В ОКР прокомментировали информацию о допуске россиян до Азиатских игр Президент ОКР Поздняков: Олимпийский комитет России не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года 8 июля 2023, 20:58 Текст: Антон Никитин

Олимпийский комитет России на данный момент не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года, заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Поздняков сообщил в своем Telegram-канале, что Олимпийский комитет России на данный момент не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла. Он также констатировал, что до начала этих соревнований остается совсем немного времени, возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата, не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки. Президент ОКР также добавил, что заявление представителя Олимпийского совета Азии (ОСА) о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. Поздняков отметил, что за последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам, в подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами. Ранее в субботу портал Inside the Games сообщил, что российские и белорусские спортсмены якобы будут допущены до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе и без права на получение медалей. Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО

Фото: Arnulf Hettrich/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA. Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс. Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%. По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос. Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО. Крымские татары обратились к Эрдогану с просьбой Крымские татары призвали президента Турции направить на полуостров своих представителей

Фото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал президента Турции Тайипа Эрдогана направить в Крым своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар. По его словам, Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским отождествлял крымских татар с Украиной, что не имеет ничего общего с реальностью. Президенту Турции следовало бы направить на полуостров своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар, а потом уже делать заявления, считает Крымскотатарский общественный деятель, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он заявил РИА «Новости». Смирнов заявил, что крымские татары вели борьбу за свою свободу все годы нахождения полуострова в составе Украины. Общественный деятель указал, что украинское руководство категорически отказывалось принимать решение о реабилитации крымских татар, крымскотатарский язык не признавался государственным, запрещалось строить Соборную мечеть. По его словам, по этим причинам весь полуостров в годы нахождения в составе Украины превратился в «поляну протеста». Смирнов выразил уверенность, что лидеру Турции это очень хорошо известно, но признавать это публично он не торопится. Смирнов напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин одним из первых своих указов реабилитировал крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев, крымскотатарский язык стал в Крыму государственным. Он также обратил внимание, что в столице Крыма подходит к завершению строительство Соборной мечети. Он также отметил, что десятки миллиардов рублей вложены в строительство социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций в местах компактного проживания крымских татар, в которых при Украине было средневековое бездорожье. Напомним, Турция отказалась признавать новые границы России. Новости СМИ2 В США предсказали судьбу захваченной Россией ракеты Storm Shadow Экс-разведчик США Риттер: Россия сможет изучить захваченную Storm Shadow для нейтрализации таких ракет в будущем

Фото: MBDA/Reuters

Текст: Антон Никитин

Российские инженеры смогут изучить микросхемы захваченной ракеты Storm Shadow и выявить ее уязвимости, что позволит ВС России успешно нейтрализовывать такие системы в будущем, выразил мнение отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Риттер заявил РИА «Новости», что, будучи служащим разведки, он немедленно изучил бы микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет. Он выразил мнение, что в Москве проведут инженерный анализ захваченной ракеты Storm Shadow на предмет потенциальных уязвимостей в электронике для последующего подавления таких ракет системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он также предположил, что в Москве изучат систему наведения захваченной ракеты Storm Shadow, чтобы использовать эти знания в производстве своих крылатых ракет. Он также выразил уверенность, что российскими инженерами будет изучен каждый аспект Storm Shadow с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны. Кроме того, по мнению Риттера, вероятно, для лучшего отслеживания ракет Storm Shadow будут внесены коррективы в работу российских радаров. Американский разведчик назвал день захвата Storm Shadow российскими военными «нехорошим» для украинцев, британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow. Напомним, в четверг российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключаются особенности захваченной ракеты и как анализ ее «начинки» повлияет на тактику противодействия подобным комплексам. Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию Эрдоган встретился с Зеленским в Стамбуле и заявил о праве Украины вступить в НАТО

Фото: Markiian Lyseikoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе. Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года». Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС. В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области. Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану. Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе. В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет. Новости СМИ2 Российский танк посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Плотникова посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Когда украинские силы предприняли попытку наступления на Времевском выступе, экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожил несколько единиц бронетехники иностранного производства, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов. Чехов сообщил, что в результате в рядах украинских войск началась паника. Плотников грамотно и уверенно руководил экипажем на одном из самых сложных участков боевых действий, сообщил Чехов. Отмечается, что экипаж не раз эвакуировал с поля боя поврежденную технику и вывозил раненых, передает РИА «Новости». Чехов также рассказал, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по ВСУ у Угледара. Гаубичная артиллерия уничтожила «автомобильную технику с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного». Вертолеты предотвратили ротацию подразделения ВСУ восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Чехов сообщил, что «уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ». На Запорожском направлении сорвано наступление пехоты ВСУ у Работино и Лобкового. Артиллерия уничтожила украинскую станцию РЭБ у Новодаровки. Также уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б» ВСУ у Новоивановки, САУ в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Российская авиация нанесла удар по ВСУ у Жеребянки. Российский ЗРК «Тор» сбил «Валькирию» – украинский беспилотник. Напомним, начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил, что поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское. Российские войска нанесли удар по «Кракену» Глава пресс-центра Южной группировки российских войск Астафьев сообщил об ударе по резервам нацистского «Кракена»

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев. Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям украинских военных и их опорным пунктам на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские войска сорвали две попытки штурмовой группы вооруженных сил Украины прорвать оборону в районе Майорска. ТОС «Солнцепек» накрыла силы ВСУ у Богдановки, передает ТАСС. Напомним, в мае в результате ракетного удара было поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России). В июле также были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений нацистского формирования. Новости СМИ2 Зеленский сообщил о возвращении из Турции командиров «Азова» Зеленский анонсировал свое возвращение на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Текст: Антон Никитин

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией). На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, глава киевского режима и глава его офиса Андрей Ермак встречают в одном из аэропортов Турции командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией) и вместе с ними садятся в самолет. «Возвращаемся домой», – написал президент Украины в следующем сообщении. Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова». Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей. Военкоры: ВСУ вывели войска из населенного пункта в Запорожской области Военкоры: ВСУ прекратили бои за населенный пункт Пятихатки и отступили

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы Украины остановили бой за населенный пункт Пятихатка и отступили, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Авторы публикации связывают вывод войск из поселка с решением командования, которое пришло к выводу, что прорыв на этом направлении – это бесперспективно. Отмечается, что войска уже начали покидать населенный пункт, они уходят вглубь обороны. «Их провожала наша артиллерия, наводившаяся с коптеров», – рассказало издание. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами». Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.

Новости СМИ2 Ребенок расстрелянной украинским пограничником пары умер от голода в Мариуполе В Мариуполе в 2022 году умер от голода ребенок расстрелянной украинским пограничником семейной пары 8 июля 2023, 06:56 Текст: Антон Антонов

В 2022 году в Мариуполе умер от голода ребенок с ДЦП – он остался один в квартире, так как его родителей расстрелял украинский пограничник, свидетельствуют материалы расследования. В июне пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался, что весной 2022 года убил безоружных мужчину и женщину в Мариуполе, которые ехали на мотороллере. Их остановили, но из-за начавшейся неподалеку стрельбы пара испугалась и попыталась уехать. Тогда пограничник открыл огонь. СК России предъявил ему обвинение в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, передает РИА «Новости». В силовых структурах сообщили, что в ходе расследования «получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка». Его бабушка рассказала, что в последний раз дочь и ее мужа видела в январе 2022 года, а с началом боевых действий телефонная связь прервалась. Узнав о гибели дочери, женщина приехала к ней домой, где и «обнаружила труп внука». «Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов, также она отметила, что ребенок был болен ДЦП», – сказано в протоколе. Также она рассказала, что посетила «место захоронения своей дочери и ее мужа». «По прибытии к указанному месту я действительно увидела на обочине проезжей части захоронение в виде холмика, из которого торчала табличка с надписью «Тут похоронены врачи», – рассказала она. Напомним, боевик нацбатальона «Азов» (запрещен в России) Антон Кузнецов с позывным Малибу рассказал, как поджигал мирных жителей Мариуполя и стрелял им в спины. Анатолий Килюшик с позывным Швейк также признался в расстрелах и сожжении мирных жителей Мариуполя. На допросах другие украинские военные также рассказали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей. Западные СМИ назвали способ нейтрализации F-16 на Украине Newsweek: Россия будет уничтожать обслуживающий персонал F-16 при поставке их Украине

Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Персонал, который будет обслуживать истребители F-16 на территории Украины станет «законными военными целями» для российских ударов, заявил бывший командующий ВВС США, генерал-лейтенанта в отставке Чарли Мур. Он пояснил, что страны, которые планируют поставить Киеву истребители F-16, также должны будут направить подрядчиков или военнослужащих, имеющих опыт обслуживания сложных самолетов, передает Newsweek. Одной из сложностей при поставках истребителей Киеву является потребность самолетов в централизованных базах. Сейчас советские самолеты, которые использует Украина, эксплуатируются в рассредоточенных местах. Наличие централизованных баз упрощает для России нанесение ударов. По словам Мура, на этих базах будут размещены, вероятно, западные или натовские подрядчики, по крайней мере на начальный период, для наблюдения за наиболее сложным техническим обслуживанием. «Если граждане стран, предоставляющих самолеты, нужны на базах, они становятся очень и очень интересной мишенью для России, и эти места станут законными военными целями в соответствии с законами вооруженного конфликта», – сказал Мур. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев может получить истребители F-16 до завершения конфликта на Украине. Новости СМИ2 Байден предупредил Си Цзиньпина после визита в Москву о зависимости КНР от Запада Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций

Фото: Ju Peng/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину о зависимости Китая от инвестиций Запада. Это заявление глава США сделал после того, как лидер Китая встретился с российским президентом Владимиром Путиным в марте 2023 года, сообщает телеканал CNN, передает Reuters. Джо Байден созвонился с китайским лидером сразу после, напомнив ему, что Пекин полагается на западные инвестиции, он сказал ему «быть осторожнее», передает РБК. «Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», – отметил Байден. Ранее Байден без подробностей заявил, что Китай якобы имеет «колоссальные проблемы». В Белом доме заявили о тяжелом контрнаступлении ВСУ В Белом доме заявил о тяжелом продвижении ВСУ при контрнаступлении

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинское контрнаступление проходит тяжело, ВСУ встречают серьезное сопротивление со стороны Российской армии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Российские военные окопались и бросили значительные силы и много боеприпасов для отражения наступления, заявил Салливан, передает РИА «Новости». Он добавил, что киевский режим настроен продолжать и пока не использовал значительные ресурсы. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике. Новости СМИ2 В Киеве назвали пять принципов использования кассетных боеприпасов Министр обороны Украины рассказал о подробностях использования кассетных боеприпасов

Фото: SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы необходимы ВСУ якобы не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке. Так, по словам Резникова, кассетные боеприпасы будут использованы якобы только для «деоккупации международно-признанных территорий Украины», а не для ударов по территориям России. Второй принцип – ВСУ якобы не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке, только на линии обороны. Третий – Украина будет вести учет мест применения боеприпасов и информировать партнеров. Четвертый – территории, которые будут обстреляны, станут приоритетными для разминирования. Пятый принцип заключается в том, что Украина проинформирует партнеров об использовании кассетных боеприпасов, в том числе об их эффективности. Напомним, Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы. В Киеве пообещали США «ответственно использовать» кассетные бомбы. При этом в Демпартии США раскритиковали решение президента Джо Байдена о передаче боеприпасов. Белый дом принял решение передать Украине кассетные боеприпасы

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 7 июля. Решение о передаче кассетных боеприпасов откладывалось из-за рисков для мирного населения, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости». Однако теперь в Вашингтоне считают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для мирных граждан. США также увеличивают производство артиллерийских снарядов для удовлетворения нужд Киева, подчеркнули в Белом доме. В пятницу в ФРГ заявили, что не одобряют передачу Киеву кассетных боеприпасов. Новости СМИ2 Появилось видео подрыва колонны ВСУ на минах в Запорожской области В Сети появилось видео подрыва колонны бронетехники ВСУ на минном поле в Запорожской области

Фото: Соцсети

Текст: Антон Никитин

В Сети появилось видео подрыва колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минном поле в районе населенного пункта Новоадаровка Запорожской области. Видео появилось в Telegram-канале «Военный осведомитель». В сообщении под видео уточняется, что попавшие на видео события произошли в начале июня и были сняты беспилотником 305-й артиллерийской бригады Восточного военного округа России. На видеозаписи колонна 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заезжает на минное поле в районе населенного пункта Новоадаровка Запорожской области, после чего на противотанковых минах подрываются по меньше мере восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка, а также бронетранспортер MRAP International MaxxPro. Накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, чтобы таким образом расчистить путь для поставленной Западом военной техники. Он назвал новую тактику Вооруженных сил Украины «разминированием ногами».