Джо Байден, выступая в Южной Каролине, стал бить ногой по трибуне, пожаловавшись на то, что она «не работает».
Байден ударил ногой по трибуне несколько раз, после чего повернулся к собравшимся спиной и продолжил делать то же самое, но под другим углом, передает РИА «Новости».
«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», – пожаловался американский лидер.
80-летний Байден стал самым пожилым в американской истории президентом. Странности в его поведении замечали еще во время предвыборной гонки. Недавно в Колорадо Байден споткнулся и упал на трибуне, а после этого перепутал гимны США и Индии.
НАТО решило развернуть 300-тысячную армию в Европе
Столтенберг анонсировал размещение в Европе 300 тысяч боеготовых военнослужащих НАТО
Североатлантический альянс намеревается развернуть около 300 тыс. военнослужащих в Европе, они будут находиться в высокой степени боеготовности, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Планы по укреплению региональной обороны подразумевают, что НАТО развертывает 300 тыс. бойцов в высокой степени готовности, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Он уточнил, что в числе этих сил будут значительные воздушные и морские боевые силы.
Ранее в пятницу генсек альянса сообщал, что в НАТО намерены принять три плана по «борьбе с Россией и терроризмом». Один предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов.
Байден предупредил Си Цзиньпина после визита в Москву о зависимости КНР от Запада
Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций
Президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину о зависимости Китая от инвестиций Запада.
Это заявление глава США сделал после того, как лидер Китая встретился с российским президентом Владимиром Путиным в марте 2023 года, сообщает телеканал CNN, передает Reuters.
Джо Байден созвонился с китайским лидером сразу после, напомнив ему, что Пекин полагается на западные инвестиции, он сказал ему «быть осторожнее», передает РБК.
«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», – отметил Байден.
Ранее Байден без подробностей заявил, что Китай якобы имеет «колоссальные проблемы».
В Белом доме заявили о тяжелом контрнаступлении ВСУ
В Белом доме заявил о тяжелом продвижении ВСУ при контрнаступлении
Украинское контрнаступление проходит тяжело, ВСУ встречают серьезное сопротивление со стороны Российской армии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Российские военные окопались и бросили значительные силы и много боеприпасов для отражения наступления, заявил Салливан, передает РИА «Новости».
Он добавил, что киевский режим настроен продолжать и пока не использовал значительные ресурсы.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
В Конгрессе США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Против решения администрации США передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов
Против решения администрации Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов, говорится в заявлении лидера прогрессивной фракции демократов в Палате представителей США Прамилы Джаяпал.
Конгрессмены в специальном письменном заявлении напомнили, что кассетные боеприпасы были запрещены почти 125 странами в соответствии с Конвенцией ООН, передает ТАСС.
Кроме того, конгрессмены указали, что Конгресс Соединенных Штатов с 2010 финансового года (начинается в стране с 1 октября) вводил жесткие ограничения на передачу кассетных боеприпасов.
Американские законодатели подчеркнули, что давно призывают исполнительную власть в США подписать эту Конвенцию ООН, а администрацию президента США Джо Байдена – не участвовать в какой бы то ни было передаче кассетных боеприпасов.
Конгрессмены в своем заявлении привели мнение экспертов о том, что в случае использования кассетных боеприпасов вероятность оставить опасные неразорвавшиеся материалы зависит от нескольких факторов и потенциально гораздо выше, чем оценивает Пентагон.
Американские законодатели подчеркнули, что не существует такого понятия, как безопасная кассетная бомба, и применение или передача их для применения вредит международным усилиям по ликвидации этих опасных боеприпасов.
Конгрессмены заявили, что история применения кассетных боеприпасов Соединенными Штатами – особенно наследие многолетнего ущерба гражданскому населению в Юго-Восточной Азии – должна помешать Вашингтону повторить ошибки прошлого.
Американские законодатели подчеркнули, что кассетные боеприпасы несут существенный риск причинения серьезного вреда гражданскому населению. Конгрессмены указали, что позиция Белого дома противоречит ограничениям Конгресса на передачу этого оружия.
Ранее в МИД России назвали решение США передать Киеву кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине.
В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в администрации США называли применение кассетных бомб военным преступлением. В свою очередь врио главы ДНР Пушилин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к военным преступлениям Украины.
Напомним, в Демпартии осудили решение Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются особенности американских кассетных боеприпасов и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.
Белый дом принял решение передать Украине кассетные боеприпасы
Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 7 июля.
Решение о передаче кассетных боеприпасов откладывалось из-за рисков для мирного населения, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости». Однако теперь в Вашингтоне считают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для мирных граждан.
США также увеличивают производство артиллерийских снарядов для удовлетворения нужд Киева, подчеркнули в Белом доме.
В пятницу в ФРГ заявили, что не одобряют передачу Киеву кассетных боеприпасов.
Байден объяснил согласие передать Украине кассетные боеприпасы
Байден объяснил решение передать Украине кассетные боеприпасы нехваткой у США обычных снарядов
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У Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что исход конфликта «зависит от боеприпасов», которых у США также осталось «мало». В связи с этим была принята рекомендация Пентагона по кассетным боеприпасам. Указывается, что это делается «не в качестве постоянной меры, но на переходный период», пока в США «не произведут больше боеприпасов калибра 155 мм», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Президент заявил, что «это было непростое решение», которое должно обеспечить успех украинского контрнаступления. По его словам, основной вопрос заключается в том, есть ли у Украины «оружие, чтобы остановить сейчас русских, не позволить им остановить украинское наступление, или же его нет». «Я решил, что оно им нужно», – сказал Байден.
New York Times пишет, что решение администрации США предоставить киевским властям кассетные боеприпасы вызвало гнев среди большой части представителей Демократической партии в американском Конгрессе.
Напомним, Вашингтон решил передать Украине кассетные боеприпасы. Украина может повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений там все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.
В Белом доме подтвердили переговоры Лаврова и представителей США по Украине в апреле
В апреле в Нью-Йорке прошли секретные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и высокопоставленных американских чиновников нацбезопасности по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта, это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон не санкционировал переговоры и не поддерживает их, передает «Коммерсант».
Кирби напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что ничего об Украине не должно решаться без Украины.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о секретных переговорах в апреле фейком.
Болтон увидел угрозу появления на Кубе китайских гиперзвуковых ракет
Экс-советник президента США Болтон назвал серьезной угрозой планы Китая разместить объект на Кубе
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Потенциальное размещение на Кубе китайского военного тренировочного лагеря является «серьезной угрозой» для Соединенных Штатов, заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон в статье для газеты The Hill пишет, что после Карибского кризиса 1962 года между Москвой и Вашингтоном действовало, как выразился экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, «неявное взаимопонимание» по вопросу Кубы: СССР не размещает там новые наступательные вооружения, а США не вторгаются в эту страну. Бывший помощник американского лидера напомнил, что в 2002 году Россия закрыла свою разведывательную базу в Лурдесе, значительно ограничив свои возможности по сбору информации на Кубе.
Между Китаем и США, однако, «такого modus operandi» (лат. «образ действий», привычный способ выполнения определенной задачи) никогда не существовало, отметил Болтон. Пекин, в отличие от Москвы, никогда не брал на себя никаких обязательств, напомнил он.
Более того, по мнению американского политика, под «военной подготовкой» вполне может маскироваться наступательное оружие, системы доставки и другие «угрожающие возможности». Так, гиперзвуковые крылатые ракеты, которые труднее отследить и обнаружить, чем баллистические ракеты, по оценке Болтона, являются «естественными кандидатами» для установки на Кубе. С этим и другими угрозами, как, например, возможным появлением в регионе китайской базы подводных лодок, США не могут мириться, подчеркнул он.
Американские СМИ ранее писали, что Китай договорился с Кубой о размещении на острове разведывательного объекта, который позволит прослушивать и перехватывать электронные сообщения юго-восточной части США. В Белом доме, однако, заявили, что данные утверждения «не соответствуют действительности». Власти Кубы также опровергли подобные сообщения.
При этом бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай. Поэтому, считает он, Байден ничего не предпринимает относительно планов Китая на Кубе.
Эксперт пояснил смысл гарантий безопасности Украине от США «по типу Израиля»
Политолог Лукьянов пояснил смысл предложенных Байденом гарантий безопасности для Украины
Политолог Федор Лукьянов рассказал, что означают предложенные главой американского государства Джо Байденом Украине гарантии безопасности «по типу Израиля».
Лукьянов пояснил, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – заявил он в Telegram.
Напомним, Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе. Однако США «были бы готовы» предоставить ей гарантии безопасности «по типу Израиля», сказал он.
Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом
Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО
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Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне.
«При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами.
Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией.
«Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом).
Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию».
Захарова раскритиковала заявление Пентагона о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины
Захарова: США вновь пытаются отвлечь внимание общественности от террористической деятельности Украины
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Соединенные Штаты заявлениями о «наименее опасных» кассетных боеприпасах для Украины пытаются отвлечь внимание мировой общественности, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцы уже изобретали формулу «умеренных террористов и боевиков» и даже придумывали градации слова «вероятно» в процентах. Все это ложное. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от поддержки террористической деятельности офиса Зеленского», – сказала Захарова.
Ранее в США заявили о готовности подобрать для Украины кассетные боеприпасы, оставляющие малую долю неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что подобное вооружение будет представлять минимальную угрозу для мирного населения. В частности, в Штатах рассматривается передача ВСУ боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов которых «превышает 2,35%». В настоящий момент Пентагон занят тщательным подбором снарядов для Украины.
Новость о передаче Киеву кассетных боеприпасов вызвала резонанс в западном экспертном сообществе. Так, сооснователь антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что подобное решение на десятки лет вперед ставит под угрозу жизни граждан, проживающих на территории применения снарядов. Она подчеркнула, что Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, которым США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным. Кроме того, Бенджамин подчеркнула, что существует международный запрет на кассетные боеприпасы.
Другая правозащитная организация Human Rights Watch также предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению объединения, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Bloomberg: Оставшиеся в России компании из США существенно увеличили прибыль
Оставшиеся на российском рынке американские компании PepsiCo, Mars и Mondelez серьезно нарастили свою прибыль в 2022 году по сравнению 2021 годом, указывает Bloomberg.
Выручка российского подразделения Mondelez, известного под брендом шоколадки Alpen Gold, в 2022 году увеличилась на 38% (до 92 млрд рублей) по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль компании удвоилась, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Российское подразделение Mars нарастило продажи на 14% (до 177 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 58% и составила 27 млрд рублей.
Выручка Pepsi на российском рынке увеличилась на 16%, а чистая прибыль учетверилась, утверждает агентство. Доля российских продаж в глобальной чистой выручке компании составила 5%.
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