Советник Байдена оценил угрозу из-за найденного в Белом доме кокаина

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8 июля, суббота | Последнее обновление — 06:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию
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Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».
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Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.
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Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.
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240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Советник Байдена оценил угрозу из-за найденного в Белом доме кокаина
Советник президента США Салливан не увидел угрозы национальной безопасности из-за найденного в Белом доме кокаина
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На данном этапе нет оснований считать, что из-за обнаружения в Белом доме кокаина существует угроза национальной безопасности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан заверил в «строгой политике» тестирования на наркотики в администрации США. По его словам, если в инциденте окажется замешан «кто-то из Белого дома», будут предприняты «необходимые меры». Если же наркотик оставил «кто-то из посетителей», сказал Салливан, «это другое дело». По его словам, в таком случае возникают «вопросы, которые в меньшей степени касаются» его работы, передает РИА «Новости».
Напомним, экспертиза подтвердила, что порошок, обнаруженный в Белом доме, является кокаином. Кроме того, стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.
В США объяснили ценность трофейной ракеты Storm Shadow для России
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Англо-французская крылатая ракета Storm Shadow, попавшая в руки российских военных, важна с точки зрения разведывательной ценности.
На снимках упавшей Storm Shadow можно увидеть боевую часть ракеты, заднюю часть корпуса и другие компоненты. В конструкции Storm Shadow применяют решения, которые обеспечивают ее малозаметность, передает издание The Drive.
Интерес могут вызывать материалы, использованные при изготовлении ракеты, а также применяемые в ней конструктивные решения. Двигатель и боеголовка будут изучены, отмечают авторы статьи.
При этом наибольший интерес будет представлять электроника боеприпаса, в первую очередь система наведения.
Ракета оборудована инерциальной системой наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета боеприпас использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Система может сопоставлять изображения, загруженные в память ракеты, с объектом, который видит ГСН.
Российская сторона сможет изучить компоненты ракеты и найти в ней слабые места.
Между тем важность трофейной ракеты отметили также в Индии. В видеосюжете индийского издания Hindustan Times захват боеприпаса российскими военными назвали «большой победой Путина». Беспокойство Лондона из-за попадания ракеты в руки военных России усугубляется тем, что боеприпас был частично неповрежденным.
При этом издание отмечает, что Россия также захватила и уничтожила немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow, боеприпас отправлен профильным ведомствам для изучения.
Названо число погибших на Украине французских наемников
RTL: На Украине сейчас воюют около 100 наемников из Франции
Около 100 французских наемников воюют на территории Украины, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
В начале конфликта на Украине выразили желание воевать 800 французов, но только половина из них на самом деле отправилась в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
Некоторые бойцы лишь несколько дней были на Украине, другие продержались более длительное время, есть и те, кто после отдыха дома снова отправился в зону конфликта, сообщает RTL.
Чаще это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, более трети из них «близки» к ультраправым убеждениям, а некоторые «неонацисты». Также сообщается, что около десяти французских наемников погибли на поле боя.
После проверки властей Украины наемники попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ и получают от 500 евро в месяц и до 3 тыс. за нахождение на передовой.
Рогов: ВС России начали контратаку в Запорожской области
Российские войска организовали контратаку у поселка Пятихатки в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Васильевском направлении ведутся активные боевые действия, российские военные отбили атаку ВСУ на поселок Жеребянки и начали контратаку, сказал Рогов РИА «Новости».
ВС России ведут огонь из минометов и артиллерии, они «выдавливают» с окраин северной части Пятихаток оставшуюся группу ВСУ, там остаются порядка 60–70 украинских боевиков.
Рогов пояснил, что отбросить ВСУ от этого населенного пункта нужно, поскольку с этой позиции украинские военные пытаются взять Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на города Васильевка, Энергодар и Токмак.
Ранее Рогов сообщал, что наступление ВСУ на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области остановлено.
Программу стелс-корветов для ВМФ России решили закрыть
ТАСС: Программа стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России будет закрыта
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Программу строительства ракетных стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России решено закрыть, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС уточнил, что дальнейшая закладка таких кораблей не планируется. По его словам, «Северная верфь» и Амурский судостроительный завод продолжат строительство серии кораблей проектов 20380 и 20385.
Единственным представителем проекта 20386 на ближайшие годы останется головной корвет «Дерзкий». Корабль собираются достроить по перепроектированному проекту и ввести в боевой состав ВМФ в принципиально новом и более сбалансированном облике, отметил источник.
Решение источник объяснил слишком высокими коэффициентами новизны проекта и его расчетной стоимостью.
ТАСС добавляет, что официально информация не подтверждена.
В мае «Северная верфь» передала новейший ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380 Военно-морскому флоту (ВМФ).
Церемония закладки головного корвета под названием «Дерзкий» прошла на «Северной верфи» 28 октября 2016 года
НАТО решило развернуть 300-тысячную армию в Европе
Столтенберг анонсировал размещение в Европе 300 тысяч боеготовых военнослужащих НАТО
Североатлантический альянс намеревается развернуть около 300 тыс. военнослужащих в Европе, они будут находиться в высокой степени боеготовности, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Планы по укреплению региональной обороны подразумевают, что НАТО развертывает 300 тыс. бойцов в высокой степени готовности, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Он уточнил, что в числе этих сил будут значительные воздушные и морские боевые силы.
Ранее в пятницу генсек альянса сообщал, что в НАТО намерены принять три плана по «борьбе с Россией и терроризмом». Один предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов.
Названа причина взрыва на заводе в Самарской области
Причиной взрыва на заводе в Самарской области назвали нарушение техники безопасности
Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области, сообщили в экстренных службах.
Техника безопасности была нарушена при демонтаже трубопровода, передает ТАСС.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что власти готовы оказать помощь родственникам погибших. Напомним, в пятницу произошел взрыв на заводе «Промсинтез». Погибли шесть человек, еще двое получили травмы. Сам завод находится в Чапаевске и является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России и СНГ.
The Economist: На Западе извлекли три урока из украинского кризиса
The Economist: Украинский кризис показал принципы ведения боевых действий на десятилетия вперед
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Украинский конфликт свидетельствует о наступлении новой эры высокотехнологичных войн, этот кризис позволил сделать три вывода о принципах ведения боевых действий на десятки лет вперед, пишет британский журнал The Economist.
Во-первых, боевые действия становятся прозрачными, так как становится все труднее скрывать оперативную информацию на поле боя. Кроме того, исход столкновения все больше будет зависеть от разведки, передает РИА «Новости».
В первую очередь будет важно обнаружить врага, прежде чем он заметит вас. Встает необходимость ослепить вражеские датчики и разрушить их средства передачи данных на поле боя. Издание пишет, что войскам придется разрабатывать новые способы ведения боя.
Второй вывод заключается в том, что конфликты даже в эпоху искусственного интеллекта будут предполагать использование большого количества человеческих ресурсов.
В качестве третьего вывода авторы материала отмечают, что границы больших войн будут все менее четкими. Кроме того, будет все больше размываться разница между военными, гражданским населением и коммерческими компаниями во время боев.
Рогов: ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области
Рогов: ВСУ бросают пехоту на мины в Запорожской области, чтобы расчистить путь для техники
Украинское командование целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, чтобы таким образом расчистить путь для поставленной Западом военной техники, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что, по мнению украинских властей, жизни солдат стоят намного меньше иностранной техники – танков и боевых машин. Киевский режим не считается с жизнями украинских военнослужащих, во имя «западных интересов и амбиций» их отправляют на верную смерть, отметил он.
Как подчеркнул глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», людей не жалеют, кидают на убой, чтобы они в прямом смысле своими телами разминировали поля для движения военной техники.
Накануне пленный боевик из «Кракена» Андрей Приходько назвал свое подразделение «элитным мясом» для украинских властей.
Эксперт объяснил ценность трофейной ракеты Storm Shadow
Эксперт: Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
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Тщательный анализ Storm Shadow займет около месяца, но наиболее важная информация начнет поступать уже в течение недели. На основании полученных данных ВС РФ смогут улучшить и удешевить методы противодействия этим ракетам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российским военным удалось захватить Storm Shadow.
«В первую очередь анализ Storm Shadow позволит точно узнать, из каких композитных материалов состоит ракета. Эта информация станет важным шагом на пути усовершенствования наших станций РЭБ. Кроме того, Россия получает возможность детально разобрать инерциальную систему наведения снаряда», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Движение к цели Storm Shadow осуществляется в три фазы. На первом этапе боезаряд получает данные с базы, что позволяет достаточно точно направить ракету в необходимый квадрат. Затем, уже в полете, снаряд считывает данные системы GPS. Таким образом, корректировка траектории происходит непосредственно в воздухе», – отмечает собеседник.
«На последнем этапе задействуется тепловая система самонаведения, которая молниеносно сравнивает заложенный в ракету образ цели с тем, что видит камера снаряда. Подобная трехфазная система позволяет нанести удар с максимальной точностью. Теперь у ВС РФ появляется возможность изучить эту систему изнутри», – подчеркивает эксперт.
«Более того, после детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – акцентирует собеседник.
«Точно оценить время, необходимое для анализа Storm Shadow, трудно. Однако, как показывает практика, на детальное рассмотрение может уйти около месяца. Тем не менее наиболее важные данные появятся уже через неделю начала комплексной работы по этому направлению», – резюмирует Кнутов.
Ранее российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, снаряд был разрушен лишь частично, поскольку упал плашмя.
«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин. Он добавил, что в боезаряде использована электроника очень высокого уровня.
В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня.
В настоящее время снаряд направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО, что позволит найти «противоядие» для наших систем РЭБ.
Американское издание The Drive пишет, что ракета может представлять огромную разведывательную ценность для России. Отмечается, что в конструкции Storm Shadow применены решения, обеспечивающую малозаметность. По мнению газеты, полезными для ВС РФ могут оказаться материалы, из которых создан снаряд, а также конструкция боеголовки.
Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Стало известно о продвижении сил России на Авдеевском и Марьинском направлениях
Советник Пушилина сообщил о продвижении сил России на Авдеевском и Марьинском направлениях
Российские силы продвинулись на Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, на Марьинском и Авдеевском направлениях есть небольшие продвижения, активная оборона дает свои положительные результаты, ВСУ теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь о нашу оборону, передает ТАСС.
Ранее российские силы заняли укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении.
При взрыве на заводе под Самарой погибли шесть человек
Жертвами взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области стали шесть человек
В результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области погибли шесть человек, сообщили в экстренных службах.
Там также уточнили, что еще два человека получили травмы, передает ТАСС.
ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало.
Предприятие по производству взрывчатых веществ «Промсинтез» основано в 1997 году. Входит в число основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и странах СНГ.
Дерипаска спрогнозировал США расплату за санкционный раж через три года
Российский бизнесмен Дерипаска спрогнозировал США расплату за санкционный раж через три года
Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США и спрогнозировал час расплаты за санкционный раж через три с небольшим года.
В своем Telegram-канале он отметил, что час расплаты за санкционный раж становится ближе, осталось года три, три с половиной.
Так, Дерипаска привел в пример статью в Financial Times, согласно которой стоимость заимствований в США достигла 16-летнего максимума, поскольку рынки встревожены данными о занятости.
Ранее Дерипаска заявил, что доля доллара в мировой экономике в ближайшие несколько лет сократится на 20%, а доля юаня возрастет до 20%.
СМИ: Разведка ФРГ прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина
ARD: Разведка ФРГ прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина
Федеральная разведслужба Германии (БНД) могла прослушивать переговоры белорусского президента Александра Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, утверждает немецкий телеканал ARD.
БНД якобы знала о попытке военного мятежа в России и следила за переговорами Пригожина и Лукашенко, утверждает ARD передает ТАСС. Сотрудники БНД якобы слушали «важный разговор» между политиком и главой ЧВК.
Немецкая спецслужба якобы подозревала о возможном мятеже приблизительно за неделю до инцидента, но не смогла подтвердить эти данные у партнеров. Поэтому ведомство федерального канцлера не проинформировали об этом.
Напомним, Лукашенко заявлял, что в ходе беседы с основателем группы «Вагнер» Пригожиным первые полчаса они разговаривали «на матерном языке».
В Белом доме подтвердили переговоры Лаврова и представителей США по Украине в апреле
В апреле в Нью-Йорке прошли секретные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и высокопоставленных американских чиновников нацбезопасности по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта, это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон не санкционировал переговоры и не поддерживает их, передает «Коммерсант».
Кирби напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что ничего об Украине не должно решаться без Украины.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о секретных переговорах в апреле фейком.
Рогов назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами»
Рогов: Для Киева сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат
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На Запорожском направлении ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.
«Новая тактика, применяемая ВСУ на Запорожском направлении, заключается в том, что пехота идет в атаку без поддержки бронетехники. Использование такой тактики оправдывается циничным отношением украинских властей к жизням собственных граждан. Для них сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«По сути, это как раз то «разминирование ногами», о котором я ранее писал в своем Telegram-канале. Это просто ужасно. Если сначала у них была хотя бы артиллерийская поддержка, то сейчас зачастую и ее нет», – добавил собеседник.
«В целом по Запорожскому направлению, начиная от Васильевки на западе и заканчивая Времевским выступом на востоке, противник ведет наступление малыми группами до 20 человек, нанося беспокоящие удары. Иногда они работают с бронетехникой и имеют артиллерийскую поддержку, но техника не подходит близко, работает из закрытых позиций», – рассказал он.
«Немаловажный аспект заключается в том, что ВСУ аналогичные действия предпринимают и на других участках линии боевого соприкосновения. Они пытаются как бы раздергивать нашу линию обороны, не обозначая, где будет основной удар», – добавил Рогов.
«Кроме того, противник ведет строительство локальных пунктов управления на Васильевском направлении, в районе Степногорска и Каменского. Это говорит о том, что велика вероятность активизации боевых действий наступательного характера в направлении Запорожской АЭС», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины применяют новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. От отметил, что украинские военные идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции. Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Накануне позиции бойцов Вооруженных сил России в Запорожской области посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
В среду командир подразделения ВС России рассказал, что артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении. По его словам, воздушная разведка подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника, в составе которой был замечен танк Leopard. Командир добавил, что артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции, враг был вынужден вернуться на исходные позиции с потерями в личном составе и технике.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР и как может измениться военная обстановка в перспективе. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что такой активностью противник пытается отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления.
Кроме того, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления. Незадолго до этого в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления.
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