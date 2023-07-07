Премьер Нидерландов Рютте собрался подать в отставку

Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины

Путин подписал указ об особенностях правового положения россиян с гражданством Украины

Президент России Владимир Путин утвердил порядок взаимодействия государственных органов по вопросу правового положения граждан России, имеющих гражданство Украины.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности», – передает ТАСС текст указа главы государства.

Также утверждается форма заключения о несоблюдении гражданином России, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.

В случае если должностные лица органов внутренних дел России выявят несоблюдение этой обязанности, информацию о нарушении направят в территориальный орган МВД, приложив подтверждающие документы и материалы. Далее они направятся в орган внутренних дел, который принял заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Согласно указу, решение о проведении проверки принимается в течение трех дней со дня поступления материалов.

Гражданина России, в отношении которого проводится проверка, или его законного представителя уведомляют о ее проведении в течение трех рабочих дней. Проверка может проводиться до двух месяцев. Запросить данные о гражданине могут и в органах публичной власти. Они в свою очередь предоставляют информацию в течение десяти рабочих дней. О результатах проверки гражданин узнает не позднее чем через три дня после утверждения заключения.

Если заключение вынесено в отношении гражданина, имеющего доступ к гостайне, то о результатах проверки уведомят государственный или муниципальный орган либо организацию, руководитель которого принял решение о допуске этого гражданина к гостайне, а также органы ФСБ.

«Если в результате проведенной проверки факт несоблюдения установленной обязанности не подтвержден, в том числе если срок проведения проверки истек, но собранные данные недостаточны для подтверждения факта несоблюдения установленной обязанности, проверка прекращается по решению должностного лица, принявшего решение о ее проведении», – говорится в документе.

Отмечается, что указ подписан 6 июля в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины».

Указ вступает в силу в день подписания.

В апреле Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать российское гражданство.